„Ich lebe für solche Momente” – Ex-Bayern-Star Alaba fiebert CL-Kracher gegen Haaland & Co. entgegen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Am Dienstagabend trifft Real Madrid im Champions-League-Halbfinale auf Manchester City. Vor dem Kracher sprach Ex-Bayern-Star David Alaba mit der tz.

München – David Alaba (30) ist Königsklasse. Mit dem FC Bayern gewann der Österreicher 2013 und 2020 die Champions League. Mit Real Madrid holte er in seiner Premierensaison 2021 den Henkelpott.

Nun steht der Abwehrchef mit den Königlichen wieder im Halbfinale. Das tz-Interview vor dem Duell am Dienstag (21 Uhr) gegen Manchester City.

David Alaba Geburtsdatum: 24. Juni 1992 (30 Jahre) Verein: Real Madrid Position: Innenverteidigung Marktwert: 50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

David Alaba im Interview vor CL-Kracher gegen Haaland & Co.: „Lebe für solche Momente“

tz: Die Generalprobe ist geglückt: Mit Real haben Sie am Samstag den spanischen Pokal gewonnen. Glückwunsch!

David Alaba: Ich bin sehr happy und sehr stolz, dass wir die Trophäe nach Hause gebracht haben. Es ist erst meine zweite Saison hier und wir haben gemeinsam bereits alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann. Das ist einfach unglaublich. Der Sieg gibt uns hoffentlich nochmals mehr Rückenwind für die kommenden Wochen.

Seit 2014 hat Real fünfmal die Champions League gewonnen. Ist Ihr Team in der Königsklasse überhaupt schlagbar?

Wir haben gegen Leipzig in der Gruppenphase beispielsweise 2:3 verloren, also sind wir anscheinend nicht unbezwingbar. Aber es ist sehr schwer, gegen uns zu gewinnen. Das wissen die Gegner und das soll auch so bleiben.

David Alaba gewann 2022 bereits zum dritten Mal die Champions League. © IMAGO/Laci Perenyi

Was macht Ihre Mannschaft in der Königsklasse so stark?

Real Madrid und die Champions League haben einfach eine spezielle Beziehung, denke ich. Das sieht man auch daran, was bei Heimspielen in der Königsklasse bei uns im Bernabeu los ist. Die Stimmung ist einfach immer unglaublich und pusht uns sehr. Wir spielen mit sehr viel Selbstbewusstsein und glauben in jedem Spiel bis zur letzten Sekunde an uns und an den Erfolg. Und wir haben eine extrem hohe Qualität in unserem Kader.

David Alaba im Interview: Ancelotti? „Er hat auch in München funktioniert“

Sie haben Carlo Ancelotti auch bei Bayern erlebt. Warum funktioniert der Trainer bei Real Madrid, aber nicht in München?

Er hat auch in München funktioniert, wir haben auch dort starken Fußball gezeigt und Erfolge gefeiert. Er zählt zu den größten Trainern aller Zeiten und bringt darüber hinaus eine sehr spezielle Erfahrung mit und hat menschliche Werte und Charakterzüge, die sehr besonders und wichtig sind.

Jetzt wartet wie im Vorjahr City im Halbfinale. Damals setzte sich Real in einem Krimi durch. Warum wird es dieses Mal entspannter?

Ich bin mir sicher, dass es nicht entspannt wird. (lacht) Manchester City ist auf jeder Position mit Weltklasse-Spielern besetzt und zählt jede Saison zu den absoluten Top-Favoriten in der Champions League. Es werden wie letztes Jahr zwei ganz harte Spiele, auf die wir uns top vorbereiten werden. Wir wollen ins Finale, ganz klar.

Im Frühjahr 2022 war Erling Haaland noch nicht bei City. Sie kennen ihn aus der Bundesliga. Wie kann man ihn stoppen?

Gegen ihn musst du defensiv zusammenarbeiten und darfst ihm keinen Platz für Abschlüsse bieten.

David Alaba im Interview: Bayern und Tuchel? „Eine extrem starke Kombination“

Die Bayern sind unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel an Haaland & Co. gescheitert. Wie bewerten Sie seinen Start und die aktuelle Situation bei Ihrem Ex-Verein?

Er ist in der heißen Phase der Saison eingestiegen, hatte gleich mehrere schwierige Partien vor der Brust. Ich bin mir aber sicher, dass Thomas Tuchel und die Bayern eine extrem starke Kombination sind.

Auch Real tut sich in diesem Jahr in der Liga schwer. Warum ist die Mannschaft derzeit nur auf Platz drei?

Ja, in der Tat stehen wir leider nicht da, wo wir stehen wollen. Wir haben zu viele Punkte liegen gelassen. Aber wir werden bis zum Schluss fighten, so wie wir es immer machen.

Als Abwehrchef lassen Sie sich selten aus der Ruhe bringen. Woher kommt Ihre mentale Stärke?

Ich persönlich lebe für solche Momente. Momente, in denen du es allen beweisen kannst, den Zuschauern, dem Gegner, den Mitspielern, indem du sie antreibst und mitreißt. Ich sage ja immer, ich will Verantwortung übernehmen und genau in solchen Spielen kommt es darauf an.

David Alaba im Interview: „Ich will jede Saison jeden Titel gewinnen“

Sie haben nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Welche großen Ziele haben Sie noch?

Solange ich Fußball spiele, werde ich nicht aufhören, große Ziele zu haben. Ich will jede Saison jeden Titel gewinnen, so einfach ist das. Und natürlich werde ich alles dafür geben, um mit Österreich ebenfalls alle unsere Ziele zu erreichen.

David Alaba trifft mit Real Madrid in der Champions League auf Manchester City. © IMAGO/Antonio Pozo / PRESSIN

Sind Sie zuversichtlich, dass Österreich mit Trainer Ralf Rangnick die EM-Qualifikation schafft?

Ich bin optimistisch, ja. Wir haben einen wirklich starken Kader und eine super Atmosphäre innerhalb des Teams. Der Trainer will uns besser machen und gibt uns einen klaren Plan vor. Wenn wir diesen alle gemeinsam beherzigen und unsere Qualität abrufen, können wir viel erreichen.

„Meine Familie ist das Wichtigste“: David Alaba im Interview

2023 hatten Sie auch privat Grund zum Feiern. Sie werden zum zweiten Mal Papa. Wie groß ist die Vorfreude?

Meine Familie ist das Wichtigste für mich. Jetzt wird sie nochmals größer und darauf freue ich mich riesig.

Was möchten Sie Ihren Kindern im Leben mitgeben?

Die Werte, die meine Eltern auch mir mitgegeben haben. Vor allem Dankbarkeit, groß träumen, aber dazu gehört auch hart arbeiten.

Interview: Philipp Kessler, Manuel Bonke