David Alaba: Die Karriere des Österreichers beim FC Bayern München - Titel, Rekorde, Stationen

Von: Fabian Müller

David Alaba zählt zu den besten Defensivspielern der Welt. Knapp 15 Jahre spielte der Österreicher für den FC Bayern München. Alles über die Anfänge seiner Karriere und Erfolge.

München - Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger - David Alaba hat in seiner Karriere beim FC Bayern alles erreicht. Fast 400 Pflichtspiel-Einsätze absolvierte der Österreicher bisher für die Münchner und kam dabei auf zahlreichen Positionen zum Einsatz: Am häufigsten lief Alaba als linker Verteidiger (242 Einsätze) und Innenverteidiger (93 Einsätze) auf. Aber auch im defensiven und zentralen Mittelfeld kam der 28-Jährige bisher bereits 52 Mal zum Einsatz, auch im linken (17 Einsätze) und rechten Mittelfeld (3 Einsätze) setzten sie ihn in München bereits ein. Und in der österreichischen Nationalmannschaft spielt Alaba häufig im offensiven Mittelfeld.

Vielseitigkeit, das war schon immer eines seiner größten Talente. Alaba ist mit seinen 1,80 Metern kein klassischer Innenverteidiger der alten Schule, dafür aber ungemein schnell, wendig, technisch stark. Er kann das Spiel von hinten aufziehen, in der Offensive ist Alaba dank seines starken linken Fußes immer für ein Tor gut. Der Österreicher ist während der 90 Minuten fast überall auf dem Feld zu finden, immer wieder wurde ihm die Neuinterpretation der Position des Liberos zugeschrieben.

David Alaba: Die Anfänge seiner Karriere in Österreich

David Olatukunbo Alaba wurde am 24. Juni 1992 in der österreichischen Hauptstadt Wien als Sohn eines Nigerianers und einer Philippinerin geboren. Er besuchte das Polgargymnasium in Wien und wurde parallel dazu erst kurze Zeit beim SV Aspern, dann bei Austria Wien fußballerisch ausgebildet. Schon als 15-Jähriger trainierte er mit der Profimannschaft, spielte in Testspielen. Im April 2008 saß er beim Spiel der Austria gegen den SCR Altach auf der Bank, noch in derselben Woche absolvierte er seinen ersten Profi-Einsatz für die zweite Mannschaft der Austria in der „Ersten Liga“, der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Im Sommer 2008 wechselte er dann für rund 150.000 Euro zum FC Bayern München.

David Alaba: Diese Karriere-Stationen hatte der FCB-Star bisher

In München angekommen, wurde Alaba zunächst in der U17 der Bayern eingesetzt. Nach einer Roten Karte und der folgenden Sperre spielte er als 16-Jähriger meist schon für die U19. Nach der Saison wurde er in die zweite Mannschaft hochgezogen und bestritt seine erste Partie am 16. August 2009 gegen Dynamo Dresden. Vereinzelt trainierte Alaba bereits bei der ersten Mannschaft unter der Leitung von Trainer Louis van Gaal mit. Mit seiner Einwechslung in der 59. Minute im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Greuther Fürth am 10. Februar 2010 wurde Alaba mit 17 Jahren und 232 Tagen zum bisher jüngsten Spieler mit Pflichtspieleinsatz bei den Profis des FC Bayern.

In der Bundesliga debütierte Alaba am 6. März 2010 gegen den 1. FC Köln. Drei Tage später stand er in der Champions League gegen den AC Florenz in der Startformation. Kurz nach seinem 18. Geburtstag unterschrieb Alaba dann seinen ersten Profivertrag über drei Jahre. Nachdem im Winter der Saison 2010/2011 der Brasilianer Luiz Gustavo von Hoffenheim an die Säbener Straße zum FC Bayern gewechselt war, verliehen die Münchner das Talent im Gegenzug an die TSG. Dort etablierte sich Alaba in der Bundesliga, lief in der Rückrunde 17 Mal auf und erzielte dabei seine ersten beiden Treffer in der höchsten deutschen Spielklasse.

Saß Alaba nach seiner Rückkehr in die Allianz Arena in der Hinrunde noch häufig auf der Bank, verdrängte er in der Rückrunde Rafinha von seiner angestammten Position. Mit 19 Jahren, neun Monaten und 21 Tagen ist Alaba der bisher jüngste Spieler des FC Bayern, der die Marke von 50 Einsätzen erreicht hat. Er löste Katsche Schwarzenbeck ab (20 Jahren und 17 Tagen).

Jahre Station Ligaspiele (Tore) 2007-2008 Austria Wien II 5 (0) 2009-2010 FC Bayern München II 33 (1) 2010-heute FC Bayern München 255 (23) 2011 TSG 1899 Hoffenheim (Leihe) 17 (2)

David Alaba: Das sind seine größten Erfolge beim FC Bayern

In der Folge gewann Alaba mit den Münchnern sämtliche Titel, die man im Europäischen Klubfußball holen kann. Neben den nationalen Titeln deutsche Meisterschaft und DFB-Pokal die Champions League, den UEFA Supercup, die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft - die meisten davon auch noch mehrfach. Alaba darf sich zudem zweifacher Triple-Sieger (2013 und 2020) nennen. Dabei ist er gerade einmal 28 Jahre alt, mit seiner Qualität wird der Österreicher wohl noch mehrere Male Pokale in die Luft stemmen. Zudem wurde Alaba Ende 2011 zum österreichischen Fußballer des Jahres gewählt. Er war der jüngste Spieler, der bis dahin diese Wahl gewonnen hatte.

Deutscher Meister: 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Deutscher Pokalsieger: 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020

2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 Deutscher Superpokalsieger: 2013, 2017, 2018, 2019, 2021

2013, 2017, 2018, 2019, 2021 Champions-League-Sieger: 2013, 2020

2013, 2020 FIFA-Klub-Weltmeister: 2014

2014 UEFA Supercupsieger: 2014, 2021

2014, 2021 Österreichischer Fußballer des Jahres: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

David Alaba: So viele Titel konnte er in seiner Karriere holen

25 Titel holte David Alaba in seiner Karriere bisher. Allein neun Mal konnte er die Meisterschale in die Luft recken - gemeinsam mit Thomas Müller und Franck Ribéry der Topwert in der Historie der Fußball-Bundesliga. Beim DFB-Pokal liegt er mit sechs Siegen einen hinter dem deutschen Rekordsieger Bastian Schweinsteiger. Und Alaba hält noch einen weiteren Rekord. Beim 3:2-Erfolg über Borussia Dortmund am 7. Spieltag der Saison 2020/2021 konnte der Österreicher seinen 200. Bundesliga-Sieg feiern - und das in gerade einmal 272 Partien. So wenige Einsätze benötigte kein anderer Spieler, um diese Marke in der Bundesliga zu erreichen.

David Alaba beim FC Bayern: Ist seine Karriere in München jetzt vorbei?

David Alaba und der FC Bayern München: Über zehn Jahren war das eine Paarung, die im deutschen und auch internationalen Fußball für Erfolg steht. Doch Spieler, Berater Pini Zahavi und Klub zofften sich im Sommer und Herbst 2020 öffentlich über eine Vertragsverlängerung. Der Verein wollte den Spieler halten, Alaba verlangte mehr Gehalt. Doch wegen des Coronavirus saß das Geld auch bei den Münchnern nicht beliebig locker, Alaba und seine Berater lehnten über Monate hinweg mehrere Angebote des FCB ab. Nach langen Verhandlungen ließen Alaba und sein Team Ende Oktober eine Frist verstreichen, daraufhin entschied der FC Bayern, das „Angebot komplett vom Tisch zu nehmen“.

Schließlich unterschrieb der Österreicher einen Vertrag bei Real Madrid.