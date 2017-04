Bayern-Star Alaba: Das ist das Ziel gegen Borussia Dortmund

Will den „Flow“ mit in die Champions League nehmen: David Alaba weiß um die Bedeutung der kommenden Bayern-Spiele.

München - Zwei besonders wichtige Duell stehen dem FC Bayern ins Haus. David Alaba schaut schon vor dem Anpfiff gegen Borussia Dortmund auf die Champions League.

Der FC Bayern München will sich im brisanten Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund auch für den Königsklassen-Gipfel gegen Real Madrid in Schwung bringen. „Unser Ziel ist, das Spiel gegen Dortmund zu gewinnen, und im Rhythmus zu bleiben. Wir wollen eine gute Stimmung haben und diesen Flow mitnehmen gegen Real“, sagte der österreichische Nationalspieler David Alaba am Donnerstag in München.

Nach dem 0:1 in Hoffenheim möchte sich der Bundesliga-Tabellenführer am Samstag (18.30 Uhr/bei uns im Live-Ticker) im eigenen Stadion gegen Dauerrivale BVB auf keinen Fall den zweiten Dämpfer in Serie einhandeln. In der Hinrunde hatte die Bayern in Dortmund mit 0:1 verloren.

Eine entscheidende Rolle in den Duellen mit Dortmund und Real soll Torjäger Robert Lewandowski einnehmen. Zunächst wartet der Bundesliga-Vergleich mit Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang. Dann steht das Kräftemessen mit der Real-Offensive um Cristiano Ronaldo an. Am Donnerstag beendete der polnische Nationalspieler vorzeitig das Training: Lewandowski sei aber nicht angeschlagen. Er habe lediglich aufgrund individueller Trainingssteuerung vorzeitig den Platz verlassen, hieß es von Vereinsseite.

Mehr Informationen zu Borussia Dortmund finden Sie auf wa.de.

dpa

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!