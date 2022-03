Dayot Upamecano: Bayerns Königs-Transfer ist aktuell der größte Verlierer der Bundesliga

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Dayot Upamecano hat sich bei den Bayern bislang schon den einen oder anderen Fehler geleistet. © MIS / Imago

Es läuft noch nicht ganz rund für Dayot Upamecano beim FC Bayern München. Der Franzose hat nun auch noch erheblich an Marktwert verloren.

München - Die entscheidenden Wochen haben begonnen! Traditionell geht es zwischen März und Mai um alles - sowohl in Sachen Meisterschaften und Pokale als auch bei Vertragsverlängerungen oder Transfers. Beim FC Bayern München ist in dieser Phase jedes Jahr viel geboten, schließlich spielt man immer um Titel. Und der Kader soll natürlich auch zu jeder neuen Saison bestens bestückt sein. Aktuell ist für Trainer Julian Nagelsmann, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und natürlich Boss Oliver Kahn eine Menge zu tun.

FC Bayern München Trainer: Julian Nagelsmann Stadion: Allianz Arena Vorsitzender: Oliver Kahn Mitglieder: Knapp 300.000

FC Bayern München: Neue Marktwerte sind da - Dayot Upamecano sinkt um zehn Millionen Euro

Passend zum Saison-Endspurt gibt es nun das Marktwert-Update. Die Experten von transfermarkt.de haben die Werte der Bundesliga neu beziffert. Ein Bayern-Spieler ist dabei der größte Verlierer: Dayot Upamecano! Der Königs-Transfer der Münchner, der vor der Saison für stolze 40 Millionen Euro verpflichtet wurde, wurde nun stark abgewertet: Von 55 Millionen Euro Marktwert auf 45. Ein Zehn-Millionen-Verlust ist im neuen Marktwert-Update der höchste Wert in der Bundesliga. Nur Silas Katompa Mvumpa verzeichnet noch ein Minus in dieser Höhe. Der Stuttgarter wurde von 25 Millionen auf 15 herabgestuft - allerdings war er auch fast ein Jahr lang verletzt.

Upamecano nicht. Im Gegenteil: Seit seinem Wechsel von Leipzig nach München spielte er 30 Mal (Stand: 24. März) für den FC Bayern. Dabei gelang ihm ein Tor, vier weitere bereitete er vor. Hängen geblieben sind aber eher die vielen Fehler im Spiel des Franzosen.

Neue Marktwerte von transfermarkt.de: Bayern-Star Dayot Upamecano herabgestuft - „Unsicherheitsfaktor“

transfermarkt.de-Experte Martin Freudl sagt über den Abwehrmann: „Die Abwärtstendenz von Dayot Upamecano hat sich seit dem Winterupdate weiter ausgebaut. Durch zahlreiche individuelle Fehler wurde die Kritik an ihm stetig größer, weswegen ihn zahlreiche Fans momentan als größten Unsicherheitsfaktor in der Bayernabwehr sehen. Seine schwachen Auftritte werden auch potenziellen Interessenten nicht verborgen geblieben sein. In Folge dieser Entwicklung sinkt sein Marktwert von 55 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro.“

Upamecano ist nicht der einzige Bayern-Spieler, der in Sachen Marktwert fällt: Tanguy Nianzou wurde von elf auf neun Millionen Euro herabgestuft. Marcel Sabitzer, der im Bayern-Trikot bislang ebenfalls nicht überzeugen konnte und offenbar sogar an einen Abschied denkt, fiel von 27 Millionen Euro auf 22.

Für Kingsley Coman geht es rauf, für Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer runter. © Imago / transfermarkt.de / Montage

FC Bayern München: Marktwerte von Paul Wanner und Kingsley Coman steigen

Es geht aber auch in die andere Richtung: Mittelfeld-Rohdiamant Paul Wanner legt um ganze 166,67 Prozent zu - sein Marktwert steigt um 750.000 Euro auf zwei Millionen. Für Kingsley Coman geht es ebenfalls nach oben: Von 55 auf 60 Millionen Euro.

Wie werden die Marktwerte eigentlich festgelegt? transfermarkt.de teilt dazu folgendes mit: „Die Transfermarkt-Marktwerte entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen.“ Und weiter heißt es: „Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können.“ (akl)