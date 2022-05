Dayot Upamecano: Alle Infos zum französischen Verteidiger des FC Bayern – Spielerprofil, Karriere, Stationen

Dayot Upamecano © Sven Hoppe / dpa

Dayot Upamecano steht seit Saisonbeginn 2021/22 beim FC Bayern München unter Vertrag und etablierte sich bereits als Stammspieler seines Vereins.

München – Der französische Fußballspieler folgte seinem alten Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern und nimmt seither eine wichtige Spielerrolle beim deutschen Rekordmeister ein.

Dayot Upamecano: Der Anfang seiner Karriere

Dayot Upamecano kam am 27. Oktober 1998 in der französischen Stadt Évreux zur Welt. Im Alter von sechs Jahren begann der Franzose mit dem Fußballspiel bei seinem Jugendverein SCO Angers. Nach drei Saisons wechselte der Kicker zum Verein seines Geburtsortes, dem Évreux FC. Es folgten Wechsel zum FC Prey im Jahr 2009 und zum FC Valenciennes im Jahr 2013.

Auf seiner Position als Innenverteidiger erbrachte Dayot Upamecano so gute Leistungen, dass er die Aufmerksamkeit einiger Top-Clubs weckte, darunter Manchester City, Juventus Turin, Olympique Marseille, FC Bayern München und Arsenal London. Ganz zur Überraschung der Fußballwelt wechselte Upamecano jedoch zum FC Red Bull Salzburg. Der Franzose unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre.

Parallel zu seinem Vertrag in Österreich war Upamecano als Kooperationsspieler beim FC Liefering aktiv. Es handelt sich um ein Farmteam, das auf die Entwicklung junger Spieler spezialisiert ist. Zu Beginn der Saison 2015/2016 spielte der Innenverteidiger noch hauptsächlich für den FC Liefering.

Dayot Upamecano: Seine Zeit beim FC Red Bull Salzburg und der Wechsel nach Leipzig

Im Laufe der Saison 2015/2016 lief er hauptsächlich in der Salzburger A-Jugend und bewährte sich in der zweiten österreichischen Liga. Im März 2016 gab der Franzose sein Debüt in der ersten Mannschaft im Spiel gegen die SV Mattersburg. Es war bereits am 28. Spieltag gegen Ende der Saison, Dayot Upamecano absolvierte die Partie über die vollen 90 Minuten.

In der Saison 2016/2017 etablierte sich der 1,86 Meter große Fußballspieler als Stammakteur seines Vereins und durchlebte einen Aufschwung in seiner Karriere. Aufgrund seines guten Stellungsspiels und den guten Verteidigungsaktionen entwickelte sich der Franzose zu einem der wichtigsten Spieler seines Vereins. Die großen Auftritte blieben ihm jedoch verwehrt, denn in der Europa League schaffte es der FC Red Bull Salzburg nie über die Gruppenphase hinaus.

Während der Winterpause der Saison 2016/2017 wechselte Upamecano zum Partnerverein RB Leipzig. Bereits Weltstars wie Naby Keïta und der jetzige Torwart Péter Gulácsi durchliefen Salzburg als Spielstation und wechselten anschließend nach Leipzig.

Fußballspieler Dayot Upamecano: Weltstarstatus bei RB Leipzig

Während der Saison 2017/2018 kam Upamecano regelmäßig zum Einsatz, er etablierte sich jedoch nicht sofort als Stammspieler. Die zweite Saison bei RB Leipzig markierte den endgültigen Durchbruch seiner Karriere. Der Profi entwickelte sich zum Stammspieler und eine italienische Sportzeitung nominierte ihn für den Golden Boy Award. Es handelt sich um eine Auszeichnung der 20 besten Jungspieler der Welt.

Anfang 2019 fiel Upamecano aufgrund einer Knieverletzung aus, fand aber schnell wieder in die Mannschaft zurück. 2021 verkündete RB Leipzig den Wechsel zum FC Bayern München. Für den RB Leipzig erzielte der Franzose folgende Ligabilanz/Erfolge:

112 Spiele

vier Tore

zwei Vizemeister-Titel (2017 und 2021)

Der Trainerwechsel beim FC Bayern spielte eine Rolle bei der nächsten Station des Franzosen – der jetzige Bayern-Coach Julian Nagelsmann trainierte bis zur vorangegangenen Saison nämlich noch den RB Leipzig. Beide wechselten zur selben Zeit an die Säbener Straße, nachdem die Bayern für Upamecano 42,5 Millionen Euro Ablöse zahlten und ihn mit einem Vertrag bis 2026 ausstatteten. Bereits zu Beginn seiner Spielzeit nahm der Neuzugang einen Stammplatz beim deutschen Rekordmeister ein.