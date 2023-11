Von 0 auf 100: Bayern-Sorgenkinder Goretzka und „Upa“ aus dem Krankenstand zu Matchwinnern

Von: Hanna Raif

Gegen Borussia Dortmund meldeten sich Leon Goretzka und Dayot Upamecano beim FC Bayern München nach ihrer Verletzung zurück – und überzeugten trotz der Auszeit.

Dortmund – Der Plan von Leon Goretzka, unbemerkt im Mannschaftsbus zu verschwinden, ging nicht auf. Zwar hatte sich der 28-Jährige eine Kapuze aufgesetzt und den Stechschritt aktiviert – aber es half nichts. Wer so ein Comeback hinlegt, wird eben gerne gehört. Die brennendste Frage an ihn und Dayot Upamecano: Wie kommt man von null auf 100?

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Goretzka-Comeback mit „fetten Humpen“ beim FCB-Triumph

„Es ist natürlich schon ambitioniert“, sagte Goretzka über seine eigene Situation, also: 90 Minuten Spielzeit keine zwei Wochen nach einer Operation an der linken Hand. Mit einem „fetten Humpen“ war Goretzka aufgelaufen, die Schiene aber hatte ihn nicht davon abgehalten, alles in dieses Topspiel zu werfen.

Wie bei Upamecano, der nach Muskelverletzung knapp 60 Minuten spielen konnte, hatten die Mediziner bis kurz vor Anpfiff alles gegeben – und waren dann gemeinsam mit Thomas Tuchel ins Risiko gegangen. Der Trainer sprach mit Blick auf die beiden Gesundgepflegten vom „Äußersten, was wir verantworten konnten“. Und er war freilich stolz, dass der Plan, „beide Augen zuzudrücken“, vollends aufgegangen war.

Goretzka und Upamecano bejubeln den 4:0-Sieg gegen Borussia Dortmund. © IMAGO / Moritz Müller ; IMAGO / Jan Huebner

Traumhafte Rückkehr: Bayern-Stars Goretzka und „Upa“ überzeugen in Dortmund

Ein „großes Kompliment“ gab es für Goretzka, der das 2:0 (9.) via Bilderbuch-Laufweg vorbereitet, und Upamecano, der die Führung (4.) nach 183 Sekunden per Kopf erzielt hatte. Auch darüber hinaus zeigten beide Halb-Genesenen eine starke Leistung; hinten sicher, vorne kreativ.

Der Dank der Kollegen erreichte sie zudem, weil durch ihren Einsatz eine positionsgetreue Elf auf dem Rasen stand. Erst, als Upamecano Feierabend hatte, musste Goretzka in der Innenverteidigung aushelfen. Dort machte er „alles, was ich im Laufe meiner Karriere so mitbekommen habe“.

Es soll dennoch die Ausnahme bleiben. „Upa“ sagte mit Blick auf das Istanbul-Spiel am Mittwoch: „Ich bin bereit für 90 Minuten.“ Und auch Goretzka versicherte: „Pause mache ich jetzt nicht mehr.“ Schönes Schlusswort. Kapuze auf – ab in den Bus. (hlr)