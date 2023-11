Robben-Verletzung bei Upamecano? Einsatz gegen Dortmund birgt Risiko

Von: Marcel Schwenk

Der Einsatz von Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano gegen den BVB ist fraglich. Seine Verletzung erinnert an die einer Bayern-Legende.

München – Wenn der FC Bayern München am Samstagabend (4. November) um 18.30 Uhr zum Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund gastiert, ist Trainer Thomas Tuchel mal wieder zum Umbau seiner Abwehrkette gezwungen.

Dayot Upamecano Geboren: 27. Oktober 1998 (Alter 25 Jahre) in Evreux Vereine im Profibereich: RB Salzburg, RB Leipzig, FC Bayern München Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2026 Marktwert (laut transfermarkt.de): 60 Millionen Euro

FC Bayern München: Matthijs de Ligt fällt vorerst aus – Upamecano-Rückkehr wohl zeitnah

Matthijs de Ligt verletzte sich bei der Pokal-Blamage in Saarbrücken (1:2) und musste bereits nach rund 20 Minuten den Platz verlassen. Anschließende Untersuchungen ergaben eine schwerwiegendere Blessur am Knie, laut Vereinsangaben wird er „die nächsten Spiele“ ausfallen.

Dafür könnte Dayot Upamecano in die Mannschaft zurückkehren. Die Betonung liegt dabei auf „könnte“, denn der Franzose fiel die vergangenen Wochen wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel aus.

Hinter seinem Einsatz in Dortmund steht noch ein Fragezeichen: Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano. © Tom Weller/dpa

FC Bayern: Upamecano-Verletzung mit der von Arjen Robben vergleichbar

Und seine Blessur erinnert laut dem Bild-Podcast „Bayern Insider“ an die eines alten Bekannten: Arjen Robben. Auch der Niederländer hatte während seiner Zeit in München immer wieder mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen.

„Er hatte ja so einen Muskelfaserriss und der war an einer ganz verzwickten Stelle, die die verantwortlichen Bayern-Ärzte an Arjen Robben erinnert hat. Und zwar war sie unterhalb der Kniekehle. Das Problem war: Er hat diesen Schmerz nicht richtig gespürt“, heißt es dort über die „Upa“-Verletzung.

Upamecano-Einsatz in Dortmund? Bayern-Coach Tuchel will erst „ganz, ganz spät“ entscheiden

Und weiter: „Aber auf den MRT-Aufnahmen, die immer wieder gemacht wurden, hat man dann doch gesehen, da ist etwas nicht in Ordnung. Deswegen hat man so viel Vorsicht gehen müssen, damit nicht mehr passiert.“

Hoffnung auf einen Einsatz besteht zwar, bei 100 Prozent kann der Innenverteidiger aber nicht sein. „Es wurde jetzt sehr viel gecheckt, und der Plan wäre, dass er in Dortmund irgendwie mitspielen, mitreisen kann“, so die Aussage in Bezug auf das Topspiel. Die Verletzung sei aber eine gewesen, die „man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf“.

Doch was sagt Tuchel über die Einsatzchancen des ehemaligen Leipzigers? „Der natürliche Schritt ist es nicht, weil keiner von denen [Upamecano und Leon Goretzka, Anm. d. Red.] im Kader war“, so der 50-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag. Ob einer der beiden auflaufen kann beziehungsweise muss, werde erst „ganz spät“ entschieden. (masc)

