Wer überträgt das Bundesliga-Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Im Mittelfeld im Fokus: Leon Goretzka (li.) für den FC Bayern und Jude Bellingham für den BVB. © IMAGO/Kevin Voigt

Es kommt mal wieder zum Bundesliga-Knaller zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Alle Infos, wer das Topspiel live im TV und Stream überträgt.

Dortmund ‒ Samstagabend, 18:30 Uhr! Borussia Dortmund trifft im ausverkauften Signal-Iduna-Park auf den FC Bayern München. Mehr Spannung geht in der Bundesliga eigentlich nicht. Die beiden Mannschaften gehen punktlos in die Begegnung am neunten Spieltag, beide Konkurrenten zeigten in den vergangenen Spielen immer wieder Formschwächen auf und ließen Punkte liegen. Jetzt geht es darum, wer erster Verfolger von Union Berlin und Tabellenführer SC Freiburg wird - eine ungewohnte Ausgangslage vor einem „Klassiker“.

Die Spitzenteams der vergangenen Jahre gehen mit personell ähnlichen Vorzeichen in die Partie. Auf beiden Seiten ist fraglich, welche Stammkräfte zum Einsatz kommen können und welche nicht. Bei den Bayern stand auch am Freitag-Mittag noch nicht fest, wie es mit Joshua Kimmich für das Spiel aussieht. Nach der Begegnung gegen Bayer Leverkusen wurde er positiv auf das Coronavirus getestet und fehlte in der Champions League gegen VIktoria Pilsen. Thomas Müller ebenso, er wird die Reise nach Dortmund aber sicher nicht antreten.

Bundesliga, 9. Spieltag Borussia Dortmund - FC Bayern München Anpfiff: 8. Oktober 2022, 18.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Dortmund und Bayern wohl mit wichtigen Rückkehrern zum Topspiel

Trainer Julian Nagelsmann kündigte auf der Pressekonferenz an, erst kurz vor dem Spiel eine Entscheidung treffen zu können. Die beiden Nationalspieler seien zwar von der Quarantäne befreit, hätten allerdings einen kleinen Rückstand gegenüber den anderen Profis. Auch bei Edin Terzic und seinem BVB gibt es Fragezeichen. Dort fehlten zuletzt Mats Hummels und Marco Reus verletzungsbedingt. Beide Stars werden jedoch in den Kader rutschen können. Für wie viele Minuten es dann beim Topspiel reicht, wird sich zeigen.

Ohne kurzfristige Verletzungen werden die Youngster Jude Bellingham und Jamal Musiala wohl sicher für ihre Teams auf dem Platz stehen. Trotz ihres jungen Alters zählen die Mittelfeldspieler zu absoluten Leistungsträgern. In der Jugend spielten sie zusammen für die englische Auswahl und teilten sich dabei sogar ein Zimmer. Dass die Kumpel bald zusammen für den FC Bayern auflaufen, ist jedoch vorerst ausgeschlossen. FCB-Chef Oliver Kahn sprach dahingehend ein Machtwort.

Wer überträgt das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern heute live im TV?

Die Übertragungsrechte am Bundesliga-Samstag liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender beginnt ab 17..30 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Sebastian Hellmann leitet diese für gewöhnlich mit Experte Lothar Matthäus, Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Begegnung anschließend aus dem Signal-Iduna-Park. Wenn Sie das Sky-Programm im TV verfolgen möchten, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

Sky zeigt Topspiel zwischen dem BVB und Bayern erstmals mit besonderer Kinder-Übertragung

In enger Zusammenarbeit mit der DFL kündigte Sky eine spezielle Übertragung des Topspiels für Kinder an. Auf Sky Sport Bundesliga HD3 wird es unter dem Motto „Sky Next Generation“ Kinderreporter geben, die Interviews führen und vom Spiel berichten. Außerdem werden Fußball-Freestyler Marcel Gurk und Moderatorin Imke Salander im Stadion sein und ihre Eindrücke schildern. Während der Partie sind zusätzlich Infografiken für Kinder eingeplant.

Wo kann ich das Bundesliga-Topspiel heute live im Stream sehen?

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München TV: Sky Sport Bundesliga HD1, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD3 Live-Stream: Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

Sollten Sie eine der Übertragungsvarianten im Stream sehen wollen, brauchen Sie ebenfalls ein Sky-Abonnement. Wenn Sie schon Kunde sind, steht Ihnen der Streamingdienst Sky Go ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Sollten Sie kein Kunde sein, kann bis kurz vor dem Spiel ein Abonnement bei WOW abgeschlossen werden. Der Streamingdienst kann monatlich oder jährlich gekündigt werden und ist mit Smart-TVs kompatibel.

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München im Live-Ticker auf tz.de

Für Fans, die das Spiel nicht live schauen können, bietet tz.de einen Live-Ticker zur Partie zwischen Dortmund und FC Bayern an. Dort wird jede wichtige Szene des Spiels live mitgeschrieben.