Bayern steht im Achtelfinale: Kane erlöst die Münchner - doch Sorgen um Musiala

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern erreicht das Achtelfinale der Champions League. Gegen Galatasaray Istanbul müssen die Münchner zittern, ehe Harry Kane zuschlägt. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern - Galatasaray Istanbul 2:1 (0:0)

Update vom 8. November, 23.05 Uhr: Fazit: Der FC Bayern zittert sich am Ende zu einem 2:1 (0:0) gegen Galatasaray Istanbul und steht durch den vierten Sieg im vierten Spiel im Achtelfinale der Champions League. Der einmal mehr überragende Harry Kane (81. Minute/86.) sicherte den Münchnern mit einem Doppelpack das Weiterkommen. Der Anschluss durch Cédric Bakambu (90.+3) kam für den türkischen Meister letztlich zu spät.

In der 63. Minute hatte ein vermeintlicher Treffer von Baris Yilmaz für „Gala“ wegen Abseits nicht gezählt. Istanbul stellte die Bayern mit hohem Pressing und konsequenten Zweikämpfen vor gehörige Probleme. Mit nunmehr zwölf Punkten sicherten diese sich dennoch den Gruppensieg.

Doppelpacker gegen Galatasaray: Harry Kane (li.) vom FC Bayern München. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul im Live-Ticker: Champions League in München

Erstmeldung vom 8. November: München - FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul: Es dürfte an diesem Mittwochabend (21 Uhr) ein stimmungsvolles Duell in der Allianz Arena werden. Ein Match, bei dem die Münchner die Chance auf die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League haben.

Denn: Der deutsche Rekordmeister führt die Tabelle in Gruppe A nach drei Spieltagen klar mit neun Punkten und 9:5-Toren an – gefolgt von „Gala“ (vier Punkte). Manchester United steht mit drei Zählern dagegen gewaltig unter Druck und muss heute Abend im Parallelspiel im dänischen Kopenhagen unbedingt liefern.

Thomas Tuchel im Fokus: Münchens Trainer sorgte zuletzt für Aufsehen

Das Hinspiel hatten die Münchner in Istanbul 3:1 (1:1) gewonnen - vor gewaltiger Atmosphäre in der türkischen Metropole. Auch in der Isarmetropole werden viele „Gala“-Fans im Stadion erwartet. Nachmittags trafen sie sich schon in der Stadt und zeigten selbstbewusst ihre Schals sowie ihre Trikots.

Trainer des FC Bayern: Thomas Tuchel. © IMAGO / Revierfoto

Kein Wunder: „Gala“ ist so gut drauf wie seit Jahren nicht mehr. Der Klub führt die türkische Liga mit 31 Punkten knapp vor Stadtrivale Fenerbahce (30) an. Spieler wie der Argentinier Mauro Icardi verleihen neuen Glanz. Dennoch ist der FC Bayern auf heimischem Rasen freilich Favorit. Erst recht nach dem eindrucksvollen 4:0 (2:0) der Münchner bei Borussia Dortmund am Wochenende.

Im Fous steht erneut Trainer Thomas Tuchel, der sich eine Art Fehde mit Sky-Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann geliefert hatte. Auf der Champions-League-Pressekonferenz zum Bayern-Spiel relativierte Tuchel die verbalen Scharmützel mit den Experten und Kritikern seiner Arbeit.

FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul heute live: Thomas Tuchel stand in der Kritik

„Das bleibt authentisch und ihr werdet normalerweise von mir immer geradeaus eine Antwort und eine Meinung kriegen“, sagte Tuchel zu seinen TV-Interviews nach Spielen und bekräftigte mit Nachdruck in der Stimme: „Es ist spontan und bleibt authentisch.“ An diesem Mittwoch überträgt DAZN die Partie. Und es darf mit Spannung erwartet werden, ob der Münchner Coach gelassener vor die Mikrofone tritt. Oder ob es nach dem Heimspiel noch mehr Gesprächsbedarf gibt.

Verfolgen Sie das Königsklassen-Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)