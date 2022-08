DAZN-Experte über Bayern-Barça-Duell: „Für Lewandowski wird es unangenehmer“

Von: Marius Epp

Robert Lewandowski trifft mit dem FC Barcelona auf den FC Bayern. DAZN-Experte Sebastian Kneißl prognostiziert ihm eine unangenehme Rückkehr nach München.

München - „In der Vorrunde muss das noch nicht sein, das ist zu früh und wäre ein komisches Gefühl für mich. Mein Wunsch ist: Bitte nicht die Kugel mit den Bayern“, waren die Worte von Robert Lewandowski. Sein Wunsch wurde nicht erhört. Es kam, wie es kommen musste - die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase förderte tatsächlich das Duell zwischen dem FC Bayern und Lewandowskis FC Barcelona zutage.

„Ich glaube, dass es unangenehmer für Lewandowski als für die Bayern wird. Er wird aber trotzdem treffen“, sagt Experte Sebastian Kneißl, der die Auslosung für DAZN kommentierte und im Anschluss mit IPPEN.MEDIA sprach. Er schätzt die Münchner stärker ein als Barcelona: „Die Bayern haben viel zu viel Tempo.“

Pfiffe gegen Lewandowski bei Bayern-Rückkehr? Kneißl: „Wäre einfach falsch“

Kneißl wünscht sich, dass die Bayern-Fans ihrem Ex-Torjäger einen warmen Empfang bieten. „Ich hoffe, dass es keine Pfiffe gibt. Alles andere als Applaus wäre einfach falsch. Man sollte sich schon die Hand schütteln können“, findet er.

Nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus gegen den FC Villarreal in der letzten Saison ist klar: Dieses Mal muss mehr drin sein. Doch gleich zu Beginn wird es für die Bayern knüppelhart. Mit dem personell stark aufgerüsteten FC Barcelona und Inter Mailand warten zwei dicke Brocken. Julian Nagelsmann sprach nicht umsonst von einer „Mördergruppe“.

DAZN-Experte Kneißl: „Bei den Bayern ist klar: Du musst weiterkommen“

Kneißl unterstreicht, wie hoch die Ansprüche in München sind: „Bei den Bayern ist klar: Du musst auf jeden Fall weiterkommen, idealerweise die Gruppe gewinnen.“ Die beeindruckende Frühform macht sie zum Favoriten der Gruppe C. Für ihn gehört der FC Bayern sogar zu den drei Topfavoriten auf den Titel.

Die Anwärter mit den besten Chancen auf den Henkelpott sind für den Ex-Profi der FC Bayern, Manchester City und der FC Liverpool. Für die Reds werde es „eine sehr anstrengende Saison, speziell für Jürgen Klopp. Aber sie haben schon noch genug Qualität.“ Sein persönliches Highlight ist aber Eintracht Frankfurt, der Traditionsklub ist zum ersten Mal in der 31-jährigen Geschichte des Wettbewerbs dabei.

Eintracht-Partys in der Champions League: Kneißl erwartet „sensationelle Choreos“

„Die Fans werden sensationelle Choreos raushauen“, freut sich Kneißl. Sportlich schätzt er die Chancen der SGE aber eher gering ein. „Es wäre okay, wenn sie in der Gruppe rausfliegen.“ Borussia Dortmund prophezeit er eine „unangenehme Gruppenphase. City ist natürlich klarer Favorit, am Ende wird es zwischen dem BVB und Sevilla ausgemacht. Aber Sevilla ist so schwer zu bespielen!“

Der DAZN-Experte überrascht zu guter Letzt mit einer steilen These: „Eine von den italienischen Mannschaften wird für eine Überraschung sorgen. Ich weiß nur noch nicht, wer.“ Die Bayern werden hoffen, dass es nicht die Nerrazzuri aus Mailand sind. (epp)

