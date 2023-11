Nächster Innenverteidiger fehlt Bayern monatelang – Boateng aktuell kein Thema

Von: Boris Manz

Teilen

Beim FC Bayern fällt nach de Ligt der nächste Innenverteidiger monatelang aus. Buchmann verletzte sich schwer. Boateng bleibt indes aktuell kein Thema.

München – Nächste Schreckensnachricht beim FC Bayern: Nach dem blamablen DFB-Pokalauftritt und der Verletzung von Matthijs de Ligt fällt beim Rekordmeister mit Tarek Buchmann ein weiterer Innenverteidiger aus. Laut Sport1 zog sich der 18-Jährige einen Muskelbündelriss zu. Deutschlandweit gilt Buchmann als talentiertester Innenverteidiger seiner Altersklasse.

In diesem Jahr sollte der gebürtige Augsburger den Sprung zu den Profis packen. Daraus wird nun erstmals nichts. Besonders bitter: Tarek Buchmann hatte sich gerade erst von einem Muskelbündelriss erholt.

Tarek Buchmann Geboren: 28. Februar 2005 Größe: 1,88 m Position: Innenverteidiger Beim FC Bayern seit: 01. Juli 2019

FC Bayern muss monatelang auf Mini-Boateng Buchmann verzichten

Im Sommer gab der FC Bayern mit Lucas Hernández und Benjamin Pavard gleich zwei Innenverteidiger ab. Mit Minjae Kim wurde nur ein Spieler als adäquater Ersatz verpflichtet. Offenbar hatten die Bayern-Bosse und Tuchel vor, dem jungen Buchmann eine Chance zu geben. Im vergangenen Jahr erhielt Buchmann die Fritz-Walter-Medaille in Bronze. Eine Auszeichnung des DFB für die besten deutschen Jugendspieler.

Und auch am Campus schätzte man seine Fähigkeiten. So sollen Mitspieler und Trainer den jungen Abwehrspieler „Mini-Boateng“ nennen, da er dank seiner Spielweise an den Boateng erinnert. Beim FC Bayern wurden bereits mehrere Top-Klubs vorstellig, um Buchmann vom Campus loszueisen.

Jérôme Boateng (r.) gilt als Idol von Tarek Buchmann (l.). © Imago/Beautiful Sports/Sven Simon

Erneut Muskelbündelriss: Innenverteidiger Buchmann fällt monatelang aus

Anfang September bekam die Karriere des jungen Talents einen Knick: Ein Muskelbündelriss setzte Buchmann monatelang außer Gefecht. Mit Hochdruck arbeitete der 18-Jährige an seinem Comeback und nun der nächste Rückschlag. Wie Sport1-Reporter Kerry Hau berichtet, ist die Verletzung wieder „aufgebrochen“. Das Verteidigertalent müsse diesmal sogar operiert werden.

Während ‚Mini-Boateng‘ dem Rekordmeister nun mehrere Monate fehlt, wurde zuletzt wieder über eine Rückholaktion von Jérôme Boateng spekuliert. Der ehemalige Nationalspieler hält sich weiter bei der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters fit. Thomas Tuchel nahm dem Gerücht auf der Pressekonferenz den Wind aus den Segeln. Trotz des Ausfalls von Matthijs de Ligt befasse sich der Rekordmeister aktuell nicht einem Transfer. Damit scheint ein möglicher Boateng-Deal vom Tisch. Das Gerücht hatte nach der Verletzung von de Ligt nochmal an Fahrt aufgenommen. (btfm)