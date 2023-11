Kader-Debatte beim FC Bayern: Dreesen und der Van-Gaal-Vergleich für Tuchel

Von: Florian Schimak

Teilen

Die Kader-Diskussion beim FC Bayern will nicht enden. CEO Jan-Christian Dreesen kann der dünnen Personaldecke beim Rekordmeister auch Positives abgewinnen.

München – Sportlich läuft‘s rund, trotz der super-engen Personaldecke!

Wie dünn der Kader des FC Bayern aktuell ist, sieht man an der Tatsache, dass aller Voraussicht nach Leon Goretzka am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim als Innenverteidiger auflaufen muss.

Zudem scheint ein Startelf-Debüt von Youngster Aleksandar Pavlovic gegen den Aufsteiger denkbar. „Er ist bereit dafür und absolut ein Kandidat“, sagte Thomas Tuchel am Freitagmittag auf tz.de-Nachfrage. „Leider und Gott sei Dank“, so der Bayern-Trainer, weil es für den 19-Jährigen zum einen eine Bestätigung sei, aber zudem auch zeige, wie viele Verletzte sein Team habe.

Jan-Christian Dreesen hat für Bayern-Trainer Thomas Tuchel einen Ratschlag. © Imago

Kader-Debatte beim FC Bayern: Dreesen hat Ratschlag für Tuchel

In der seit Monaten stattfindenden Kader-Diskussion hat CEO Jan-Christian Dreesen nun abermals einen Rat für seinen Coach. „Wenn wir uns mal zurückerinnern an Louis van Gaal: Da sind junge Talente rausgekommen. Den Bogen sollte man also genau von da aus spannen“, sagte der 56-Jährige dem Münchner Merkur/tz.

„Thomas und ich tauschen uns in einem wirklich guten Miteinander aus, wir haben eine stabile Vertrauensbasis“, ergänzte Dreesen. Als er aber sagte, Tuchel müsse angesichts der personellen Engpässe eben „kreativ“ sein, habe er das „genauso gemeint“.

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

Dünner Kader beim FC Bayern: Dreesen sieht Chance für Talente

„Wir haben im Moment in der Abwehr eine Sondersituation, die nicht vorhersehbar war. Natürlich stößt der Kader im Falle von Verletzungen an gewisse Grenzen“, gab Dreesen zu, schränkte jedoch ein: „Aber solche Situationen sind gemacht für die jungen Talente.“

Das gesamte Interview können Sie ab Samstag in der Print-Ausgabe des Münchner Merkurs und der tz lesen. Online finden Sie das Interview mit Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen ab Samstag, 8 Uhr auf Merkur.de und tz.de. (smk/sid)