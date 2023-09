FC Bayern siegt beim Debütanten-Ball in Münster – Sorge um Gnabry

Von: Stefan Schmid

Verspätet nahm der FC Bayern die Titeljagd im DFB-Pokal auf. Die Münchner besiegten Preußen Münster mit 4:0. Der Ticker zum Nachlesen.

+++ Ende +++ Der FC Bayern München gewinnt 4:0 gegen Preußen Münster in der ersten DFB-Pokalrunde. Besonders freuen dürfen sich Tor-Debütant Frans Krätzig sowie Raphael Guerreiro und Taichi Fukui, die ihr erstes Pflichtspiel für den FC Bayern bestritten. Sorge bereitet die Verletzung von Serge Gnabry. Ersten Berichten zufolge soll es sich um einen Unterarmbruch handeln.

90. Minute+3: Es passiert nichts mehr. Das Spiel ist aus.

Preußen Münster – FC Bayern München 0:4 (0:3)

Preußen Münster: Schenk – Ter Horst, Koulis, Kok, Hahn (46. Scherder), Lorenz (76. Wegkamp) – Kankam Kyerewaa (87. Bouchama), Mrowca (58. Preißinger), Bazzoli, Böckle – Batmaz (46. Grodowski) FC Bayern München: Peretz – Laimer (63. Sarr), Mazraoui, Goretzka, Davies (63. Guerreiro) – Kimmich (63. Fukui) – Coman, Gnabry (11. Krätzig), Musiala, Tel – Choupo-Moting (82. Sané) Tore: 0:1 Choupo-Moting (9.), 0:2 Laimer (40.), 0:3 Krätzig (45.+5), 0:4 Tel (86.)

90. Minute+1: Mittlerweile läuft die Nachspielzeit. Insgesamt sind drei Minuten angezeigt.

89. Minute: Coman will es nochmal aus der Distanz wissen, trifft allerdings nur die Oberkante der Latte. Schenk hat das Spielgerät gekonnt an das Aluminium geschaut.

Sarr mit dem Assist – Tel macht noch sein Tor

86. Minute: TOOOR für den FC Bayern!!! Tel wird von Sarr bei einem tiefen Lauf bedient. Bayern Sturmhoffnung bleibt aus spitzem Winkel eiskalt und vollendet in die lange Ecke.

Bouno Sarr legte das 4:0 von Mathy Tel auf. © IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

85. Minute: Peretz kann sich noch ein weiteres Mal auszeichnen. Eine langgezogene Flanke von Kankam Kyerewaa faustet der Torhüter weg.

82. Minute: Thomas Tuchel wechselt zum letzten Mal. Für Choupo-Moting kommt Leroy Sané ins Spiel.

81. Minute: Und dann ist es Grodowski, der einen Stellungsfehler der Bayern beinahe ausnutzt. Einen tiefen Ball auf die offengelegte rechte Abwehrseite der Bayern erläuft der Stürmer und kann den Abschluss suchen. Peretz ist zur Stelle und hält den schlecht platzierten Abschluss.

80. Minute: So richtig offensiv wird Preußen Münster auch nach der Hereinnahme von Wegkamp nicht. Aber auch Bayern tut sich schwer, hier noch zu einem weiteren Treffer zu kommen.

Preußen Münster bringt zweiten Stürmer in die Partie

76. Minute: Hat Preußen-Trainer Hildmann mit dieser Aktion Morgenluft gewittert? Zumindest bringt er mit Wegkamp einen zweiten Stürmer. Lorenz verlässt den Platz.

75. Minute: Wieder eine Ecke für Preußen und das war jetzt ganz knapp. Die Hereingabe von rechts wird an den langen Pfosten verlängert, wo Koulis heranfliegt und um Haaresbreite verpasst. Das hätte gut und gerne der Anschluss sein können.

72. Minute: Das wäre es gewesen. Sarr, bei seinem zweiten Einsatz in den letzten 567 Tagen, hätte beinahe den Assist zum 4:0 beigesteuert. In der Mitte rutscht Choupo-Moting aber weg und kann somit nicht abschließen.

70. Minute: Kingsley Coman ist darum bemüht, das mittlerweile triste Spiel wieder etwas zu beleben. Sein Distanzschuss wird allerdings zur Ecke geblockt. Diese bringt anschließend nichts ein.

68. Minute: Preußen Münster darf eine Ecke ausführen und kommt tatsächlich zum Abschluss. Doch Koulis Kopfball ist zu hoch angesetzt. Keine Gefahr für die Bayern, doch wieder etwas mehr Stimmung im Stadion.

67. Minute: Die Neuen im Spiel dürften bestrebt sein, Eigenwerbung zu betreiben. Etwas, was dem Spiel momentan nur guttun kann.

Doppel-Debüt beim FC Bayern: Guerreiro und Fukui in der Partie

63. Minute: Dreifacher Wechsel beim FC Bayern, zwei Debütanten kommen aufs Feld. Fukui und Neuzugang Guerreiro bestreiten ihr erstes Pflichtspiel im Bayern-Dress, außerdem kommt Sarr. Den Platz verlassen Kimmich, Davies und Laimer.

58. Minute: Das Spiel ist etwas abgeflacht und nun wechselt Münster erneut. Für Mrowca kommt Preißinger in die Partie.

54. Minute: Bei einem tiefen Zuspiel auf Coman kommt Schenk heraus und ist schon wie in Halbzeit Eins zu spät. Diesmal allerdings ohne den Gegner zu Fall zu bringen. Coman kommt noch an den Ball, tunnelt Schenk, kann aber aus spitzen Winkel nicht vollenden. Schließlich ist es Tel, der vis-a-vis knapp am Tor vorbei zielt.

Kingsley Coman sticht durch viele tiefe Läufe hervor. © IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

52. Minute: Nachdem Preußen eine Ecke nicht final klären kann, ist es Tel, der es aus der zweiten Reihe versucht. Kein Problem für Schenk, der den Aufsetzer aufnimmt.

49. Minute: Coman dribbelt ans zwei, drei Gegnern vorbei in den Strafraum und versucht es mit der Hereingabe von der Grundlinie. Abgefälscht landet der Ball in Schenks Armen.

46. Minute: Der Ball läuft wieder im Preußenstadion. Preußen Münster wechselt zweimal. Grodowski und Scherder für Batmaz und Hahn. Bayern unverändert.

+++ PAUSE +++ Der FC Bayern macht mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs das 3:0 und erhöht damit auf einen Spielstand, der den Chancen auch gerecht wird. Preußen Münster hingegen findet offensiv kaum statt und wenn, sind Peretz und Co. konzentriert bei der Sache. Bitter für die Münchner ist die Verletzung von Serge Gnabry, der in der 11. Minute vom Platz musste. +++

Krätzig mit seinem ersten Tor für den FC Bayern

45. Minute+5: TOOOR für den FC Bayern!!! Eine Bayern-Ecke führt zum Erfolg. Kimmich steht bereit und spielt zunächst flach auf Musiala, der am Sechzehnereck den Ball zurückgibt. Kimmich, nun näher am Tor, bedient Krätzig am kurzen Pfosten, von wo aus dieser zu seinem ersten Pflichtspieltor für den FC Bayern München trifft.

Frans Krätzig bejubelt seinen ersten Pflichtspieltreffer für den FC Bayern. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

45. Minute+3: Goretzka treibt den Ball ruhig vor sich her und wird dann von Kankam Kyerewaa abgeräumt. Klare Sache: Es gibt Gelb. Die erste Karte des Spiels.

45. Minute+1: Lorenz steht zum Freistoß bereit und versucht es mit purer Gewalt. Wuchtig, aber wenig zielgenau prallt der Schuss von einem Fuß ab, bevor das Spielgerät überhaupt in die Nähe des Strafraums kommen kann.

45. Minute: Freistoß für Preußen Münster in guter Position 30 Meter zentral vor dem Tor. Unterdessen werden fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt.

42. Minute: Koulis räumt Davies ab und hat Glück, dass wenigstens noch etwas Ball mit dabei war bei der Grätsche. Jöllenbeck gibt Freistoß und keine Karte.

Laimer erhöht für den FC Bayern gefühlvoll

40. Minute: TOOOOR für den FC Bayern!!! Ein wiederholter tiefer Chipball von Goretzka findet den einlaufenden Laimer der gefühlvoll ins lange Eck köpft. Nichts zu machen für Schenk und erstes Kopfballtor für Laimer im Bayern-Trikot.

Konrad Laimer bejubelt seinen Treffer zum 2:0. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

39. Minute: Schenk mit der Traumparade gegen seinen Stammverein! Tel bringt eine Flanke von links, Goretzka läuft überragend ein und setzt den wuchtigen Kopfball aufs Tor. Schenk reißt wie Neuer 2014 den Arm hoch und wehrt zur Ecke ab.

37. Minute: Zurück zum Sportlichen: Laimer geht über rechts bis zur Grundlinie und findet Musiala. Dessen Schuss landet jedoch in den Armen von Schenk.

33. Minute: Die Tennisbälle sind vom Feld entfernt, es geht weiter im Preußenstadion.

31. Minute: Das Spiel ist unterbrochen! Von der Tribüne fliegen eine Vielzahl von Tennisbällen, begleitet von „Scheiß DFB“-Sprechchören. Wohl ein Protest aufgrund des Stattfindens des Supercups am regulären ersten DFB-Pokalwochenende. Wohlgemerkt geht es um den DFL-Supercup, nicht um den DFB-Supercup, aber geschenkt.

30. Minute: Goretzka ist in seiner Funktion als Innenverteidiger gefordert. Die Preußen wollen es schnell machen und suchen mit einem weiten Ball Batmaz, der durchstartet. Goretzka aber macht das Bein lang und klärt.

26. Minute: Die Bayern-Defensive hat in dieser Phase herzlich wenig zu tun. Und so wundert es nicht, dass es Goretzka nicht mehr in der Innenverteidigung hält. Mustergültig, aber ohne Durchschlagskraft verteilt er die Bälle 30 Meter vor dem gegnerischen Tor.

22. Minute: Tel verpasst am langen Pfosten das zweite Bayern-Tor. Die Flanke von Choupo-Moting kann der Franzose nicht richtig kontrollieren und so jagt dieser die Kugel über das Gehäuse.

18. Minute: Eine Kerze pflückt Jamal Musiala gekonnt herunter und schaltet in Bedrängnis sofort in den Vorwärtsgang. Vor Schenk probiert er es aufs lange Eck. Die Bayern-Leihgabe Schenk hält den Ball vom ehemaligen Teamkameraden.

17. Minute: Über Umwege und leicht abgefälscht landet der Ball bei Batmaz, der nicht lange fackelt. Peretz ist auf dem Posten und hat den Schuss im Nachfassen.

16. Minute: Man mag es kaum glauben, aber die letzten Minuten hat Bayern Probleme, den Ball resolut zu klären. Münster hält den Ball in der gegnerischen Hälfte.

11. Minute: Nach der frühen Führung muss Tuchel das erste Mal wechseln. Gnabry hat wohl doch mehr abbekommen und wird durch Frans Krätzig ersetzt.

Frühe Bayern-Führung durch Choupo-Moting

9. Minute: TOOOOR für den FC Bayern! Tel startet auf links durch und bekommt den langen Ball. Dann lässt der junge Franzose Ter Horst aussteigen und bringt im Anschluss die Flanke nach innen. Vor dem Tor klärt Münster nicht richtig und so fällt der Ball Choupo-Moting vor die Füße, der ohne Probleme einschiebt.

Vorlagengeber und Torschütze bejubeln zusammen die frühe Führung. © IMAGO/Revierfoto

7. Minute: Peretz das erste Mal als Bayern-Keeper gefordert. Lorenz setzt sich auf links durch und bringt die Flanke. Der Torhüter spielt mit und faustet die Kugel aus der Gefahrenzone. Gnabry unterdessen wieder im Spiel.

4. Minute: Goretzka hebt einen Ball in den Sechzehner, Gnabry läuft durch, aber auch Schenk kommt aus seinem Tor. Der Münchner geht zu Boden und tatsächlich wurde er von Schenk abgeräumt. Glück für die Bayern-Leihgabe, dass es hier keinen VAR gibt. Gnabry ist auf die Hand gefallen und muss behandelt werden.

Schenk im Preußen-Tor räumt Serge Gnabry ab. Einen Pfiff gibt es nicht, aber Gnabry muss verletzt raus. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

2. Minute: Die Bayern gleich mit einer längeren Ballbesitzphase, doch dann nimmt Laimer ein Zuspiel schlampig an und schenkt Preußen Münster einen Einwurf.

1. Minute: Das Feuerwerk ist verstummt, der Ball läuft. Mit gut dreiminütiger Verspätung pfeift Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck an.

Update, 20.44 Uhr: Während im Heimblock wortwörtlich ein Feuerwerk abgebrannt wird, laufen die Teams ein. Jeden Moment geht es los. Zur Erinnerung: Heute gibt es weder Torlinientechnik noch VAR.

Update, 20.38 Uhr: Der Countdown läuft und die Stimmung im Preußenstadion kocht. Trotz der ungewohnten Bayern-Aufstellung wäre ein Sieg der Münsteraner ein kleines Fußballwunder, an den Fans im Stadion sollte es jedoch nicht scheitern.

Update, 20.27 Uhr: Thomas Tuchel äußerte sich vor dem Spiel zur neu formierten Abwehrreihe. Eine Viererkette soll es sein, mit Goretzka und Mazraoui in der Innenverteidigung. Damit wird Konrad Laimer wohl auf die Rechtsverteidigerposition gehen.

Leon Goretzka nimmt heute die ungewohnte Position in der Innenverteidigung ein. © Marc Niemeyer/kolbert-press/IMAGO/kolbert-press

Update, 20.22 Uhr: In 20 Minuten geht es im restlos ausverkauftem Preußenstadion in Münster los. Die Fans der Gastgeber werden dabei alles tun, damit ihre Mannschaft das scheinbar Unmögliche schaffen kann.

Update, 20.03 Uhr: Nun liegt auch die Aufstellung von Preußen Münster vor. Im Tor steht die Bayern-Leihgabe Johannes Schenk. Die etatmäßige Nummer Eins Schulze Niehues ist nicht im Kader, er erwartet gemeinsam mit seiner Partnerin Nachwuchs. Ansonsten ist eine defensive Herangehensweise von Sascha Hildmanns Team zu erwarten.

Update, 19.51 Uhr: Neben Upamecano (Adduktorenprobleme) fehlt auch Thomas Müller gänzlich im Kader der Bayern. Der Offensivmann hat ebenfalls Probleme mit den Adduktoren. Es liegt wohl eine Zerrung vor. Wie genau sich die Verteidigungsreihe des FC Bayern zusammensetzt, ist aufgrund der aktuellen Ausgangslage mehr als unklar. Auch möglich, dass Kimmich in die Innenverteidigung rutscht oder dass mit einer Dreierkette agiert wird. Dann wären wohl Gnabry und Coman die Schienenspieler im Defensivverhalten einer Fünferkette.

Bayern ohne gelernte Innenverteidiger: Auch Upamecano fehlt verletzt

Update, 19.40 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da und die hat es in sich! Neben den schon bekannten Ausfällen de Ligt und Minjae Kim, fehlt auch noch Dayot Upamecano. Die Bayern gehen mit keinem einzigen gelernten Innenverteidiger in das Pokalspiel gegen Preußen Münster.

Auch Dayot Upamecano fehlt dem FC Bayern im DFB-Pokalspiel gegen Preußen Münster. © IMAGO/ActionPictures

Update, 19.21 Uhr: In nicht einmal einer halben Stunde wird sich das Rätsel um die heutige Bayern-Aufstellung gelöst haben. Viele Möglichkeiten sind auf der verwaisten Innenverteidigerposition vorstellbar. Sowohl der Einsatz eines positionsfremden Spielers als auch der Umbau auf eine Dreier- respektive Fünferkette.

Erstmeldung vom 26. September, 17.19 Uhr: Münster – Mit eineinhalbmonatiger Verspätung nimmt auch der FC Bayern die Titeljagd im DFB-Pokal auf. Statt, wie fast alle anderen Vereine vom 11. bis zum 14. August die erste Pokalrunde auszutragen, duellierten sich die Münchner am 12. August mit RB Leipzig um den DFL-Supercup – mit überschaubarem Erfolg. Nun gilt es aber auch für den Rekordpokalsieger, der es mit Drittligist Preußen Münster zu tun bekommt. Bei uns können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Erste Pokalrunde im Live-Ticker: FC Bayern mit Titelanspruch nach dreijähriger Finalabstinenz

Die Zielsetzung vor dem ersten DFB-Pokalspiel des FC Bayern in dieser Saison ist klar: Alles andere als der Titel ist zu wenig. Zuletzt gelang dies dem 20-fachen Pokalsieger in der Saison 2019/20, seitdem erreichten die Münchner nicht einmal mehr das Finale. Zu wenig für das Selbstverständnis an der Säbener Straße.

FCB-Coach Thomas Tuchel sieht das ähnlich. In der Pressekonferenz vor dem Spiel (live im TV und Stream) betonte er: „Wir wollen nach Berlin, wir wollen ins Finale.“ Erstrundengegner Preußen Münster wolle man „nicht unterschätzen. Wir sind der Favorit. Wir bereiten uns seriös und gut darauf vor“. Dazu gehörte auch eine gewisse Professionalität beim Wiesn-Besuch, der zwar gutgelaunt begangen wurde, doch wohl ausreichend Maß, nicht Mass, gehalten wurde.

Gegen Bochum jubelten sie noch zusammen, im Pokal müssen Minjae Kim und Matthijs de Ligt verletzungsbedingt passen. © Straubmeier/nordphoto GmbH /IMAGO

FC Bayern gegen Preußen Münster im Live-Ticker: Tuchel plagen kurzfristige Personalsorgen

Alles andere als ein klarer Sieg und das damit verbundene Ticket für die zweite Runde des DFB-Pokals dürfte eine große Enttäuschung für den FC Bayern sein. Für durchschlagenden Erfolg sorgen soll die volle Offensivkapelle der Mannschaft, die allerdings mit Alleinunterhalter Dayot Upamecano in der Innenverteidigung auskommen muss.

Sowohl Matthijs de Ligt, dessen Ausfall schon seit dem Wochenende bekannt ist, als auch der kurzfristig ausfallende Minjae Kim reisen erst gar nicht mit nach Münster. Dazu kommt, dass der letzte verbleibende Innenverteidiger im Kader der Münchner neben Upamecano, Nachwuchsspieler Tarek Buchmann, schon seit Anfang September an einem Muskelbündelriss laboriert. Mit welcher taktischen Ausrichtung und Aufstellung Tuchel die Ausfälle im Abwehrzentrum auffangen wird, wird sich spätestens eine Stunde vor Anpfiff herausstellen. (sch)