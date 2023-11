FC Bayern feiert Kantersieg: Copado gelingt Hattrick - Pavlovic leitet Krätzigs Tordebüt ein

Von: Laurin Diepers

Drucken Teilen

Torschützen unter sich: Lucas Copado (li.) traf gegen die SpVgg Bayreuth dreifach. Auch Frans Krätzig (Mi.) erzielte bei seiner Rückkehr zu den Amateuren einen Treffer. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Bayerns Top-Talente Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic kamen nach Einsätzen in der Bundesliga und Champions League wieder in der U23 zum Einsatz.

München – Es war eine kleine Überraschung, als bei der Startaufstellung im Spiel der kleinen Bayern gegen die SpVgg Bayreuth die Namen Krätzig und Pavlovic auftauchten. Die beiden Youngster waren die letzten Monate immer wieder im Profi-Kader des FC Bayern und kamen unter anderem zu Einsätzen in der Bundesliga und Champions League.

Gute Leistungen, gepaart mit dauerhaftem Personalnotstand bei den Profis, machte die beiden zu einem wichtigen Bestandteil der Elf von Thomas Tuchel. Beim 4:0-Sieg gegen die SpVgg Bayreuth kamen Krätzig und Pavlovic nun erstmals wieder bei den Amateuren zum Einsatz. U23-Trainer Holger Seitz zeigte sich nach dem Spiel vor dem Mikrofon von FuPa Oberbayern „sehr zufrieden“ mit der Leistung des Duos.

Bayern-Profis unter sich: Pavlovic bereitet Krätzig Treffer vor

Seitz hatte sich vor dem Spiel Sorgen gemacht, ob seine Mannschaft nach der Länderspielpause zurück in den Rhythmus finde. Die kleinen Bayern brauchten allerdings nicht lange, um sich einzuspielen. Nach nur zwölf Minuten traf Lucas Copado zum 1:0 für die Bayern. Tatsächlich stahl der Stürmer Krätzig und Pavlovic bei ihrer Rückkehr zu den Amateuren ein bisschen die Show. Bereits in der ersten Halbzeit legte 19-Jährige zwei weitere Treffer nach und ließ sich für seinen Hattrick feiern.

Doch auch die Rückkehrer konnten überzeugen. Das 2:0 in der 33. Minute war eine Co-Produktion der bundesligaerprobten Stars. Mit einem wohlüberlegten Pass auf seinen Kapitän Timo Kern überspielte Pavlovic die Abwehrkette, wo dieser nur noch zu Krätzig querlegen musste. Der Youngster ließ sich diese Chance nicht nehmen und schob zu seinem ersten Saisontreffer ein. Auch das 3:0 von Copado leitete Pavlovic ein. Der starke erste Durchgang reichte den Bayern zu einem, am Ende klaren, Heimsieg im Grünwalder Stadion.

Frans Krätzig (li.) und Aleksandar Pavlovic (re.) bejubeln zusammen das 2:0. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Seitz lobt Herangehensweise der beiden Rückkehrer

Ihr letztes Spiel für die Reserve der Bayern hatten Krätzig und Pavlovic Ende August beim Sieg gegen die DJK Vilzing bestritten. Seitdem war das Duo nicht mehr für die Amateure aufgelaufen. „Wir haben einen sehr engen Kontakt mit der Profiabteilung und in den letzten Wochen war es gar nicht möglich, dass die beiden spielen, weil sie oben immer gebraucht wurden“, erklärte Seitz nach dem Spiel gegen Bayreuth.

Vor allem die professionelle Herangehensweise an den Einsatz in der zweiten Mannschaft lobte der Trainer. Das Duo war noch am Freitagabend in der Bundesliga im Kader beim Spiel gegen den 1. FC Köln. „Die beiden waren gestern erst um 4 Uhr morgens im Bett, weil sie direkt nach dem Spiel noch runtergeflogen sind. Am Samstag haben sie dann das Abschlusstraining mitgemacht. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Haltung, wie sie hier rangegangen sind“, sagte der 49-Jährige.

„Wir tauschen uns mit den Profis aus, um den beiden die wichtigen Spielzeiten in der Amateurmannschaft zu geben.“

Der Auftritt gegen die SpVgg Bayreuth soll nicht der letzte der Talente in der Regionalliga bleiben. „Wir tauschen uns mit den Profis aus, um den beiden die wichtigen Spielzeiten in der Amateurmannschaft zu geben“, sagte Seitz. Bisher kommen die beiden auf jeweils drei Einsätze bei den Profis und bei der U23.

Die großen Bayern spielen noch sechsmal vor Weihnachten, darunter zweimal in der Champions League. Auf die Reserve warten noch drei Partien vor der Winterpause. Genug Chancen für die beiden, weiter Erfahrung zu sammeln und sich den Bossen an der Säbener Straße zu präsentieren. (Laurin Diepers)