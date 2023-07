Historischer Derby-Sieg! Türkgücü gewinnt nach fast 32 Jahren wieder gegen den FC Bayern

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Türkgücü München traf kurz nach der Pause per Traumtor zum 2:1. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Der FC Bayern II hat sein Heimspiel gegen Türkgücü München verloren. Die Mannschaft von der Heinrich-Wieland-Straße feierte einen verdienten Sieg.

2. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern II - Türkgücü München 1:4 (1:1)

Türkgücü gewinnt damit zum ersten Mal seit 1991 ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern.

Der Ticker aus dem Grünwalder Stadion zum Nachlesen.

München - Flutlicht an zum ersten Münchner Derby der Saison 2023/24. Am Freitagabend trifft die U23 des FC Bayern am 2. Spieltag der Regionalliga Bayern auf Türkgücü München. Die Elf von der Heinrich-Wieland-Straße hat zum Saisonauftakt 1:1 gegen die Reserve des FC Augsburg gespielt. Die Elf von Holger Seitz kam bei Wacker Burghausen nicht über ein 3:3 hinaus.

Beide Teams hoffen in der noch jungen Spielzeit auf den ersten Sieg. Bei Türkgücü München fehlte am ersten Spieltag nicht viel. Bis zur 87. Minute führte die Elf von Alper Kayabunar mit 1:0, ehe dem Bundesliga-Nachwuchs noch der Ausgleich gelang. Die Talente des FC Bayern erlebten in Burghausen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach zwei schnellen Toren drehte Wacker die Partie durch einen Dreierpack von Thomas Winkelbauer. Stürmer Lucas Copado rettet immerhin noch einen Punkt.

FC Bayern II gegen Türkgücü München im Live-Ticker: Wem gelingt im Derby der erste Sieg?

„Wir müssen schnellstmöglich unseren Rhythmus finden und auch hinten besser stehen“, fordert Seitz nach dem Remis in der Vorwoche. Allerdings muss der 48-Jährige auf einige Spieler verzichten, die sich bei der Asien-Reise unter Cheftrainer Thomas Tuchel beweisen dürfen. „Ich denke, in der Liga kann jeder jeden schlagen“, gibt sich Türkgücü-Coach Alper Kayabunar kämpferisch, „wenn wir auf uns schauen und unser Spiel durchbringen, können wir die Bayern definitiv besiegen.“

In der vergangenen Saison gingen alle Punkte an die Säbener Straße. Das Hinspiel, damals noch unter Martin Demichelis, endete 3:2, im Rückspiel mit Holger Seitz gewannen die Youngster sogar mit 3:0. Wer feiert am Freitagabend den ersten Dreier? Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Wir berichten im Ticker live aus dem Grünwalder Stadion. (jb)