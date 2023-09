Auf eigenen Wunsch: Mané-Kumpel Sègbè verlässt Bayern-Amateure

Von: Tim Hempfling

Hier bejubelt Désiré Sègbè (vorne) sein letztes Bayern-Tor gegen den FC Memmingen. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Er ist mit Sadio Mané gekommen, nun ist nach einem Jahr ebenfalls Schluss: Désiré Sègbè verlässt den FC Bayern München und wechselt nach Belgien.

München - So richtig rund läuft es für den FC Bayern II noch nicht. Zwei Siege aus acht Spielen bedeuten aktuell Platz elf in der Regionalliga Bayern. Am Freitag war es dann endlich so weit: gegen den FC Memmingen sprang nach einer Zitterpartie der erste Heim-Dreier raus. Mit 4:3 setzten sich die Bayern-Amateure am Ende durch. Ein Mann traf dabei zum letzten Mal im FCB-Trikot: Désiré Sègbè. Der 30-Jährige erzielte den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer per Elfmeter.

Désiré Sègbè von allen geschätzt: „Vorbildlicher Profi“ und „Riesen-Typ“

„Désiré kam mit der Bitte auf uns zu, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen aufzulösen. Nach einigen Gesprächen haben wir ihm diesen Wunsch kurzfristig erfüllt“, wird Halil Altintop (Sportlicher Leiter des Bayern-Campus) auf der Website des FC Bayern zitiert. Der Stürmer aus dem Benin schließt sich dem belgischen Zweitligisten RFC Seraing an.

„Wir haben Désiré als vorbildlichen Profi kennengelernt, der unserer jungen Mannschaft auf und auch außerhalb des Platzes weitergeholfen hat. Für seine Zukunft in Belgien wünschen wir ihm sportlich und persönlich nur das Beste“, sagt Altintop. Auch U23-Coach Holger Seitz schwärmte von Anfang an von Sègbè und nannte ihn einen „Riesen-Typ“.

Désiré Sègbè: Gekommen mit Sadio Mané - Gegangen kurz nach Sadio Mané

Im Sommer 2022 wechselte Superstar Sadio Mané vom FC Liverpool zum FC Bayern nach München. Der beste Freund Manés war auch direkt dabei und erhielt einen Vertrag bis Sommer 2024. Insgesamt 28 Partien bestritt Sègbè für die Amateure, in denen er zwölfmal traf und drei Assists sammelte. In Erinnerung bleibt das Traumdebüt, bei dem er mit dem ersten Kontakt seinen ersten Treffer erzielte.

Trotz Manés Wechsel nach nur einem Jahr in der Landeshauptstadt nach Saudi-Arabien blieb Sègbè der U23 vorerst erhalten. In der bisherigen Regionalliga-Saison stand der Stürmer in acht Partien siebenmal auf dem Feld. In den letzten beiden Spielen schoss er zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. (Tim Hempfling)