Kavalier Schweinsteiger verrät herrlich kitschige Liebes-Details: Heiratsantrag wie im Film

Von: Andre Oechsner

Seit sieben Jahren sind Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic verheiratet. Der ehemalige Fußballer des FC Bayern lüftet nun, wie er um Anas Hand anhielt.

München – Bastian Schweinsteiger war während seiner aktiven Zeit als Fußballer, die er zum großen Teil beim FC Bayern verlebte, offensichtlich nicht nur auf dem Rasen einer der Besten seiner Zeit. Der Weltmeister von 2014 verfügt zudem über eine ausgeprägte romantische Seite.

Bastian Schweinsteiger Geburtsdatum: 1. August 1984 (Alter 39 Jahre), Kolbermoor Meiste Spiele für: FC Bayern (500) Titel: Weltmeister 2014, Champions-League-Sieger (2012/13, 8x Deutscher Meister Ehepartnerin: Ana Ivanovic (verheiratet seit 2016)

Bastian Schweinsteiger stellt Ana Ivanovic in Londoner Park die wichtigste Frage

Im Bild-Podcast Phrasenmäher spricht Schweinsteiger über den romantischen Heiratsantrag, den er Ana Ivanovic einst machte. Schauplatz der Szenerie war ein Londoner Park. Dabei hat sich Schweinsteiger von dem Film „Notting Hill“ inspirieren lassen, in dem Hugh Grant und Julia Roberts in einer der Grünanlagen der englischen Hauptstadt turteln.

Für den Hochzeitsantrag habe er heimlich einen Park aus „Notting Hill“ gemietet, die ansonsten lediglich für Anwohner zugänglich sind, verrät Schweinsteiger. Er sei sich bewusst gewesen, dass Ivanovic extrem neugierig ist. In seinem Plan spielte das offenbar eine tragende Rolle. „Als wir vorbeigelaufen sind, war das Törchen einen Spalt offen, und ich habe ihr gesagt: ‚Komm, wir schauen mal!‘ Und dann sind wir da rein – und dann habe ich sie gefragt. Das kam für sie komplett überraschend.“

Bastian Schweinsteiger (l.) und Ana Ivanovic sind seit 2016 verheiratet. © IMAGO/Eventpress Kochan

Wie Bastian Schweinsteiger Familie Ivanovic überzeugte

Ana Ivanovic sagte bekanntermaßen „Ja“. Die ehemalige Welt-Nummer-1 des Frauentennis und Bastian Schweinsteiger, den der FC Bayern gerne wieder einbinden möchte, heirateten 2016 in Venedig und haben drei gemeinsame Söhne. Der gebürtige Oberbayer legte sich nicht nur hinsichtlich der passenden Lokalität für den Heiratsantrag richtig ins Zeug. Darüber hinaus war Schweinsteigers Sprachtalent gefordert.

Der ehemalige Profifußballer brachte sich extra Serbisch bei, um Ivanovics Vater Miroslav davon zu überzeugen, warum gerade er der Richtige für seine Tochter ist. Der Familie Ivanovic imponierte das offensichtlich. „Ich konnte bei der Familie schon ein paar Punkte machen, indem ich auf Serbisch bei dem Vater von Ana um ihre Hand angehalten habe. Ich bin nach Belgrad geflogen und habe gefragt.“

Vor erstem Date mit Ana Ivanovic: Bastian Schweinsteiger nervöser als vor WM-Finale

Schweinsteiger gesteht sogar, dass er vor dem ersten Treffen mit Ivanovic nervöser gewesen sei, als vor seinem größten Erfolg als Fußballer – dem Finale bei der Weltmeisterschaft 2014, das er mit Deutschland gegen Argentinien in der Verlängerung mit 1:0 gewonnen hatte und sich zum Weltmeister krönte.

Ex-Basketballer Steffen Hamann sei 2014 in New York dabei gewesen, als Schweinsteiger und Ivanovic zum ersten Mal aufeinandertrafen. „Ich war damals noch nicht ganz so gut im Englischen, als wir uns kennengelernt haben, daher habe ich Ana am Anfang viel zugehört. Ich war ein bisschen in der Defensive und habe geschaut, was kommt.“ Schweinsteiger spricht im Podcast außerdem davon, wie ihn seine Frau regelmäßig auf dem Tennisplatz demütigt. (aoe)