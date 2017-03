Playoffs im Visier: Walter will dritten Sieg in Folge

Trainer Tim Walter peilt den dritten Sieg in Folge an.

FC Bayern München - Nach zwei souveränen Siegen im Traditionsderby gegen die Münchner Löwen und einem Kantersieg in Offenbach will der FC Bayern Nachwuchs seine Position an der Spitze der B-Junioren-Bundesliga festigen. Am Samstag ist der FC Augsburg zu Gast.

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Auf den prestigeträchtigen Derbysieg folgte ein 4:1-Auswärtserfolg in Offenbach. Jetzt will das Team von Trainer Tim Walter den dritten Sieg in Folge erringen und so die Chancen auf die Endrunde der deutschen Meisterschaft hoch halten. Aktuell grüßt der Bayern-Nachwuchs von der Spitze und profitierte letzte Woche vom Ausrutscher der Konkurrenz. Der zweitplatzierte Karlsruher SC kam gegen Eintracht Frankfurt nicht über ein Unentschieden hinaus und bescherte dem Rekordmeister so ungewollt ein Vier-Punkte-Polster auf Rang zwei.

Mit dem FC Augsburg kommt eine Mannschaft an die Säbener Straße, deren Rückrunde bisher von mittelmäßigem Erfolg gekrönt war. In vier Rückrundenspielen holte der Sechsplatzierte fünf Punkte. "Wir treffen auf einen physisch sehr starken Gegner. Der FCA kommt über seine Power, für uns gilt es dagegenzuhalten", kündigte Walter gegenüber fcbayern.de an. Bis auf die langzeitverletzten Akbar Mako (Knorpelschaden), Elias Kratzer (Sprunggelenksverletzung), Rainer D’Almeida (Schambeinentzündung) und Josip Stanisic (Fraktur des Sprunggelenks) kann der 41-Jährige am Samstagvormittag aus dem Vollen schöpfen.

Quelle: fussball-vorort.de