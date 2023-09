Tolle Neuigkeiten für Bayern-Star Giulia Gwinn

Von: Florian Schimak

Giulia Gwinn war monatelang verletzt. Der Bayern-Star verpasste daher auch die Frauen-WM im Sommer. Nun gibt es aber tolle Neuigkeiten.

München – Es waren harte Monate für Giulia Gwinn!

Während der FC Bayern München im Sommer die Deutsche Meisterschaft feierte, musste die 24-Jährige verletzt zuschauen. Auch bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland, die mit dem vorzeitigen Vorrunden-Aus für die DFB-Frauen alles andere als erfolgreich verlief, war Gwinn ebenfalls zum Zuschauen verdonnert.

Giulia Gwinn kehrt nach langer Verletzungspause in die Nationalmannschaft zurück

Die Rechtsverteidigerin hatte sich im Oktober 2022 einen Kreuzbandriss zugezogen. Bereits der zweite in ihrer Karriere. Zwar arbeitete Gwinn wie eine Besessene an einem Comeback noch in der vergangenen Spielzeit, doch es reichte nicht. Daher schaffte sie es auch nicht in den WM-Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Doch nun scheint sich für alles wieder zu Guten zu wenden! Bei den Bayern absolvierte sie die komplette Vorbereitung – und auch im DFB-Team steht jetzt das Comeback vor der Tür. Denn Gwinn wurde für die Länderspiele zum Nations-League-Auftakt in Dänemark (22.) und gegen Island (26.) nominiert.

Giulia Gwinn steht nach langer Verletzungspause wieder im DFB-Kader.

Tolle Neuigkeiten für Giulia Gwinn: Bayern-Star steht im DFB-Aufgebot

Gemeinsam mit einem anderen Bayern-Star darf sich Gwinn nun über die Rückkehr freuen. Denn auch Linda Dallmann, die wegen eines Syndesmosebandrisses lange ausfiel und ebenfalls die WM verpasste, steht im DFB-Kader, der am Dienstag von Assistentin Britta Carlson in Vertretung der erkrankten Bundestrainerin Voss-Tecklenburg nominiert wurde.

„Beide sind mit ihrer Erfahrung und als Persönlichkeiten wichtig für unser Team“, sagte Carlson zur ersten Nominierung nach dem WM-Debakel: „Mit dem Ziel, bestmöglich in die Nations League zu starten, werden wir uns mit diesem starken Kader auf die kommenden Aufgaben intensiv vorbereiten.“

Der DFB-Kader im Überblick: Tor: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Sara Doorsoun, Sophia Kleinherne (beide Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (Bayern München), Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Felicitas Rauch (alle VfL Wolfsburg), Sarai Linder (TSG Hoffenheim), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea) Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Laura Freigang (beide Eintracht Frankfurt), Jule Brand, Chantal Hagel, Lena Lattwein, Lena Oberdorf, Alexandra Popp (alle VfL Wolfsburg), Klara Bühl, Linda Dallmann, Sydney Lohmann, Lina Magull, Lea Schüller (alle Bayern München), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Janina Minge (SC Freiburg)

Giulia Gwinn feiert nach Kreuzbandriss Comeback beim DFB

Natürlich ist bei Gwinn die Freude groß! Immerhin liegt ihr letztes Länderspiel fast ein Jahr zurück. Auf Instagram teilte Gwinn Fotos von sich in ihrer Story im DFB-Outfit.

Auch wenn sie bei der WM nicht auf dem Platz stand, war Gwinn als ZDF-Expertin im Einsatz. Allerdings auch lediglich für die Vorrunde, weil anschließend das Turnier für die DFB-Frauen beendet war.

Nun darf Giulia Gwinn endlich wieder auf dem Platz mitmischen. Das dürfte ihr tatsächlich nochmal mehr Freude bereiten. (smk)