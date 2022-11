Nicht mal Platz drei für Musiala: DFB zeichnet beste Youngster aus, Bayern-Star geht leer aus

Von: Patrick Mayer

Leistungsträger des FC Bayern: Jamal Musiala (li.). © IMAGO/Philippe Ruiz

Der DFB verleiht die Fritz-Walter-Medaille an herausragende Nachwuchsspieler. Jamal Musiala vom FC Bayern geht kurz vor der WM-Nominierung aber leer aus.

München/Frankfurt am Main – Jamal Musiala liefert und liefert und liefert. Der 19-jährige Allrounder ist vielleicht DER Topspieler des FC Bayern in dieser Saison.

Jamal Musiala: Youngster überragt beim FC Bayern und in der Bundesliga

Auch das beeindruckende 6:1 (4:1) der Münchner gegen Werder Bremen leitete der deutsche Nationalspieler am Dienstagabend mit dem Führungstor ein. Denn: Just um und in der Box ist der Ballmagnet einfach nicht vom runden Leder zu trennen.

Das mussten nun auch die Hanseaten leidvoll erfahren. Nach etlichen Gegnern zuvor. Die Zahlen zur bisherigen Mega-Saison des Youngsters: In den vergangenen vier Spielen der Fußball-Bundesliga erzielte Musiala je ein Tor. Insgesamt kommt er, Stand 9. November, nach 13 Einsätzen auf neun Tore und fünf Vorlagen. Hinzukommen zwei Assists in der Champions League sowie zwei Treffer im bisherigen DFB-Pokal-Wettbewerb. Das kann sich wahrlich sehen lassen.

Fritz-Walter-Medaille: Jamal Musiala vom FC Bayern wird vom DFB nicht berücksichtigt

Umso mehr verwunderte an diesem Mittwoch, dass der Hochbegabte bei der Bekanntgabe der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille 2022 so gar keine Rolle spielte. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab die Medaillengewinner der Jahrgänge 2002, 2003, 2004 und 2005 bekannt – von Gold (1. Patz) bis Bronze (3. Platz). Jamal Musiala wurde 2003 geboren, und zwar in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Unter den Geehrten fehlte sein Name jedoch gänzlich.

Rang eins und damit die Goldmedaille ging beim Jahrgang 2003 stattdessen an Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Markant: Der 19-jährige Offensivspieler konnte in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel für die Rheinländer bestreiten, nachdem ihn ein Kreuzbandriss im März außer Gefecht gesetzt hatte. Platz zwei belegte Linksverteidiger Luca Netz von Borussia Mönchengladbach, Bronze ging an Mittelfeldspieler Robert Wagner vom SC Freiburg.

„Der Anspruch aller unserer Nationalmannschaften ist es, nachhaltig in der Weltspitze vertreten zu sein“, erklärte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, zur Auswahl der Preisträger. „Unsere Medaillengewinner*innen sind bereits jetzt unmittelbar an der Verwirklichung dieses Ziels beteiligt oder besitzen das Potenzial, in der Zukunft prägende Figuren des deutschen Fußballs zu werden. Es freut mich wirklich sehr für alle Preisträger*innen, dass wir dieses Jahr wieder die talentiertesten Spieler*innen der Jahrgänge 2002 bis 2005 für ihre besonderen Leistungen auszeichnen können. Die Gewinner*innen gehen auf und neben dem Platz voran und überzeugen besonders durch ihre Persönlichkeit.“

Jamal Musiala (FC Bayern): Bei der Fußball-WM 2022 für Deutschland dabei

Warum nun Musiala nicht unter den Ausgezeichneten ist, begründete der DFB am Mittwoch nicht weiter. Obwohl der Bayern-Profi fester Bestandteil des Kaders von Bundestrainer Hansi Flick bei der anstehenden Fußball-WM 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) sein wird. Und trotz der Popularität Musialas.

Fakt ist: Musiala hatte nur zwei Junioren-Länderspiele für die U16 des DFB bestritten, während die anderen Preisträger sämtliche Jugendnationalmannschaften Deutschlands durchliefen. Musiala, der mit seiner Familie zwischenzeitlich in London lebte, spielte in der U15, U17 und U21 stattdessen für England. Ist das der Grund, warum er bei der Fritz-Walter-Medaille nicht berücksichtigt wurde? (pm)