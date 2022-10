DFB-Pokal: So sehen Sie FC Augsburg vs. FC Bayern live im Free-TV und Live-Stream

In der 2. Runde des DFB-Pokals empfängt der FC Augsburg den FC Bayern München. So sehen Sie das Spiel live im Free-TV und Live-Stream.

Augsburg - Am 18. und 19. Oktober steht die nächste Runde im DFB-Pokal an. Der FC Bayern, Rekordsieger des Wettbewerbs mit 20 Erfolgen, muss nicht weit reisen, denn in der 2. Hauptrunde geht es nach Augsburg.

An das letzte Aufeinandertreffen haben Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und seine Mannschaft keine guten Erinnerungen. Denn am 17. September kassierte der amtierende deutsche Meister beim FCA die erste Niederlage der aktuellen Bundesliga-Saison (0:1). Diese Leistung der Augsburger wird nun erneut von Nöten sein, um den Favorit aus München zu ärgern und möglicherweise sogar die große Überraschung zu schaffen.

Für den FC Bayern wäre ein Aus in der 2. Runde eine herbe Enttäuschung, zumal dort bereits in den letzten beiden Spielzeiten Schluss war: 2020/21 nach dem 7:8 n.E. bei Holstein Kiel, 2021/22 nach der bitteren 0:5-Pleite bei Borussia Mönchengladbach. Doch auch die Fuggerstädter waren in der jüngeren Pokal-Historie nicht sonderlich erfolgreich. Seit drei Jahren sind sie nicht mehr über die 2. Runde hinausgekommen.

FC Bayern trifft im DFB-Pokal auf den FC Augsburg: Wann ist Anpfiff?

Das Zweitrunden-Match im DFB-Pokal zwischen dem FC Augsburg und Bayern München findet am Mittwoch, den 19. Oktober 2022 statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der WWK Arena in Augsburg.

FC Bayern im DFB-Pokal: Bilanz gegen den FC Augsburg

Fünfmal traf der FCB im DFB-Pokal bereits auf den FC Augsburg. Vier Spiele konnten die Münchner gewinnen, nur eine Partie der FCA. Das letzte Pokal-Duell war im Oktober 2016. Damals setzten sich die Bayern vor heimischer Kulisse in der Allianz Arena mit 3:1 durch und besiegelten das Zweitrunden-Aus der Gäste.

FC Augsburg - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago - Rexhbecaj, Gruezo - Vargas, Demirovic - Berisha, Niederlechner FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Mané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting

FC Augsburg - FC Bayern München: DFB-Pokal live im Free-TV und Pay-TV

Das Pokalspiel Augsburg gegen Bayern München wird am Mittwochabend live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt - beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. Ab 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker. Die Partie wird von Béla Réthy und Hanno Balitsch kommentiert. Im Anschluss zeigt das ZDF noch Zusammenfassung der anderen Pokal-Duelle.

Sky-Kunden haben auch die Möglichkeit, das Spiel beim Pay-TV-Anbieter zu verfolgen. Entweder das komplette Einzelspiel mit Kommentator Kai Dittmann auf Sky Sport 2 HD (auch in UHD) oder die Konferenz auf Sky Sport 1 HD/Sky Sport Top Event HD/Sky Sport Mix HD.

FCA vs. FCB: Wo läuft das DFB-Pokal-Spiel im Live-Stream?

Wer die DFB-Pokal-Begegnung zwischen den beiden bayerischen Erstligisten online sehen möchte, kann auf den kostenfreien Live-Stream des ZDF auf zdf.de zurückgreifen. Für alle Sky-Nutzer sind die Streams wie gewohnt bei Sky Go verfügbar. Voraussetzung hierfür ist ein gültiges Abo beim Pay-TV-Sender, in dem das Sport-Paket enthalten ist.

Augsburg gegen Bayern München: DFB-Pokal-Übertragung im Überblick

TV ZDF, Sky Live-Stream ZDF, Sky Go Live-Ticker tz.de

FC Augsburg - FC Bayern: DFB-Pokal im Live-Ticker

Wir berichten von der Pokal-Partie des FC Bayern beim FC Augsburg im Live-Ticker. Dort verpassen Sie garantiert nichts! Darüber hinaus finden Sie auf tz.de rund um die Uhr alle Infos zum deutschen Rekordmeister.

DFB-Pokal 2022/23: Das sind die 16 Duelle in der 2. Runde

Datum Uhrzeit Begegnung Dienstag, 18.10.2022 18.00 Uhr VfB Lübeck - 1. FSV Mainz 05 Dienstag, 18.10.2022 18.00 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg Dienstag, 18.10.2022 18.00 Uhr Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt Dienstag, 18.10.2022 18.00 Uhr RB Leipzig - Hamburger SV Dienstag, 18.10.2022 20.45 Uhr SV Elversberg - VfL Bochum Dienstag, 18.10.2022 20.45 Uhr Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg Dienstag, 18.10.2022 20.45 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 Dienstag, 18.10.2022 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 19.10.2022 18.00 Uhr Hannover 96 - Borussia Dortmund Mittwoch, 19.10.2022 18.00 Uhr SC Freiburg - FC St. Pauli Mittwoch, 19.10.2022 18.00 Uhr SV Sandhausen - Karlsruher SC Mittwoch, 19.10.2022 18.00 Uhr SC Paderborn - SV Werder Bremen Mittwoch, 19.10.2022 20.45 Uhr FC Augsburg - FC Bayern München Mittwoch, 19.10.2022 20.45 Uhr VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld Mittwoch, 19.10.2022 20.45 Uhr 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim Mittwoch, 19.10.2022 20.45 Uhr SSV Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf

Hinweis: Am kommenden Sonntag (23. Oktober) wird bereits das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Die Spiele finden dann am 31. Januar und 1. Februar 2023 sowie am 7. und 8. Februar 2023 statt. (sk)