DFB-Pokal heute live im TV: Hier läuft Viktoria Köln gegen den FC Bayern

Von: Nico Scheck

Jamal Musiala will mit dem FC Bayern auch im DFB-Pokal jubeln. © Soeren Stache/dpa

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der FC Bayern auf den Drittligisten FC Viktoria Köln. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und Stream gezeigt wird.

Köln - Nach der Liga ist vor dem Pokal. Der FC Bayern München steigt nun auch in den DFB-Pokal ein. Dafür gastieren die Münchner in der ersten Runde beim Drittligisten Viktoria Köln. Und die Bayern haben aus der Vorsaison noch einiges an Wiedergutmachung zu leisten. Schließlich war schon nach der zweiten Runde im Pokal Feierabend - nach einem 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach.

Jetzt, in der neuen Saison, soll der DFB-Pokal möglichst wieder an die Isar gehen. Der erste Schritt gegen die Kölner ist nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Dafür sind die Bayern wuchtig in die Saison gestartet. 16 Tore in den ersten vier Ligaspielen, zehn Punkte und wie gewohnt die Tabellenführung.

DFB-Pokal, 1. Runde FC Viktoria Köln - FC Bayern München Anpfiff: 31. August 2022, 20.46 Uhr Stadion: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Wechselt Nagelsmann bei Viktoria Köln gegen FC Bayern durch?

Den ersten kleinen Dämpfer musste der FC Bayern jedoch beim 1:1 gegen Gladbach am vergangenen Wochenende hinnehmen. Trotz Chancenwucher auf Münchner Seite und einem Torschussverhältnis von 33:5 reichte es am Ende nur zu einem Tor von Leroy Sané. Das soll gegen Viktoria Köln im Pokal besser laufen.

Gut möglich, dass Trainer Julian Nagelsmann einigen FCB-Stars eine erste Pause gönnt. Spieler wie Neuzugang Sadio Mané oder Thomas Müller standen in bisher jedem Pflichtspiel von Beginn an auf dem Rasen. Es ist davon auszugehen, dass dies am Mittwoch nicht der Fall sein wird.

Viktoria Köln gegen FC Bayern wird live im Free-TV gezeigt

Die gute Nachricht vorweg: Die erste Runde des DFB-Pokals am Mittwoch zwischen dem FC Viktoria Köln und dem FC Bayern München wird live und in voller Länge in der ARD im Free-TV übertragen. Im Ersten beginnt die Vorberichterstattung der Partie ab 20.15 Uhr, um 20.46 Uhr ertönt der Anpfiff. Als Kommentator fungiert Tom Bartels, Esther Sedlaczek übernimmt die Moderation. Beide werden von Experte und Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger unterstützt.

Neben der ARD zeigt auch Sky die Partie live. Auch hier beginnt die Übertragung um 20.15 Uhr. Wer den DFB-Pokal über Sky schauen möchte, benötigt jedoch ein kostenpflichtiges Abo. Das Spiel wird auf Sky Sport UHD übertragen, Wolff-Christoph Fuss kommentiert.

Wo läuft das DFB-Pokal-Spiel Köln gegen FC Bayern im Live-Stream?

Das Spiel Köln gegen Bayern können Fußball-Fans auch über den kostenlosen Livestream der ARD schauen. Wer die Partie hingegen im Stream via Sky schauen möchte, benötigt ein gültiges Abo. So kann das Spiel entweder über Sky Go (mit Abo) oder über den Sky-Streamingservice WOW geschaut werden.

Begegnung: FC Viktoria Köln - FC Bayern München TV: ARD, Sky Live-Stream: Das Erste, Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

Köln gegen Bayern im Live-Ticker auf tz.de

Alternativ können Sie den Live-Ticker auf tz.de öffnen, um am Ball zu bleiben. Dort wird jede wichtige Szene der Partie für Sie mitgeschrieben. (nc)