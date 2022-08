DFB-Pokal: Was man über Viktoria Köln wissen muss

Marcel Risse ist Kapitän und Führungsspieler bei Viktoria Köln – kann er mit seinem Team auch die großen Bayern ärgern? © Robin Rudel/Imago

Der FC Bayern München trifft in der ersten DFB-Pokalrunde auf Viktoria Köln. Mannschaft, Trainer, Mitglieder: Alle Infos zum Drittligisten aus Köln-Höhenberg.

Köln – Wer sich auf dem Fußballplatz mit dem großen FC Bayern München duelliert, geht in 99 Prozent der Fälle als Außenseiter ins Rennen. Auch Drittligist Viktoria Köln aus dem Stadtteil Höhenberg stellt dabei keine Ausnahme dar, wenn beide Teams am 31. August 2022 im RheinEnergie-Stadion ihre Erstrunden-Partie im DFB-Pokal austragen. Zu groß ist die Qualität des Rekordmeisters und -pokalsiegers aus der bayrischen Landeshauptstadt – unterschätzen sollte man den Kontrahenten allerdings auch nicht. 24RHEIN zeigt, was man zur Mannschaft von Cheftrainer Olaf Janßen vor der Partie Viktoria gegen Bayern im DFB-Pokal wissen muss.

Viktoria Köln gilt in Köln hinter dem 1. FC Köln (Bundesliga) und Fortuna Köln (Regionalliga) als dritte Kraft – und das, obwohl die Höhenberger in der dritten Liga und somit in einer höheren Spielklasse als Fortuna ins Rennen geht. Die „Größe“ ist hierbei vor allem auf die Fans und Mitglieder gemünzt: Während der Effzeh mit über 110.000 Mitgliedern uneinholbar vorne liegt, verzeichnet Fortuna ca. 1200 – und die Viktoria „nur“ knapp über 600 (Stand: Juli 2019). Der Verein wurde am 22. Juni 2010 als Nachfolger des insolventen SCB Viktoria Köln gegründet und blickt somit bislang auf eine überschaubare Vereinshistorie zurück.

Viktoria Köln: Mäzen Werne, Trainer Olaf Janßen und Saisonstart 2022/23

Als Mäzen ist Franz-Josef Wernze eine für den Club prägende Figur. An der Seitenlinie steht seit Februar 2021 Olaf Janßen, der unter Cheftrainer Bruno Labbadia zwischen 2018 und 2021 auch als Co-Trainer für den VfL Wolfsburg und Hertha BSC in der Bundesliga aktiv war. Der erfahrene Coach gewann mit der Viktoria 2022/23 bislang drei der ersten sechs Saisonspiele, aktuell steht das Team in der Drittliga-Tabelle auf Rang acht. Am vergangenen Spieltag trennte man sich gegen 1860 München mit 1:1.

Viktoria Köln: Marcel Risse und Robin Meißner – die bekanntesten Spieler

Das einzige Tor für die Kölner in dieser Partie erzielte Kapitän Marcel Risse, der vielen Bayern-Fans noch aus der Bundesliga ein Begriff sein könnte. Dort kickte der Rechtsaußen unter anderem für Mainz 05 und viele Jahre auch für den 1. FC Köln. Ein weiterer Spieler, dessen Name in der Mannschaftsbesprechung von Julian Nagelsmann sicher fallen dürfte, ist Robin Meißner, der vor Saisonbeginn leihweise aus Hamburg kam und an den ersten sechs Spieltagen bereits drei Treffer erzielen konnte.

FC Bayern München bei Viktoria Köln: Thomas Müller mit Warnung vor „kleinen Gegnern“

Angst und Bange dürfte es den Bayern aufgrund genannter Namen wahrscheinlich nicht werden – unterschätzen will man die Viktoria vor ausverkauftem Haus in Müngersdorf allerdings auch nicht. „Wir müssen unsere Leistung bringen und wollen natürlich in die nächste Runde einziehen, aber man weiß oft, gegen die kleineren Gegner ist es selten ein Geschenk“, warnte beispielsweise Führungs- und Nationalspieler Thomas Müller. Und auch Shootingstar Jamal Musiala fügte an: „Wir werden keinen Gegner unterschätzen.“

Viktoria Köln vs. FC Bayern München im DFB-Pokal – FCB verzichtet auf Hälfte der Ticket-Einnahmen

Übertragen wird das Spiel (Anpfiff 20:46 Uhr) in der ARD, Tickets für die Tribüne sind bereits seit Längerem ausverkauft. A propos Tickets: Wie die Viktoria am Tag vor dem Spiel (30. August) verkündete, erklärte sich der FC Bayern dazu bereit, auf 50% der ihm zustehenden Ticket-Einnahmen zu verzichten. „Das ist bei einem Spiel dieser Größenordnung alles andere als selbstverständlich und einzigartig im deutschen Fußball“, sagt Viktoria-Geschäftsführer Eric Bock. Dann steht einem großen Fußballabend ja nichts mehr im Wege.

