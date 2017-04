DFB-Pokal: So endete FC Bayern gegen Borussia Dortmund 

München - Der FC Bayern wollte mit einem Sieg über Borussia Dortmund in das Finale des DFB-Pokals einziehen. So endete die Partie

Update vom 26. April 2017: Lange führte der FC Bayern gegen Borussia Dortmund, lange sah es nach einem eindeutigen Spielverlauf aus. Doch dann kam die Borussia zurück, drehte die Partie und gewann schließlich gegen den Rekordmeister. Die Bayern sind also raus aus dem DFB-Pokal und können nur noch einen Titel holen: die deutsche Meisterschaft.

In der Nachbetrachtung nahm beim bislang letzten Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund alles seinen Lauf. Bei schönstem bayerischen Wetter überrollte der Rekordmeister beim Bundesliga-Top-Spiel den BVB mit 4:1 (2:1) und sorgte für Begeisterung bei den Münchner Verantwortlichen. Trainer Carlo Ancelotti habe die richtige Balance gefunden und „eine große Einheit gebildet“, schwärmte Bayern-Präsident Uli Hoeneß gegenüber dem hauseigenen TV-Sender FC Bayern.tv.

Und tatsächlich schien es so, als habe man sich mit dem deutlichen Sieg über den BVB für die „Wochen der Wahrheit“ warm geschossen. Franck Ribéry (4. Minute) und Arjen Robben (49. Minute) sowie Bayerns Tor-Maschine Robert Lewandowski (10. und 68. Minute) konnten mit ihren Treffern nochmals ordentlich Selbstvertrauen tanken. Für die K.o.-Spiele gegen Real Madrid und das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund schien man gut gerüstet.

Wochen später scheint in München Ernüchterung eingekehrt zu sein. Nach den zahlreichen Verletzungen (Boateng, Hummels, Neuer) und dem bitteren Champions-League-Aus gegen Real versucht man bei Bayern, den Blick nach vorne zu richten. Zumindest mit dem Double wolle man sich aus einer Spielzeit verabschieden, in der es international für den ganz großen Wurf wieder nicht gereicht hat.

Robben vor DFB-Pokal: „Wir müssen Meister werden und den Pokal gewinnen“

„Im Fußball geht es immer weiter, immer nach vorne“, sagte Thomas Müller nach den Spielen gegen Real. Auch Arjen Robben versucht, die Spannung für die noch anstehenden Partien der Saison hoch zu halten: „Wir müssen Meister werden und den Pokal gewinnen“, forderte er, nicht ohne enttäuscht nachzuschieben: „Mehr ist nicht drin.“

Doch würde das Halbfinale gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal (Anpfiff ist am Mittwoch in der Allianz Arena um 20.45 Uhr) nicht noch auf dem Programm stehen, die Luft beim Rekordmeister wäre nach dem Aus in der Königsklasse wohl endgültig raus. Die deutsche Meisterschaft ist so gut wie eingetütet, aus dem europäischen Wettbewerb hat man sich verabschiedet - bleibt also nur noch der DFB-Pokal. Der selben Meinung ist auch Xabi Alonso, der zusammen mit Bayern-Kapitän Philipp Lahm am Ende der Saison die Fußballschuhe an den Nagel hängen wird. „Hoffentlich wird das das letzte Spiel“, sagte der Spanier vor dem K.o.-Duell gegen die Dortmunder und meinte damit aller Anschein nach das Finale.

Beim BVB wiederum herrscht nach dem Aus gegen Monaco ebenfalls noch Champions-League-Frust. Eine Vorstellung wie beim 1:4 in der Allianz Arena will man um jeden Umstand verhindern. Probleme, die nötige Spannung für das Duell gegen die Bayern zu finden, werden die Borussen dabei wahrscheinlich nicht haben. Noch immer kämpft man in der Bundesliga um einen Startplatz in der Champions League.

Als die Dortmunder vor dem Spiel die Allianz Arena erreichten, kam es übrigens zu einer Panne: Der BVB war kurzzeitig im eigenen Mannschaftsbus gefangen. Aber dank eines hilfsbereiten FCB-Mitarbeiters konnte die Situation schnell gelöst werden.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 08.04.2017 Bundesliga FC Bayern - Borussia Dortmund 4:1 19.11.2016 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern 1:0 21.05.2016 DFB-Pokal FC Bayern - Borussia Dortmund 4:3 n.E. 05.03.2016 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern 0:0 04.10.2015 Bundesliga FC Bayern - Borussia Dortmund 5:1 28.04.2015 DFB-Pokal FC Bayern - Borussia Dortmund 1:1 04.04.2015 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern 0:1 01.11.2014 Bundesliga FC Bayern - Borussia Dortmund 2:1 17.05.2014 DFB-Pokal Borussia Dortmund - FC Bayern 0:2 n.V. 12.04.2014 Bundesliga FC Bayern - Borussia Dortmund 0:3 23.11.2013 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern 0:3

kus