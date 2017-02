Termine für Pokal-Viertelfinals stehen fest

Das DFB-Pokal-Finale wird wie in den vergangenen Jahren in Berlin stattfinden.

München - Nach der Pokal-Auslosung am Mittwochabend in der ARD wurden nun durch den DFB die Antoßzeiten festgelegt. Der FC Bayern spielt am 1. März, Borussia Dortmund am 28, Februar.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die Anstoßzeiten für das Viertelfinale im DFB-Pokal veröffentlicht.

Dienstag, 28. Februar 2017:

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld (18.30/Sky)

Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund (20.45/Sky und ARD)

Mittwoch, 1. März 2017:

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach (18.30/Sky)

Bayern München - Schalke 04 (20.45/Sky und ARD)

