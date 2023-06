Bewusste Provokation gegen Neuer? Ter Stegen steckt sein Revier ab

Von: Niklas Kirk

Während der Länderspiele ließ Marc-André ter Stegen keinen Zweifel an seiner Anspruchshaltung für das DFB-Team – zum Nachteil von FC Bayern-Keeper Manuel Neuer.

München – Wer ist die Nummer eins im Tor des DFB? War es durch die Verletzung von Manuel Neuer zunächst ruhig um die Frage geworden, dürfte das sich anbahnende Comeback des Torwarts vom FC Bayern für neuen Zündstoff in dieser Frage sorgen. Marc-André ter Stegen ging seinerseits optimistisch voran und machte seinen Standpunkt zuletzt verbal und jetzt auch symbolisch klar.

Marc-André ter Stegen Geboren: 30. April 1992 in Mönchengladbach Bisherige Stationen: Borussia Mönchengladbach, FC Barcelona A-Länderspiele: 34 Einsätze für Deutschland

Ter Stegen steckt sein Revier gegenüber Neuer ab – „Im Moment bin ich die Nummer eins“

Wie zu erwarten hütete der gebürtige Mönchengladbacher in den beiden Freundschaftsspielen gegen Polen und Kolumbien das deutsche Tor. Lediglich beim 3:3 gegen die Ukraine spielte der Frankfurter Kevin Trapp. Dort konnte er bei beiden Niederlagen zwar nicht glänzen, verhinderte jedoch durchaus Schlimmeres, vor allem beim 0:2 gegen die Südamerikaner auf Schalke. Dort brillierte er zudem als Ordnungshüter gegen Klimaaktivistinnen, die das Spielfeld gestürmt hatten.

Ansonsten war die Länderspielserie insgesamt kein geeigneter Zeitpunkt für Eigenwerbung. Vor allem Sportdirektor Rudi Völler ging nach dem Spiel mit den Akteuren hart ins Gericht. Noch einen Tag vor der 0:1-Niederlage gegen Polen äußerte sich der 31-Jährige zu seiner Position in der Nationalmannschaft. Auch mit Blick auf die bevorstehende Neuer-Rückkehr, gab er selbstbewusst im Interview mit der Süddeutschen Zeitung zu verstehen: „Im Moment bin ich die Nummer eins, und es ist mein Anspruch, das auch zu bleiben.“

Eine kontroverse Frage im deutschen Fußball: Wer ist die Nummer eins? © Montage: links: picture alliance/dpa/Bernd Thissen rechts: picture alliance/dpa/Tom Weller

Ter Stegen steckt sein Revier gegenüber Neuer ab – neue Torwarthandschuhe als Provokation?

Was bei den Spielen selbst auffiel, war ter Stegens Ausrüstung. Denn bei den beiden Einsätzen trug er gleich siebenmal die Nummer 1, verteilt auf Trikot, seinen Handschuhen, den Schuhen und einmal auf der Hose. Wie die Bild behauptet, seien die Handschuhe gar „eine Sonderanfertigung“, denn bei seinen vorherigen Auftritten, bei denen er die 22 auf dem Trikot trug, seien die Einsen auf dem Verschluss nicht sichtbar gewesen. Hat der Torwart des FC Barcelona auf diesem Wege also eine weitere Kampfansage an Manuel Neuer schicken wollen? Auf einer Pressekonferenz betonte ter Stegen zumindest, dass die Frage nach der des Stammtorwarts unter sportlichen Aspekten entschieden wird – nicht durch die Nummer auf dem Trikot.

Neuer befand sich während der Länderspiele unterdessen weiterhin in der Reha. Schließlich plant er zum Trainingsauftakt des FC Bayern am 13. Juli wieder voll einzusteigen, weshalb er sich zu harter Arbeit verpflichtet. Denn dann beginnt der eigentliche Kampf ums Tor. Sei es als Stammtorwart des FC Bayern oder für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM im kommenden Jahr. (nki)