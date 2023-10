Hoeneß bezeichnet Nagelsmann-Rauswurf als Fehler

Von: Korbinian Kothny

Julian Nagelsmann ist mittlerweile Bundestrainer. Doch seine Entlassung beim FC Bayern sorgt immer noch für Diskussionen.

München – Der FC Bayern München verabschiedet sich mit einem souveränen 3:0-Sieg über den SC Freiburg in die Länderspielpause. Nur knapp eine Stunde trat Uli Hoeneß live im BR auf. Allerdings war diesmal nicht der deutsche Rekordmeister Hauptthema, sondern die Landtagswahl in Bayern.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (71 Jahre alt) in Ulm Posten beim FC Bayern: Aufsichtsratmitglied und Ehrenpräsident

Hoeneß will mit Nagelsmann-Entlassung nichts zu tun haben

Aber wo ein Uli Hoeneß auftaucht, ist der FC Bayern auf kurz oder lang auch irgendwann Thema der Diskussion. So auch am Sonntag in der Sendung „BR24 Wahl – Der Sonntags-Stammtisch“. Nachdem es zuerst über die Wahlen im Freistaat geht, wird Bayerns Ehrenpräsident später auch zu seinem Verein befragt.

„Sie haben bei Bayern Vorstand, Sportvorstand und Trainer ausgetauscht“, will Moderator Hans Werner Kilz eine Frage einleiten, als er prompt von Hoeneß unterbrochen wird. „Den Trainer habe ich nicht ausgetauscht“, korrigiert der 71-Jährige.

Uli Hoeneß bezeichnete den Rauswurf von Uli Hoenß als Fehler. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Hoeneß: Nagelsmann-Entlassung war ein Alleingang von Kahn und Salihamidzic

Die Rede ist von der Entscheidung des FC Bayern, Julian Nagelsmann im März dieses Jahres freizustellen. Schon Anfang Juni hatte Hoeneß in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung berichtet, dass die Nagelsmann-Entlassung ein Alleingang von den Ex-Bayern-Bossen Oliver Kahn und Hasan Salihamdzic war.

Jetzt legte Bayerns Ehrenpräsident sogar nochmal nach. Als Moderator Kilz mit seiner Frage fortfahren will, führt Hoeneß zur Nagelsmann-Entlassung weiter aus: „Was nicht unbedingt klug war“.

Hoeneß hält Nagelsmann für die richtige Lösung als Bundestrainer

Anfang April hatte der Bayern-Patron Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel noch als „Ideallösung“ bezeichnet. Wenn es nach ihm selbst gegangen wär, wäre es allerdings wohl nie so weit gekommen und Nagelsmann würde noch an der Seitenlinie des FCB stehen.

Mittlerweile ist der 36-Jährige aber neuer Bundestrainer und soll Deutschland zu einer erfolgreichen EM im eigenen Land führen. Für Hoeneß die richtige Entscheidung: „Der ist vollkommen unverbraucht, hat sich gut erholt. Der wird jetzt volle Fahrt nach vorne fahren.“ (kk)

Die gesamte Folge „BR24 Wahl – Der Sonntags-Stammtisch“ mit Uli Hoeneß und weiteren Gästen gibt es in der Mediathek zum Nachschauen.