Bayern-Transfer? Füllkrug schüttelt nach Frage nur den Kopf und lässt Reporter stehen

Von: Marius Epp

Niclas Füllkrug wird immer wieder beim FC Bayern gehandelt. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel nach München reagiert er genervt.

Gelsenkirchen – Kurz nach der enttäuschenden 0:2-Pleite gegen Kolumbien (Stimmen zum Spiel) hatte Niclas Füllkrug freilich andere Dinge im Kopf, als sich über den Verein seiner Zukunft Gedanken zu machen. Auch der sonst so treffsichere DFB-Stürmer (sieben Tore in neun Spielen) konnte nach seiner Einwechslung nicht mehr viel ausrichten und machte am Mikrofon einen geknickten Eindruck.

Niclas Füllkrug Geboren: 9. Februar 1993 (Alter 30 Jahre), Hannover Position: Stürmer Verein: Werder Bremen Marktwert: 13 Millionen Euro

Nach DFB-Pleite: Niclas Füllkrug will Frage zum FC Bayern nicht beantworten

Als dann noch die Frage kam: „Gehst du zu den Bayern?“, schlug die Enttäuschung kurzzeitig in Ärger um. Füllkrug schüttelte den Kopf, verdrehte die Augen und verspürte offensichtlich wenig Lust, das Interview fortzuführen. „Kann ich nix zu sagen, weiß ich nicht“, antwortete er genervt, machte auf dem Absatz kehrt und ließ den Reporter stehen.

„Auch ich habe darüber nicht nachgedacht. Dafür sind mir die Länderspiele zu wichtig“, fügte er dann nochmal mit einer kleinen Portion Sarkasmus an und verließ die Mixed Zone. Die ablehnende Haltung des Bremer Stürmers dürfte wohl vor allem vom unglücklichen Zeitpunkt der Frage herrühren.

Niclas Füllkrugs Zukunft ist nach wie vor ungeklärt. © IMAGO/ULMER

Füllkrug zum FC Bayern? Wechsel durchaus denkbar

Dass Füllkrug tatsächlich abgeneigt wäre, wenn der FC Bayern bei ihm anruft, ist eher unwahrscheinlich. Allein der Fakt, dass er beim deutschen Rekordmeister im Gespräch ist, dürfte ihm bereits schmeicheln. Vor gut einem Jahr kickte er noch in der 2. Liga, wo Nationalmannschaft und Bayern-Interesse noch weit entfernte Szenarien waren.

Heute ist ein Wechsel des 30-Jährigen an die Isar nicht mehr unwahrscheinlich. Die Münchner suchen fieberhaft nach einem „Neuner“, die internationalen Top-Kandidaten Osimhen, Kolo Muani und Co. sind wohl nur für einen astronomischen Preis um die 100 Millionen Euro zu bekommen. Da wäre Füllkrug die deutlich günstigere (und vielleicht nicht unbedingt viel schlechtere) Lösung.

Vor einigen Tagen flammten die Gerüchte um einen möglichen Bayern-Wechsel des Werder-Knipsers wieder auf. Bei Frankfurt-Star Randal Kolo Muani sollen die Münchner schon „konkrete Schritte“ vollzogen haben. (epp)