Seltene Fotos von Franz Beckenbauer: Andi Brehme traf den Kaiser – und spricht über seinen Zustand

Die öffentlichen Auftritte von Franz Beckenbauer sind äußerst rar geworden. Nun tauchten zwei aktuelle Fotos vom Kaiser auf.

Update vom 25. Dezember, 12:49 Uhr: Am Tag vor Heiligabend machte der Ex-Nationalspieler Andreas Brehme die deutschen Fußballfans mit einem Foto von Franz Beckenbauer glücklich. Nun sprach Brehme über die Hintergründe der jüngsten Zusammenkunft mit seinem ehemaligen Weggefährten, mit dem er 1990 die Weltmeisterschaft gewann.

Franz Beckenbauer: Brehme spricht über den Zustand der deutschen Fußball-Ikone

Das Treffen mit dem inzwischen 77 Jahre alten Kaiser sei nicht ganz privat gewesen, so gab es auch einen dienstlichen Aspekt. Wie Bild berichtet, waren Brehme und Beckenbauer sowie dessen Frau Heidi und sein jüngster Sohn Joel gemeinsam im Salzburger Restaurant „Huber‘s im Fischerwirt“. Dort ging es auch um die Franz-Beckenbauer-Stiftung.

Die Stiftung, bei der Heidi Beckenbauer inzwischen als Vorsitzende das Sagen hat, gibt es bereits seit 40 Jahren. Ihr Ziel ist es seitdem, Menschen mit Behinderung oder kranken sowie verschuldeten Personen finanzielle Hilfe zu leisten. Brehme setzt sich seit einiger Zeit für die Organisation ein. „Ich bin wie Lothar Matthäus Botschafter der Stiftung. Wir haben über Aktionen und Sponsoren für die gute Sache gesprochen“, sagte der 62-Jährige zu Bild.

Angesprochen auf den Zustand von Beckenbauer, der nach seinem Augeninfarkt sowie Problemen mit dem Herzen die Öffentlichkeit meidet, meinte Brehme: „Franz machte einen guten Eindruck.“ Das dürfte Fans auf der ganzen Welt freuen.

Neue Fotos von Franz Beckenbauer aufgetaucht – eins zeigt ihn mit Frau und Sohn

Erstmeldung: München - Viele deutsche Fußball-Nostalgiker werden sich über die weihnachtlichen Grüße zweier DFB-Legenden gefreut haben. Andi Brehme teilte am Tag vor Heiligabend gemeinsame Fotos mit Franz Beckenbauer, der aufgrund gesundheitlicher Probleme kaum noch in der Öffentlichkeit steht. Einige Fans äußerten sich allerdings besorgt über den Kaiser.

Franz Anton Beckenbauer Geboren: 11. September 1945 in München Position: Libero Profi-Stationen: FC Bayern München, New York Cosmos, Hamburger SV Länderspielkarriere: 103 Spiele (14 Tore)

Franz Beckenbauer: Andreas Brehme teilt aktuelles Foto mit dem Kaiser

Der inzwischen 77 Jahre alte Beckenbauer verzichtete jüngst auf die diesjährige Weltmeisterschaft, wie er in einem Interview mit der Gala erklärte. „Ich werde nicht nach Katar reisen“, erklärte der zweifache WM-Sieger noch kurz vor dem Turnier. Ein Augeninfarkt aus dem Jahr 2019 sorgte dafür, dass Beckenbauer auf dem rechten Auge erblindete. „Mit dem Herzen muss ich aufpassen“, meinte der Münchner ebenfalls hinsichtlich seines Zustandes.

Am Freitag veröffentlichte Brehme etwas überraschend ein gemeinsames Foto mit Beckenbauer auf seinem Instagram-Kanal und schrieb dazu: „Weihnachtsgrüße vom Kaiser und mir!“. Sogar Brasiliens Weltmeister von 2002 Roberto Carlos reagierte auf den Beitrag.

Franz Beckenbauer: Seine Familie stattete Andreas Brehme einen Besuch ab

Außerdem teilte Brehme eine Story, die ihn gemeinsam mit Beckenbauers Familie zeigt. Neben Franz lächelten auch seine Frau Heidi sowie der gemeinsame 22-jährige Sohn Joel in die Kamera.

Dass gerade Brehme die Vorweihnachtszeit mit Franz Beckenbauer feiert, ist kein Zufall. Die beiden verbindet vor allem der gemeinsame Weltmeistertitel von 1990, Teamchef Beckenbauer und Finaltorschütze Andi Brehme waren maßgeblich am WM-Erfolg beteiligt.

Andi Brehme mit Franz Beckenbauers Familie. Heidi Beckenbauer und Sohn Joel waren auch dabei. © Screenshot (@andibrehme)

Fans sorgen sich um Franz Beckenbauer: „Der Kaiser sieht nicht gut aus“

Beckenbauer macht auf keinem der beiden Fotos einen auffällig negativen Eindruck, dennoch sorgen sich viele Fans in den Kommentaren unter Brehmes Beitrag. „Wie geht es ihm?“, fragt etwa ein Nutzer, ein anderer meint: „Ach, Mann. Der Kaiser sieht nicht gut aus“.

Auch das etwas veränderte Aussehen kommentiert ein User mit den Worten „Wow, Franz sieht so anders aus“, ein weiterer Fan schreibt: „Hoffentlich geht es unserem Kaiser gut“.

Franz Beckenbauer: Letzter öffentlicher Auftritt der Fußball-Ikone im August

Das letzte Mal, dass sich der Ehrenpräsident des FC Bayern in der Öffentlichkeit zeigte, ist schon eine Weile her. Ende August war die deutsche Fußball-Ikone in der Sinsheimer Arena zu Gast und sah sich das Bundesliga-Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg an.

Angesichts seines Gesundheitszustandes muss er sich offenbar schonen, weshalb Bilder wie jenes auf Brehmes Instagram-Account rar geworden sind. Die Fans freuen sich freilich über jedes Lebenszeichen der Fußball-Legende. (ajr)