Investoren-Einstieg bei DFL: Chance oder Risiko? So denken Sportpolitiker im Bundestag darüber

Von: Andreas Schmid

Fußballfans kritisieren den geplanten Investoreneinstieg bei der DFL. Aus der Politik gibt es ähnliche Töne – aber auch Lob für die Entscheidung.

München – Die Deutsche Fußball Liga sagt „Ja“ zu einem Investor. Am Montag stimmten die Vereine der 1. und 2. Bundesliga knapp für einen Investoreneinstieg. Sie versprechen sich davon eine bessere Vermarktung und zusätzliche Einnahmen. Die aktiven Fanszenen kritisieren den Einstieg als weitere Spitze der voranschreitenden Modernisierung des Sports und sehen die Zukunft des Spiels in Gefahr. Es ist eine Grundsatzfrage des Profifußballs, zu der nahezu jeder Fan eine Meinung hat. Wie aber positioniert sich die Politik? tz.de hat nachgefragt bei den sportpolitischen Sprecherinnen und Sprechern.

SPD: „Spiele dürfen nicht auf Wunsch des Investors ins Ausland gelegt werden“

Sabine Poschmann, sportpolitische Sprecherin der SPD, meint: „Die DFL hat demokratisch über die Frage eines möglichen Investor-Einstiegs entschieden. Dies gilt es, zu respektieren.“ Dennoch werfe die Entscheidung „ernsthafte Fragen und Bedenken auf“. Die kritischen Stimmen besorgter Fans sollten gehört werden. „Denn der Fußball lebt durch die Leidenschaft und das Engagement seiner Fans – er ist mehr als nur ein Geschäft“, sagt Poschmann. „Auch der Sorge der kleineren Profivereine, dass die finanzielle Schere zwischen den Vereinen noch weiter auseinander gehen könnte, sollte Aufmerksamkeit geschenkt werden.“

Die DFL müsse auf die Fans Rücksicht nehmen und rote Linien einhalten. Das heißt für Poschmann unter anderem: „Spiele dürfen nicht auf Wunsch des Investors ins Ausland gelegt werden und auch eine Einflussnahme auf die Gestaltung des Spielplans darf es nicht geben.“ Das befürchten einige Fans jedoch. „Insgesamt sehe ich die immer weiter zunehmende Kommerzialisierung im Profifußball kritisch“, sagt Poschmann.

CDU/CSU: „Der eingeschlagene Kurs wird dem Profifußball in Deutschland guttun“

Die Union begrüßt das Abstimmungsergebnis. „Die Entscheidung der DFL halte ich generell für richtig“, sagt uns der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU, Stephan Mayer. „Nur so kann gewährleistet werden, dass der deutsche Fußball international konkurrenzfähig bleibt und andere Ligen wie die Premier League nicht noch weiter enteilen.“

Die DFL befinde sich auf einem modernen Weg. „Die Bedenken der Fans, die einen Ausverkauf des deutschen Fußballs befürchten, kann ich einerseits nachvollziehen, aber diese Fans erwarten andererseits auch, dass der deutsche Fußball international Erfolge erzielt.“ Mayers Prognose: „Der eingeschlagene Kurs wird dem Profifußball in Deutschland guttun.“

So stimmten die 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga ab

Ja FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, VfL Bochum, 1. FC Heidenheim, SV Darmstadt 98, FSV Mainz 05, Hamburger SV, FC Schalke 04, SpVgg Greuther Fürth, SC Paderborn, Karlsruher SC, Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden, SV Elversberg, Holstein Kiel, Hannover 96 (?) Nein 1. FC Köln, 1. FC Union Berlin, SC Freiburg, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, 1. FC Nürnberg, 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig, 1. FC Kaiserslautern (?) Enthalten FC Augsburg, VfL Osnabrück

Quelle: Auskunft der Vereine, dpa. Die Enthaltungen aus Osnabrück und Augsburg werden als „Nein“-Stimme gezählt. Es brauchte 24 „Ja“-Stimmen der geheimen Abstimmung, um den Antrag anzunehmen. Darunter offenbar auch Hannover 96 – deren Mehrheitsgesellschafter Martin Kind damit gegen die Weisung des Stammvereins abgestimmt hätte.

Grüne: „Fußball ist für viele Menschen mehr als Geld“

Grünen-Politiker Philip Krämer, Obmann im Sportausschuss, sieht die Fans zu wenig eingebunden. „Die Spitzenvertreter des deutschen Profifußballs haben weiterhin nicht verstanden, dass ein auf Augenhöhe stattfindender Dialog mit den Fans essenziell ist.“ Die DFL und die zustimmenden Vereine hätten die Meinung der Fans mehr berücksichtigen müssen.

Laut Krämer kann man grundsätzlich unterschiedlicher Meinung zum Investoreneinstieg sein. „Allerdings ist es der DFL schlicht nicht gelungen, zu erklären, welchen Vorteil dies neben rein kommerziellen Interessen der größeren Vereine hat.“ Krämer weiter: „Fußball ist für viele Menschen mehr als Geld – es geht um Begeisterung für einen Sport, der Menschen aller Bereiche zusammenbringt. Ich würde mir wünschen, dass sich die deutschen Fußballverbände wieder mehr an diesem Grundsatz ausrichten.“

Für die Fans ist die Lage klar: Sie positionieren sich seit Monaten gegen den DFL-Investoreneinstieg, wie hier am jüngsten Wochenende Gladbach in Berlin und Augsburg in Bremen.

FDP: „Investor eher Chance als Risiko“

Für den Sportsprecher der FDP, Philipp Hartewig, überwiegen die Vorteile des Deals. „Der Investoren-Einstieg ist für die aktive Fanszene ein emotionales Thema. Ohne die Fans wäre der Fußball in Deutschland nicht einmal halb so attraktiv“, sagt Hartewig unserer Redaktion. „Jedoch sehe ich in der Vergabe von Medienrechten an Investoren eher eine Chance als ein Risiko für den Bundesliga-Fußball.“ Klar ist für Hartewig, „dass wir im internationalen Vergleich derzeit hinterherlaufen. Die weitere Professionalisierung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sind untrennbar mit der Frage besserer Finanzierung verbunden.“



Hartewig bezeichnet sich selbst als „glühenden Fußballanhänger“, ist Fan des Chemnitzer FC. „Ich kann die Sorgen verstehen.“ Aber: „Wir müssen uns möglichst objektiv die aktuelle Lage vergegenwärtigen: Fußballdeutschland darf sich nicht den Schneid abkaufen lassen. Dabei gilt es, die von der DFL festgelegten Werte und roten Linien im Falle eines Investoren-Einstiegs konsequent einzuhalten.“

Linke: „Leidtragende sind auch Sportler, Fans uns Vereine in anderen Sportarten“

André Hahn, sportpolitischer Sprecher der Linken, meint: „Mit dem DFL-Investoreneinstieg wird weiter an der Spirale der Kommerzialisierung im Spitzensport gedreht.“ Die Werte des Sports würden „weiter ausgehöhlt“ werden. „Da kann man noch so viele Vetorechte und rote Linien in einen Vertrag schreiben.“ Hahn sieht negative Auswirkungen des Investorendeals über den Fußball hinaus: „Leidtragende werden nicht nur die Fußballfans sowie der Großteil der Fußballspielerinnen und -spieler sein, sondern perspektivisch auch die Sportler sowie Fans und Vereine in anderen Sportarten.“