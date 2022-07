De-Ligt-Millionen schon wieder verplant? Juventus holt zwei sündteure Stars

Bayern-Transfer wird immer heißer

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Alexander Kaindl schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Matthijs de Ligt steht vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Bei Juventus Turin scheint man schon Verwendung für die Ablösesumme gefunden zu haben.

München - Der FC Bayern bastelt am nächsten Blockbuster-Transfer in diesem Sommer. Matthijs de Ligt soll kommen und dem deutschen Rekordmeister zu einer neuen Stabilität in der Abwehr verhelfen. Die Qualität dazu besitzt der Niederländer zweifelsohne - schon im zarten Alter von 19 Jahren führte er Ajax Amsterdam als Kapitän auf das Feld, holte das niederländische Double und erreichte sogar das Champions-League-Halbfinale.

Matthijs de Ligt Geboren: 12. August 1999 (Alter: 22 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Innenverteidiger Marktwert: 70 Millionen Euro Vertrag bei Juventus Turin bis: 30. Juni 2024

Matthijs de Ligt vor Transfer zum FC Bayern München: Bosse am Montag in Turin?

Nach dieser magischen Saison 2018/19 zog es de Ligt zu Juventus Turin. Und genau dort bahnt sich nun ein Abschied an. Die Gerüchteküche brodelt: Angeblich hat der 22-Jährige dem FCB schon seine Zusage gegeben, Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll in Italien schon Verhandlungen geführt haben, Juventus möchte offenbar zu Beginn nächster Woche Klarheit. Dann sollen auch die Bayern-Bosse im Piemont ankommen. Laut Tuttosport werden sie am Montag dort erwartet. Die Beraterin von de Ligt soll bereits seit Freitag in Turin sein, um Juve von einem Transfer zu überzeugen.

Dass etwas im Busch ist, belegen auch zwei andere Transfers: Die Bianconeri haben mit Angel di Maria einen namhaften Neuzugang präsentiert, der Argentinier spielt in der kommenden Saison in der Serie A und hat damit alle europäischen Top-Ligen in seiner Vita stehen - außer die Bundesliga. Der 34-Jährige kommt ablösefrei von Paris Saint-Germain - wobei der Begriff „ablösefrei“ in der heutigen Zeit extrem verfälscht ist. Natürlich hat der Flügelstürmer ein saftiges Handgeld von Juve kassiert und natürlich streicht er auch ein ordentliches Gehalt ein: Dem Vernehmen nach sind es sechs Millionen Euro netto. Di Maria hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

+ Matthijs de Ligt könnte der nächste Star-Neuzugang des FC Bayern werden. © Sven Simon / Imago

Juventus Turin holt Angel di Maria und Paul Pogba: De-Ligt-Millionen sofort reinvestiert?

Gibt Juve, in der abgelaufenen Saison nur Vierter, also schon die de-Ligt-Millionen aus? Geld brauchen die Turiner, denn neben di Maria gibt es einen weiteren Star-Zugang, der eine Menge Geld verschlingt: Paul Pogba kehrt zurück. Der Transfer ist noch nicht offiziell, dennoch gibt es keinen Zweifel daran, dass der Franzose in der kommenden Saison wieder Weiß und Schwarz trägt. Der Deal gilt seit Wochen als ausgemachte Sache, es soll sich um einen Vierjahresvertrag handeln.

Der exzentrische Mittelfeldspieler kommt wie di Maria ablösefrei - mit Handgeld, versteht sich. Sein Vertrag bei Manchester United war zum 30. Juni ausgelaufen. Das Szenario kennt man aus dem Jahr 2012: Pogba wechselte ablösefrei von ManU zu Juve, ehe die Red Devils ihn vier Jahre später für 105 Millionen Euro zurückholten. Jetzt, sechs Jahre nach diesem Wahnsinns-Investment, führt ihn sein Weg also wieder ohne Ablösesumme von Manchester nach Turin. Ein klassischer Move der Alten Dame, seit geraumer Zeit ist man dafür berüchtigt, prominente Ablösefrei-Transfers zu tätigen.

FC Bayern München vor Verpflichtung von Matthijs de Ligt?

Auch Pogbas Gehalt hat es in sich: 7,5 Millionen Euro soll er pro Jahr verdienen - netto. Nun klingen diese Beträge natürlich anders als die eines Robert Lewandowski, der bei Bayern mehr als 20 Millionen Euro kassieren soll. Allerdings ist hier immer von brutto die Rede.

Für die Netto-Löhne, die Juve für di Maria und Pogba bezahlt, müsste man in Deutschland Brutto-Summen zwischen rund 13 und 16 Millionen Euro in die Hand nehmen - also jede Menge Kohle! Rechnet man noch das Handgeld hinzu, dann hat Juventus für diese beiden Neuzugänge tief in die Tasche gegriffen. Möglicherweise, weil man weiß, dass man de Ligt verkaufen wird und diese Millionen jetzt direkt wieder verplant?

Matthijs de Ligt: FC Bayern München müsste Millionen-Paket schnüren

Als Ablösesumme sind zwischen 70 und 80 Millionen Euro im Gespräch. De Ligt soll in Italien zwischen acht und neun Millionen Euro netto verdienen. Sky rechnet damit, dass er beim FC Bayern ein ähnliches Salär bekommen dürfte, und setzt das mögliche Gehalt bei 17 bis 19 Millionen brutto an.

An der Säbener Straße dürfte man sich nur zu gerne mit solchen Rechenspielchen beschäftigen. Denn die Chance, de Ligt zu bekommen, scheint sich relativ kurzfristig ergeben zu haben. Der Blondschopf ist seit Jahren ein Transferziel der Bayern, schon 2019 wollte man ihn holen. Damals ging es nach Turin - nun, drei Jahre später, könnte der Wechsel an die Isar aber doch noch klappen. Gut möglich, dass dafür andere Spieler die bayerische Landeshauptstadt verlassen müssen und man sich am Juve-Beispiel orientiert: Platz machen für neue, kostspielige Stars. (akl)

Rubriklistenbild: © Sven Simon / Imago