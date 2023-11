Abwehr-Star wird länger fehlen: FC Bayern gibt Diagnose bei de Ligt bekannt

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern war am Mittwochabend im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Noch vor der Halbzeit verletzte sich Matthijs de Ligt und musste verletzt raus.

Update vom 2. November, 15.02 Uhr: Jetzt ist die offizielle Diagnose zu Matthijs de Ligt da. Wie der FC Bayern am Donnerstagmittag bestätigte, zog sich der 24-Jährige im Pokalspiel einen Teilriss des Innenbandes im rechten Knie zu. Wie die Münchner schreiben, wird de Ligt somit „in den nächsten Spielen fehlen“.

FC Bayern bestätigt: Abwehr-Star de Ligt fällt mehrere Wochen aus

Update vom 2. November, 10.58 Uhr: Das klingt bitter für den FC Bayern! Zwar ist noch keine offizielle Diagnose von Seiten des Vereins bei Matthijs de Ligt da, allerdings will die Bild bereits mehr erfahren haben.

So soll sich der Niederländer am Innenband verletzt und sich dabei den Kapsel-Apparat am rechten Knie beschädigt haben. Damit dürfte de Ligt vier bis sechs Woche ausfallen – und die Abwehr-Sorgen von Trainer Thomas Tuchel noch einmal mehr vergrößern.

Mit Minjae Kim steht den Bayern aktuell nur ein fitter Innenverteidiger vor dem Topspiel beim BVB am kommenden Samstag zur Verfügung. Dayot Upamecano, der zuletzt mit einem Muskelfaserriss ausfiel, stieg erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining ein. Zudem fehlt Sechser Joshua Kimmich rotgesperrt.

Matthijs de Ligt fä mit einer Knieverletzung länger auszufallen. © IMAGO/wolfstone-photo

Matthijs de Ligt verletzt sich bei Pokal-Aus in Saarbrücken am Knie

Erstmeldung vom 1. November, 21.15 Uhr:

Saarbrücken/München – Schock für den FC Bayern!

Im Pokalspiel beim 1. FC Saarbrücken grätschte Abwehr-Star Matthijs de Ligt in der 20. Minute an der Außenlinie dem Gegner den Ball weg. Anschließend schrie der Innenverteidiger sofort auf, griff sich ans Knie und deutete an, dass er ausgewechselt werden müsse.

Thomas Tuchel sank nach dieser Aktion auf der Trainerbank zusammen und schlug die Hände über den Kopf. Der Bayern-Trainer befürchtete wohl Schlimmeres.

Thomas Tuchel ahnt Schlimmes nach der Verletzung von Matthijs de Ligt gegen Saarbrücken. © Screenshot/@ARD/Imago

Tuchel sackt geschockt zusammen: Bayern-Star de Ligt muss früh verletzt ausgewechselt werden

Der Niederländer wurde daraufhin fast drei Minuten auf dem Platz behandelt, ehe er wieder aufstehen konnte und zunächst versuchte, weiterzuspielen. De Ligt unterhielt sich dann allerdings an der Seitenlinie mit dem Physiotherapeuten, erklärte, dass er mit dem Knie weggeknickt sei.

Kurz darauf war für de Ligt Schluss und er ging in die Kabine. Für ihn kam Konrad Laimer in die Partie. Zu diesem Zeitpunkt führten die Bayern durch den Treffer von Thomas Müller (16.) mit 1:0.

Matthijs de Ligt muss verletzt vom Platz: Personalsorgen von Tuchel werden größer

Eine Diagnose bei de Ligt gibt es logischerweise noch nicht. Ein längerer Ausfall von de Ligt wäre für den FC Bayern richtig bitter. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger kommentierte die Szene in der Halbzeitpause: Ich bin kein Arzt, aber so wie sich das Knie verdreht könnte es was mit dem Innenband sein.“

„Es ist wieder das gleiche Knie, die gleiche Kapsel“, sagte Trainer Tuchel nach dem Spiel bei der ARD: „Es ist sehr schmerzhaft. Wir müssen abwarten.“ Wie lange der Abwehr-Star ausfallen könnte, sagte der Coach nicht. Zuletzt fiel de Ligt mit dieser Verletzung vier Wochen aus.

Am kommenden Wochenende steht der Klassiker gegen Borussia Dortmund an. Mit Minjae Kim steht Trainer Tuchel aktuell nur ein fitter Innenverteidiger zur Verfügung. (smk)