Hamann warnt Bayern vor Kimmich-Rache: „Du forderst das Schicksal heraus“

Von: Patrick Mayer

Für den FC Bayern steht das große Spiel bei Manchester City an. Hinter den ausschweifenden Emotionen von Joshua Kimmich wähnt Didi Hamann ein Risiko.

München/Manchester - Als die Social-Media-Abteilung des FC Bayern den Kader für das Viertelfinal-Hinspiel der Münchner in der Champions League bei Manchester City (Dienstag, 21 Uhr, hier im Live-Ticker) bekanntgab, wählten die Mitarbeiter für das Hintergrundfoto einen hochgradig fokussiert schauenden Joshua Kimmich aus.

FC Bayern: Joshua Kimmich polarisiert in Freiburg

Als müsse betont werden, was ohnehin jeder gut informierte Anhänger weiß: Kimmich ist DER Aggressive Leader des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters schlechthin. Einer, der beim 1:0 (0:0) in Freiburg am vergangenen Samstag (8. April) aber ein Stück zu weit ging, wie der Schwabe nach der Partie im Badnerland selbst einräumte.

Rächt sich die unsportliche Fan-Provokation Kimmichs in Freiburg jetzt für sein gesamtes Team? Diese These stellte zumindest Sky-Experte Dietmar „Didi“ Hamann auf. Und das ausgerechnet vor dem Champions-League-Showdown bei den Citizens.

Polarisiert: Bayern-Star Joshua Kimmich mit seiner emotionalen Art. Hier vor der Freiburger „Kurve“. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Hamann warnt Bayern vor Kimmich-Rache: „Du forderst das Schicksal heraus“

„Da schauen junge Fans zu. Joshua Kimmich ist so lange dabei“, sagte Hamann. Das Pokal-Aus der Bayern just gegen den Sportclub (1:2) in der Vorwoche gebe „ihm nicht das Recht, die Freiburger Fans zu provozieren. Das ist unnötig. Ich glaube an Karma. Irgendwann kommt alles zurück“, meinte der frühere Nationalspieler bei Sky: „Du forderst das Schicksal heraus. Sie haben City vor der Brust, in der Liga ist es knapp. Einfach unnötig.“

Kimmich hatte sich nach dem knappen Bundesliga-Sieg am Wochenende vor die Freiburger „Fankurve“ (die eigentlich eine Gerade ist) gestellt und mit geballten Fäusten lauthals geschrien. Mehrmals streckte der 28-jährige Mittelfeldstratege die Faust in Richtung SC-Fans, woraufhin ihn die Freiburger Spieler Lucas Höler sowie Vincenzo Grifo bestürmten und auf dem Platz zur Rede stellten.

Joshua Kimmich: Bayern-Star rechtfertigt Fan-Provokation in Freiburg

Seine Emotionen seien „vielleicht ein Stück weit drüber“ gewesen, erzählte Kimmich in der Freiburger Arena auf Nachfrage der Münchner tz: „Es war ein bisschen dem von vor dem Spiel geschuldet, als wir auf den Platz gegangen sind. Als wir die Platzbegehung gemacht haben, hat der Stadionsprecher in unsere Richtung gerufen: ‚Ja, 2:1-Sieg am Dienstag im Viertelfinale.‘“

Zudem hätten die Breisgauer während des Warmmachens auf den Anzeigetafeln einen zehnminütigen Film über das DFB-Pokal-Viertelfinale gezeigt, „oder wie wir da rausgeflogen sind. Das sitzt dann natürlich tief. Das tut natürlich weh“, erklärte der Bayern-Star: „Am Ende habe ich mich dazu hinreißen lassen.“

Das ist unnötig. Ich glaube an Karma. Irgendwann kommt alles zurück. Du forderst das Schicksal heraus.

Emotionen von Joshua Kimmich: Risiko-Faktor für Bayern in Manchester?

Das hatte auch der Freiburger Trainer erkannt. Christian Streich meinte bei Sky zu der Aktion des Münchners: „Offensichtlich war er unter einem enormen psychischen Druck. Das hat damit zu tun gehabt, dass wir letzten Dienstag Bayern geschlagen haben, was niemand erwartet hat.“ Kann Kimmich besagten Hochdruck, wie es die Süddeutsche Zeitung (SZ) nannte, jetzt in Manchester besser kanalisieren?

Ist er damit vielmehr ein Barometer für Druck innerhalb der Münchner Mannschaft, wie die SZ weiter analysierte? Und wird Kimmich genau wegen seiner Emotionen sogar zum Risiko auf dem Platz? Antworten auf diese Fragen gibt es am Dienstagabend in England. (pm)