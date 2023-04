Hamann bricht Lanze für neuen Bayern-Trainer Tuchel: „Das kann er“

Von: Janik Boeck

Teilen

Thomas Tuchel gilt als schwierige Persönlichkeit. Viele erwarten daher heftige Auseinandersetzungen mit den Bayern-Bossen. Sky-Experte Didi Hamann stärkt ihm den Rücken.

München – Der FC Bayern München hat bewegte Tage hinter sich. Mit dem Nagelsmann-Aus sieht sich der Rekordmeister mit vielen Fragen konfrontiert. Allen voran: War die Entscheidung gegen Julian Nagelsmann und für Thomas Tuchel notwendig und wenn ja, die richtige? Ehemaliger Nationalspieler und Sky-Experte Dietmar „Didi“ Hamann brach im Interview mit der Augbsurger Allgemeinen eine Lanze für den neuen Chefcoach und stärkte ihm den Rücken.

Name: Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 Aktueller Verein: FC Bayern München Bisherige Vereine: 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea Erfolge: Champions-League-Sieger 2021, Französischer Meister (2019,2020), Französischer Pokalsieger (2020), DFB-Pokalsieger (2017)

Hamann bricht Lanze für neuen Bayern-Trainer Tuchel: „Das kann er“

Tuchel eckt an: Dass Thomas Tuchel in der Welt des Profifußballs als schwierig gilt, ist gemeinhin bekannt. Daher hat sich die generelle Erwartungshaltung ausgebreitet, er würde zwangsläufig irgendwann mit Hasan Salihamidžić aneinandergeraten. Immerhin wird ihm nachgesagt, Hansi Flick mit einem Zwist vertrieben zu haben. Und auch Nagelsmann musste wohl wegen seines Verhaltens gehen.

Didi Hamann stärkt Tuchel den Rücken: Didi Hamann erklärt im Interview: „In diesem Job musst du Entscheidungen treffen, die es in sich haben. Das kann er. Und wenn dir das dann so ausgelegt wird, dass du als schwierig giltst – dann ist es eben so.“ Er kenne Thomas Tuchel aus seiner Jugendzeit beim FC Augsburg ganz gut, weil er damals mit dem FC Bayern ein paar Mal gegen ihn gespielt habe. „Er ist ein intelligenter Mann, hat einen guten Humor“, führt er weiter aus.

Thomas Tuchel gilt als schwierig – Ex-Schützling erklärt, was damit gemeint ist

Kai Havertz gibt Insider-Infos: Zum Prädikat „Schwierig“ meldete sich auch ein Ex-Schützling des neuen Bayern-Trainers. Kai Havertz warnte die Bayern-Spieler vor einer Eigenheit von Thomas Tuchel. Ihm zufolge sei der Coach vor allem detailversessen. Auch das ist inzwischen ein offenes Geheimnis.

Der 23-Jährige erklärte aber, dass er durch diese Detailversessenheit zu einem besseren Spieler geworden sei. Das dürfte einige im Kader des amtierenden Deutschen Meisters freuen. Unter Thomas Tuchel könnten einige FCB-Spieler profitieren, andere wiederum könnten als Verlierer dastehen.

Didi Hamann stärkt Thomas Tuchel den Rücken – er sieht keine Probleme mit dessen Charakter. © IMGAO: Eibner / Sven Simon (Montage)

Der Druck für Tuchel ist hoch – Hamann macht sich keine Sorgen

Der Trainer ist nicht wichtig: Mit dem Klassiker am 1. April 2023 hat der FC Bayern auch gleich eine große Hürde zu überwinden. Wenn man das Duell gegen den Tabellenersten nicht gewinnt, könnte es schwer werden im Kampf um die Meisterschale. Thomas Tuchel hat aber schon einen Plan gegen den BVB.

Didi Hamann zufolge ist der Trainer aber gar nicht so entscheidend, wie alle denken. „Das war schon immer so: Bei den Bayern gewinnen die Spieler die Spiele, nicht die Trainer“, sagt er und führt weiter aus: „Es würde mich nicht wundern, wenn man eine ganz andere Mannschaft als zuletzt auf dem Platz sehen wird.“ Es stellt sich also nur die Frage nach Kader und System unter Tuchel gegen den BVB am Samstag.