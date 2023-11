Hamann würde Job beim FC Bayern ablehnen – kein Drink mit Tuchel

Von: Tim Althoff

Didi Hamann kann sich nicht vorstellen, für den FC Bayern zu arbeiten. Es geht um seine Expertenrolle und eine mögliche Bezahlung.

München – Die Beziehung zwischen Didi Hamann und einzelnen Personen beim FC Bayern könnte besser sein. Der ehemalige Profi des deutschen Rekordmeisters eckt als Experte am Sky-Mikrofon immer wieder mit kritischen Tönen an. Trotz des erfolgreichen Saisonstarts legt Hamann gerne den Finger in die Wunde und findet Raum für Verbesserungen in der Mannschaft und im Trainerteam. Exakt aus diesem Grund weigerte sich FCB-Trainer Thomas Tuchel vor und nach dem „Klassiker“-Sieg gegen Borussia Dortmund, mit Hamann und dessen Experten-Kollegen Lothar Matthäus in die Diskussion zu gehen.

Dietmar „Didi“ Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter 50 Jahre), Waldsassen Funktion: TV-Experte Einsätze für den FC Bayern: 106

Didi Hamann kann sich Job beim FC Bayern nicht vorstellen

Auf der Pressekonferenz legte Tuchel nach: „Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spielern und Trainer sah das ganz okay aus heute.“ Hamann nahm die Tuchel-Attacke nicht persönlich und reagierte gelassen auf die denkwürdigen Interviews. Während eines Auftritts bei Bild TV wurde er allerdings gefragt, ob es Job-Avancen des FCB gegeben hätte, um ihn als Experten „ruhig zu stellen“, etwa als Botschafter oder Repräsentant des Vereins. Andere Ex-Profis würden in einer ähnlichen Rolle sparsamer mit Kritik gegen den „eigenen Club“ umgehen.

Für Hamann käme dies jedoch nicht infrage: „Nein, sowas gab es nicht. Ich habe auch wenig Interesse. Ich kann nicht Geld vom FC Bayern nehmen und dann über sie urteilen.“ Moderator Carli Underberg legte nach und verwies auf Lothar Matthäus, der „relativ oft im Bayern-Sakko auf Veranstaltungen“ herumlaufe, „aber auch ordentlich auf den Bayern herumnagelt.“

Didi Hamann (l.) und Thomas Tuchel (r.) waren zuletzt nicht immer einer Meinung. © Imago/Sven Simon/Ulrich Wagner

Hamann glaub nicht an gemeinsamen Drink mit Thomas Tuchel

Einen ähnlichen Weg will Hamann vorerst nicht einschlagen. Auch einen gemeinsamen Versöhnungsdrink mit Thomas Tuchel kann sich der 50-Jährige nicht vorstellen. Tuchel hätte ein solches Angebot von Matthäus ohnehin bereits am Sky-Mikro abgelehnt. „Ich gehe davon aus, dass es bei mir nicht anders ist. Er hat gesagt, was er sagen musste oder wollte. Damit ist alles gut.“

Da Hamann also nicht „mundtot“ gemacht werden will, könnten die Fronten nach den nächsten Leistungsschwankungen der Bayern erneut verhärtet werden. Ex-Teamkollege Mario Basler stellte sich kürzlich überraschend auf die Seite von Thomas Tuchel. (ta)