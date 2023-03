Hamann geht auf Nagelsmann los: „Mein Mitleid hält sich in Grenzen“

Von: Alexander Kaindl

Julian Nagelsmann und der FC Bayern München haben sich getrennt. Für TV-Experte Dietmar Hamann ist die Freistellung des Trainers ein nachvollziehbarer Schritt.

München - Was war das für eine Länderspielpause! Nur die Wenigsten hätten wohl damit gerechnet, dass der FC Bayern München in selbiger seinen Trainer austauscht: Julian Nagelsmann ist Geschichte, Thomas Tuchel ist die Zukunft. Für Sky-Experte Didi Hamann war es ein Schritt, der sich schon angedeutet hatte.

Dietmar „Didi“ Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter: 49 Jahre), Waldsassen Fußball-Experte bei Sky Stationen (u. a.): FC Bayern München, Newcastle United, FC Liverpool, Manchester City Erfolge (u. a.): Champions-League-Sieger, UEFA-Cup-Sieger, Deutscher Meister, Deutscher und Englischer Pokalsieger

FC Bayern trennt sich von Julian Nagelsmann

Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern und FC Liverpool äußerte sich nun ziemlich deutlich zur Personalie Nagelsmann. Die Entscheidung der FCB-Bosse hält er für komplett nachvollziehbar. „Er hat viele Dinge gemacht, die ihn Respekt und Glaubwürdigkeit gekostet haben. Und dafür hat er jetzt den Preis bezahlt“, sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bayern hatten ihren Trainer am 24. März von ihrer Entscheidung unterrichtet. Am Vorabend war bereits durchgesickert, dass eine Trennung im Raum steht. Tuchel wurde dann am 25. März vorgestellt - exakt eine Woche vor dem Klassiker zwischen den Münchnern und Borussia Dortmund.

Julian Nagelsmann (l.) hat nach Meinung von Didi Hamann einige Fehler beim FC Bayern München gemacht. © Revierfoto / Jan Huebner / Imago

Hamann geht auf Nagelsmann los: „Mein Mitleid hält sich in Grenzen“

Hamann nahm in seinen dpa-Aussagen kein Blatt vor den Mund und ging weiter auf Nagelsmann los: „Viele sagen, man nehme ihm die Chance, drei Titel zu gewinnen. Ich sage: Er hatte die Chance, 20 Monate einen der besten Vereine der Welt zu trainieren. Aber er hat es über 20 Monate nicht geschafft, die Mannschaft komplett hinter sich zu bekommen. Deshalb hält sich mein Mitleid in Grenzen.“

Die Vereinsführung um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe dem Coach „allein schon aus Eigeninteresse jede Hilfestellung gegeben. Und auch den ein oder anderen Ausrutscher verziehen“, sagte er. Und weiter: „Das höchste Gut für einen Trainer sind die Glaubwürdigkeit und dass die Spieler Respekt vor dem Trainer haben. Das war in München glaube ich nicht mehr gegeben.“

Hamann kritisiert Nagelsmann für seine Herangehensweise: „Irgendwas Besonderes“

Hamann, der in seiner aktiven Zeit unter anderem die Champions League, den UEFA-Cup, die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den FA-Cup gewann, kritisierte Nagelsmann außerdem für seine Herangehensweise bei den Spielen: „Ein Teil des Scheiterns war auch, dass Nagelsmann dachte, dass er die Spiele gewinnen kann oder muss, indem er irgendwas Besonderes macht. Gerade in München gewinnen die Spieler die Spiele. Wenn du versuchst, ihnen zu viel mitzugeben, nimmst du ihnen Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten und einen großen Teil ihrer Stärke.“

Hamann habe außerdem mitbekommen, dass Nagelsmann mehrmals den Hinweis erhalten hatte, die Spieler einfach machen zu lassen - „aber er hatte andere Ideen“. Das werde unter Nachfolger Thomas Tuchel „sicher nicht passieren. Er hat die nötige Weitsicht und das Gespür, was er ihnen mitgeben kann und was er ihnen nicht mitgeben darf“, so Hamann weiter. Mit Blick auf das Liga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund komme der Trainerwechsel in München für den BVB „zu einer unguten Zeit. Ich gehe davon aus, dass wir eine andere Bayern-Mannschaft sehen werden“.

Borussia Dortmund mit guten Chancen im Rennen um die Meisterschaft

Für die derzeit einen Punkt vorne liegenden Dortmunder sieht Hamann im Meister-Rennen dennoch gute Chancen. „Wenn sie am Samstag nicht verlieren, sind sie für mich der Favorit auf den Meistertitel. Und wenn sie verlieren, ist es zumindest noch nicht vorbei. Sie haben neun Punkte aufgeholt, warum sollen sie nicht wieder zwei aufholen.“

Hamann hatte zuletzt auch Bundestrainer Hansi Flick scharf kritisiert und sogar dessen Rauswurf gefordert, nachdem die deutsche Nationalmannschaft im Testspiel gegen Belgien eine fürchterliche Anfangsphase gezeigt hatte.

Für Nagelsmann beginnt indes ein neues Kapitel. Der ehemalige Bayern-Trainer soll ein Grundstück am Tegernsee erworben haben. Seine Freundin Lena Wurzenberger tritt im April außerdem ihren neuen Job bei BMW an. (akl/dpa)