Droht jetzt die City-Klatsche? Tuchels Problemzonen vor dem Rückspiel gegen Pep

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat mit denselben Problemen wie sein Vorgänger Julian Nagelsmann zu kämpfen. Wie löst er seine Baustellen vor dem Spiel gegen Manchester City?

München – Thomas Tuchel wirkte auch in den Trainingstagen nach der blutleeren Generalprobe seiner Mannschaft vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) ratlos.

Mit versteinerter Miene hockte er sich auf einen Ball und beobachtete von dort aus das sonntägliche Spielersatztraining. Auffällig: Der Cheftrainer des FC Bayern suchte immer wieder das Gespräch mit Teampsychologe Maximilian Pelka. Tuchel dreht derzeit alle Steine um, um sich den erschreckenden Auftritt gegen die TSG Hoffenheim (1:1) zu erklären.

Name: Leon Goretzka Geburtsdatum: 6. Februar 1995 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 65 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern in der Krise: Vorgänger Nagelsmann hatte mit den gleichen Problemen zu kämpfen

„Das müssen wir erstmal verarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein großer Rückschritt von der Leistung und von der Überzeugung“, sagte Tuchel am Wochenende. Der Mannschaft fehlt derzeit offensichtlich das Selbstverständnis in ihrem Spiel. Automatismen sind quasi nicht vorhanden. Nachwirkungen aus der Zeit unter Julian Nagelsmann, der stets ein variables Team ohne starre Grundordnung formen wollte? Eine Theorie, die an der Säbener Straße durchaus umhergeistert.

Dabei hatte Nagelsmann mit den gleichen Problemen wie jetzt Tuchel zu kämpfen: Abgesehen von Benjamin Pavard und Matthijs de Ligt ruft seit der Weltmeisterschaft kein Spieler konstant anständige Leistungen ab. Die größten Problemzonen von Tuchel liegen derzeit im Mittelfeld und im Angriff.

Thomas Tuchel hat aktuell mit vielen Problemen beim FC Bayern zu kämpfen. © IMAGO / Ulrich Wagner

Leon Goretzka als Sinnbild für die Bayern-Krise – wird Tuchel in Sachen Aufstellung kreativ?

Sinnbildlich für den Leistungsabfall des deutschen Rekordmeisters steht derzeit Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler machte seinem Trainer am Wochenende ordentlich zu schaffen. Immer wieder gestikulierte Tuchel wild in Goretzkas Richtung und wies ihn zurecht.

Nach 60. Minuten wurde der einstige Mittelfeldmotor für Jamal Musiala ausgewechselt. Bis dahin lief das Spiel komplett an Goretzka vorbei, er findet auf dem Platz derzeit de facto nicht statt. Das beweist einmal mehr ein Blick in die Statistik: Nach Kingsley Coman (42) hatte Goretzka die wenigsten Ballkontakte (46) aller Feldspieler. Zum Vergleich: Nebenmann Joshua Kimmich kam auf 94 Ballaktionen. Allerdings ist auch der Ehrgeizling momentan nicht in Top-Form.

FC Bayern und das Sechser-Problem: Wird es erst kommende Saison gelöst?

Vereinsintern wachsen daher die Zweifel an der Mittelfeld-Kombination der beiden Nationalspieler. Auffällig: Mit Marcel Sabitzer harmonierte Kimmich in der Hinrunde deutlich besser, doch der Österreicher wurde an Manchester United ausgeliehen.

Es fehlt neben Kimmich ein weiterer Spieler im Zentrum, der durch seine fußballerische Leichtigkeit das Bayern-Spiel auch in schweren Phasen dirigieren kann. Ab Sommer stößt zwar Konrad Laimer aus Leipzig dazu, doch der Österreicher kommt ebenfalls mehr über die körperliche statt fußballerische Komponente.

FC Bayern gegen ManCity: Cancelo und Choupo-Moting als Option

Nach tz-Informationen soll Außenverteidiger Joao Cancelo (28) gegen ManCity eine Option für die Position neben Kimmich sein. Und dann muss sich Trainer Tuchel noch überlegen, wie er die aktuelle Sturmflaute im Bayern-Angriff beseitigt. Immerhin wurden die letzten drei Treffer von Abwehrspielern erzielt.

Was im Hinblick auf das City-Duell Hoffnung macht: Eric Maxim Choupo-Moting absolvierte nach seinen Knieproblemen am Montag wieder das gesamte Mannschaftstraining und legte sogar eine Extra-Schicht Torabschlüsse hin. Sollte Choupo im Abschlusstraining erneut voll durchziehen, ist ein Startelfeinsatz nicht ausgeschlossen. Dann hätte Tuchel eine Problemzone weniger. Manuel Bonke, Philipp Kessler