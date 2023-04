Neuer FCB-Finanzchef: Diederich nimmt Arbeit auf – und ist die neue Nummer zwei hinter Kahn

Von: Manuel Bonke

Teilen

Personalrochade im Vorstand des FC Bayern. Finanzboss Jan-Christian Dreesen macht Platz für Michael Diederich. Und der ist leidenschaftlicher FCB-Fan.

München - Wer ab Samstag eine E-Mail vom FC Bayern erhält, wird bei genauer Betrachtung eine Veränderung feststellen: In der Signatur taucht im Vorstand ein neuer Name auf – und zwar der von Michael Diederich. Der ehemalige Vorstandssprecher der Unicredit Bank wird in einem sogenannten Onboarding-Prozess von Jan-Christian Dreesen eingearbeitet, ehe Diederich ab 1. Juli dessen Posten als Finanzchef übernimmt.

Michael Diederich Geboren: 28. August 1965 in Koblenz Alter: 57 Jahre Seit 2018 Aufsichtsratsmitglied bei FC Bayern München AG ab 01. Juli 2023 Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Vorstandswechsel: Diederich wird die Nummer zwei beim FC Bayern hinter Oliver Kahn

Darüber hinaus wird der 57-jährige Manager aus Koblenz dann auch als stellvertretender Vorsitzender geführt. Heißt im Klartext: Diederich ist nach CEO Oliver Kahn dann der mächtigste Mann im Vorstand.

Vorgänger Dreesen hinterlässt seinem Nachfolger übrigens gute Geschäftszahlen, wie er jüngst verriet: „Umsatztechnisch wird’s sehr schön!“ Neuland ist der FC Bayern für Diederich nicht, immerhin ist er bereits seit 2018 Mitglied im Aufsichtsrat. Nun wechselt er ins operative Geschäft der Münchner.

In Zukunft wird Oliver Kahn sich bei Finanzfragen an Michael Diederich (l.) wenden. Jan-Christian Dreesen (M.) verabschiedet sich vom FC Bayern München. © Imago/Lackovic/Mis

FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer lobt Diederich: „Finanzexperte mit Führungsqualitäten“

„Die Möglichkeit, die mir angeboten wurde, konnte ich nicht ablehnen“, sagt er über diesen Schritt. Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer schwärmt von Diederich: „Er ist ein hervorragender Finanzexperte mit einem wertvollen Netzwerk und ausgeprägten Führungsqualitäten. Als Mitglied unseres Aufsichtsrates kennen wir außerdem seine große Leidenschaft für den FC Bayern.“

Die Münchner sehen diesen Transfer abseits des Platzes als Coup, immerhin ist es ihnen gelungen den Topmanager eines börsennotierten Unternehmens zu verpflichten. „Wir sind überzeugt, dass Michael Diederich einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft des FC Bayern leisten wird“, kündigte Hainer bereits an. Jetzt kann Diederich endlich loslegen. (bok)