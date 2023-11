Bayerns neuer Finanz-Experte enthüllt Kane-Wette mit Uli Hoeneß

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern verzeichnet auf der Jahreshauptversammlung wirtschaftliche Rekorde. Der Finanzvorstand enthüllt eine Kane-Wette mit Uli Hoeneß.

München – Auf der Jahreshauptversammlung beim FC Bayern blieb es diesmal vergleichsweise ruhig. In den vergangenen Jahren sorgte das umstrittene Katar-Sponsoring für Unruhe. Unvergessen bleibt der Wutausbruch vom 12. November 2007 von Uli Hoeneß („Eure Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir!“). Auch diesmal stand der Vereins-Patron – wenn auch eher unfreiwillig – kurzzeitig im Mittelpunkt.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (Alter 71 Jahre), Ulm Aktuelle Funktionen: Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern

Uli Hoeneß wettet wegen Kane-Trikots

Uli Hoeneß übernimmt beim FC Bayern München seit diesem Sommer wieder mehr Verantwortung. Als die Münchner mit der Verpflichtung von Harry Kane einen neuen Rekordtransfer auf den Weg brachten, hatte der Ehrenpräsident vermutlich seine Finger im Spiel. Der Stürmer erfüllt nicht nur die Erwartungen, sondern übertrifft diese sogar bei weitem.

Beim 4:2-Sieg gegen Heidenheim erzielte der englische Nationalmannschaftskapitän bereits sein 17. Tor in der Bundesliga. Das Investment der Bayern, die rund 100 Millionen Euro Ablöse für Kane überwiesen haben sollen, scheint sich bezahlt zu machen. Doch nicht nur sportlich auch wirtschaftlich schlägt der Superstar voll ein, wie Finanzvorstand Dr. Michael Diederich auf der Jahreshauptversammlung verriet. Bei all der Euphorie ließ sich der 58-Jährige zu einer Kane-Wette mit Hoeneß hinreißen.

Uli Hoeneß war bester Laune auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. © Ulrich Wagner/Imago

Bayerns neuer Finanz-Experte enthüllt Kane-Wette mit Uli Hoeneß

„Die Kolleginnen und Kollegen sind nachts nach der Vertragsunterzeichnung, die der Jan (Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Anm.d.Red.) durchgeführt hat mit Harry Kane, in die Shops, haben die Trikots beflockt. Damit wir am anderen Tag genügend Material in den Stores hatten“, sagte Diederich. Allein an dem Wochenende des Transfers hätten die Bayern 20.000 Trikots von Harry Kane verkauft – eine beachtliche Marke.

„In meinem jugendlichen Leichtsinn bin ich unglücklicherweise eine Wette mit Uli über den Gesamtabsatz für das gesamte Jahr eingegangen“, sagte Diederich zu einer Wette mit Uli Hoeneß über die Verkaufszahl der Kane-Trikots. Dabei hat sich der Finanz-Experte offenbar ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt.

Bayern-Finanzvorstand Diederich befürchtet verlorene Wette gegen Uli Hoeneß

„Ich befürchte, die Wette verliere ich, Uli. Aber es freut mich, dich danach zum Essen einzuladen“, so Diederich, der seine Wettschulden gerne einlösen wird, in Richtung Hoeneß. Wie viele verkaufte Jerseys der ehemalige Banker zunächst erwartet hatte, ist nicht bekannt. Allerdings brachte der Finanzvorstand positive Zahlen rund um den FC Bayern mit.

„Im Bereich Transfers konnten wir das Ergebnis um 800 Prozent steigern. Möchte nochmal einer sagen, es war keine erfolgreiche Transferperiode“, frohlockte Diederich. Die Transfereinnahmen belaufen sich auf 110 Millionen Euro.

Er befürchtet eine verlorene Wette gegen Uli Hoeneß: Bayern-Finanzvorstand Dr. Michael Diederich. © Jan Huebner / Imago

FC Bayern verkündet auf Jahreshauptversammlung Umsatzrekord

Der FC Bayern hat zudem einen Rekordumsatz für die vergangene Meistersaison verkündet. Dieser stieg um 28 Prozent auf 854,2 Millionen Euro. „Dies ist eine außergewöhnliche Leistung“, sagte Diederich. Der Konzerngewinn vor Steuern konnte im Geschäftsjahr 2022/23 mehr als verdreifacht werden und stieg nach Vereinsangaben von 17,1 Millionen Euro auf 54,5 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss des Konzerns steigerte sich auf 35,7 Millionen Euro, ein Plus von 23 Millionen Euro im Vergleich zur Vorsaison.

Der neue Finanzvorstand wies bei der Jahreshauptversammlung auch auf das immer wieder angeführte Festgeldkonto hin, das vom langjährigen Macher Hoeneß geprägt wurde. „Es vergeht kein Tag, wo ich nicht auf dieses Festgeldkonto angesprochen werde. Es ist mein täglicher Begleiter“, sagte Diederich. Während die Finanzen für positive Schlagzeilen sorgten, wählte Präsident Herbert Hainer deutliche Worte zum umstrittenen Mazraoui-Post. (ck)

