Wenige Wochen nach Karriereende: Diego Contento „will zurück zum FC Bayern“

Von: Florian Schimak

Diego Contento hat vor wenigen Wochen seine Karriere beendet. Der Ex-Star des FC Bayern plant allerdings schon die Rückkehr an die Säbener Straße.

München – Wirklich überraschend kam die Nachricht vor wenigen Wochen nicht. Diego Contento beendet seine aktive Karriere, wurde damals mitgeteilt.

Nach 256 Spielen – davon 69 Partien im Trikot des FC Bayern München, mit dem er 2013 die Champions League gewann und zudem drei Mal Deutscher Meister und Pokalsieger wurde – hängt Contento im Alter von 32 Jahre seine Fußballschuhe an den Nagel.

Name: Diego Armando Valentin Contento Geburtsdatum: 1. Mai 1990 (32 Jahre) Verein: Karriereende Position: Linksverteidiger Höchster Marktwert: 3 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Diego Contento spricht über Gründe für Karriereende: „Es war nichts dabei“

„Es gab im letzten Jahr, in dem ich vereinslos war, viele Angebote und Anfragen, aber es war nicht das dabei, was ich wollte“, sagte Contento im Live-Interview mit tz.de von IPPEN.MEDIA über seinen Entschluss: „Ich habe mich fit gehalten und wäre bereit gewesen, aber letztlich kam leider nichts zustande.“

Pläne für die Zukunft hat der ehemalige Linksverteidiger auch schon. „Mein Ziel ist es, im Trainerbereich etwas zu machen. Für die Jugend, aber natürlich auch höher“, verrät Contento, der aktuell an seinem Trainerschein arbeitet. Allerdings könnte er sich auch eine Arbeit im Scouting-Bereich vorstellen.

Diego Contento und seine Frau Jessica (l.) waren bei tz.de von IPPEN.MEDIA zum Live-Interview. © IMAGO / MIS / Screenshot / tz.de

Diego Contento im Legenden-Team beim FC Bayern: „Ich muss am meisten Gas geben“

Auf den Fußball will der Deutsch-Italiener auch nach seinem Karriereende nicht verzichten. Aktuell spielt er bei den Bayern-Legenden mit. „Es ist immer noch eine Ehre, für den FC Bayern aufzulaufen“, so Contento. Zuletzt lief er beim Legenden-Spiel gegen den TSV 1860 München im Olympiastadion auf.

Ein Alt-Herren-Kick sei das allerdings nicht: „Es muss sich jeder fit halten, weil wenn da Giovane Elber oder mal Paulo Sergio aus Brasilien eingeflogen kommen, muss man schon Gas geben“, erzählt Contento lachend und verrät: „Da ich aber der Jüngste bin, muss ich natürlich am meisten Gas geben und überall spielen.“

Für seine berufliche Zukunft könne er sich einen Job als Spielertrainer in einer Amateurliga durchaus vorstellen: „Klar, ich bin noch jung“, sagt der 32-Jährige: „Natürlich muss man ganz unten anfangen, aber mein Ziel ist es, irgendwann mal richtiger Trainer zu sein.“

Am liebsten natürlich bei seinem Heimatverein. „Mein Ziel ist der FC Bayern“, sagt Contento: „Ich bin in München aufgewachsen, der FC Bayern ist für mich ‚Mia san Mia‘, das ist für mich wie eine Familie. Es wird für immer mein Heimatverein bleiben.“

Elfte Meisterschaft in Folge? Contento rechnet fest mit FC Bayern

Auch wenn es an der Säbener Straße derzeit etwas unruhiger ist, rechnet Contento mit dem Rekordmeister am Saisonende. „Wer Bayern kennt, weiß, wie sie sind. Ich gehe davon aus, dass sie trotz allem die elfte Meisterschaft in Folge feiern“, sagt Contento: „Auch in der Champions League und im DFB-Pokal werden sie weit kommen, da bin ich mir sicher. Mein Tipp im Topspiel gegen den BVB? Sie werden gegen Borussia Dortmund mit 2:0 gewinnen.“

Das dürfte dann nicht nur Contento, sondern auch alle Bayern-Fans freuen. (smk)