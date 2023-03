Diego und Jessica Contento LIVE: Das hat es mit dem Klischee Spielerfrau auf sich

Von: Louisa Genthe

Teilen

Jessica und Diego Contento beendet gemeinsam ihre „Karriere“. © Imago images

Jessica Contento setzt sich seit Jahren gegen Klischees der Spielerfrau ein. Wir treffen sie und ihren Mann, Bayern-Legende Diego Contento im Live-Interview.

München – Diego Contento macht Schluss. Erst kürzlich beendete der 32-Jährige seine Profikarriere. Damit endet auch für Jessica Contento die Zeit als Spielerfrau im Profifußball. Die Ehegattin des langjährigen Bayern-Spielers wehrt sich seit Jahren gegen Klischees, mit denen sich die Partnerinnen der Profis auseinandersetzen müssen.

Im Live-Interview mit dem Ehepaar Contento versuchen wir Diegos Ziele für die Zukunft nach dem Karriereende zu klären und blicken auf die Sicht von Jessica Contento über Vorurteile gegenüber Spielerfrauen und ihren eigenen Karriereweg.

Diego Contento: Fokus auf Trainerschein

Am 7. März gab Diego Contento sein Karriereende bekannt. Im letzten Jahr hielt sich der Triple-Sieger noch beim FC Aschheim fit und wollte sich für einen Profiverein bereithalten. Die Wege zum Münchner Bezirksligisten sind kurz. Seine Brüder Alessandro, Domenico und Vincenzo kicken allesamt beim FCA. Mit einem neuen Profivertrag wurde es allerdings nichts.

Mit den Worten „Ich fühle, dass es jetzt an der Zeit ist, neue Wege zu gehen“, hängt der Außenverteidiger die Fußballschuhe jetzt an den Nagel. Komplett will sich Contento vom Fußball allerdings noch nicht verabschieden: „Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen und meine Leidenschaft für den Sport auf eine andere Weise auszuleben“, betont der Linksfuß in seinem Beitrag auf Instagram. Sein Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Trainerschein. Nebenbei kickt der Ex-Profi auch noch bei den Legenden des deutschen Rekordmeisters.

Jessica Contento setzt sich seit Jahren gegen Klischees der Spielerfrauen ein und räumt mit Vorurteilen auf

Vom Karriereende spricht ebenfalls Contentos Ehefrau Jessica. Sie begleitete ihren Mann durch seine gesamte Karriere und somit auch durch alle Höhen und Tiefen, die Contento durchmachen musste. Mit ihrem eigenen Karriereende meint die zweifache Mutter, dass auch ihre Zeiten als Spielerfrau vorbei sind.

Seit Jahren setzt sich Jessica gegen die Vorurteile gegenüber Spielerfrauen ein. Auf LinkedIn veröffentlichte sie passend dazu einen Post. In Stichpunkten präsentiert die Unternehmerin verschiedene Aussagen, die seit Jahren behauptet werden. Dem gegenüber stellt Contento eigene Argumente, wieso sie selbst diesen Punkten widerspricht.

Jessica Contento: Gründerin von „Easy Tutor“

Jessica Contento selbst war es wichtig, unabhängig von ihrem Mann unternehmerisch tätig zu werden. Somit gründete sie zusammen mit ihrem Bruder die Online-Nachhilfe-Plattform „Easy-Tutor“ und ist seitdem in ihrem eigenen Karriereweg beschäftigt. (Louisa Genthe)