„War in der Art wie beim Film Grease“ – Liebesgeschichte der Contentos begann am Bolzplatz

Von: Louisa Genthe

Jessica und Diego Contento lernten sich als Kinder in München kennen. © fussball vorort

Zwei Kinder, die sich beim Spielen kennenlernen: Die Geschichte der Contentos geht knapp 20 Jahre zurück. Dementsprechend viel haben die beiden zusammen erlebt.

München – Zwei Kinder sind draußen zum Spielen unterwegs. Mit jeweils zehn und zwölf Jahren lernten sie sich so kennen: Jessica und Diego Contento. Die Situation – ganz klassisch: „Sie stand mit ihren Freundinnen an der Tischtennisplatte, ich hab mit meinen Jungs Fußball gespielt“, erzählt der Ex-Profi im Live-Interview mit Fussball Vorort.

Nach der ersten Begegnung dauerte es aber noch knapp acht Jahre, bis die zwei tatsächlich ein Paar wurden. „Zusammen gekommen sind wir 2011. Ich habe mir noch ein bisschen Zeit gelassen. Ich war noch jung und habe mich gar nicht für Jungs interessiert“, berichtet Jessica.

„Ich war so mit Fußball beschäftigt, ich hatte gar keine Zeit“ – Diego schaffte den Sprung bis zu den Profis

Bei Diego war es vor allem die Zeit, die ihm fehlte. Für den kleinen Jungen stand vor allem eins im Fokus: der FC Bayern. „Ich war so mit Fußball beschäftigt, ich hatte gar keine Zeit“, sagt der Außenverteidiger augenzwinkernd.

Diego vergleicht die Geschichte mit einem der bekanntesten Liebesfilme: „War in der Art wie beim Film Grease“ Mit dem einzigen Unterschied, dass ich Fußball gespielt habe.“

2017 gründet Jessica Contento mit ihrem Bruder die Nachhilfeplattform „Easy-Tutor“

Als die beiden dann endlich zusammen gekommen sind, spielte Diego bereits in der Bundesliga. Dort kickte der damals 20-Jährige immer noch für den FC Bayern. Ab diesem Zeitpunkt befand sich Jessica in der Welt der Spielerfrauen. An der Seite eines Profis äußert sie im Laufe der Jahre dazu immer wieder Kritik und legt Wert darauf, Vorurteile gegenüber Spielerfrauen mehr zu hinterfragen.

Sie selber wollte etwas Eigenes aufbauen. So gründete sie 2017 gemeinsam mit ihrem Bruder die Nachhilfeplattform „Easy-Tutor“. „Ich habe es geliebt, Mutter zu sein, aber ich wollte auch beruflich eine Herausforderung. Die Idee kam ursprünglich von meinem Bruder, der Nachhilfe gegeben hat“, berichtet Jessica von den damaligen Überlegungen. Mit ihrem Unternehmen hat sie ein klares Vorhaben: „Unser großes Ziel ist es, Bildung für jeden zugänglich zu machen, das heißt auch die abzuholen, die durch Lerndefizite noch mehr Unterstützung benötigen.“

Einige Partner-Unternehmen sind überzeugt von dem Konzept der Nachhilfe-Plattform

Das Projekt „Easy-Tutor“ kooperiert mit einigen Unternehmen und einigen Vereinen aus der Fußball-Bundesliga. Unter anderem fördert die Plattform auch junge Fußballer aus den Nachwuchsleistungszentren. Dabei spricht die zweifache Mutter offen darüber, dass sie durch ihren Mann einige Chancen ergreifen konnte. „Ich konnte mich durch Diego natürlich stark vernetzen. Umsetzen musste ich jedoch selbst. Dazu stand ich auch immer.“

Nachdem Diego sein Karriereende kürzlich verkündete, kann sich Jessica von den Spielerfrau-Vorurteilen erstmal lösen. Ganz wird sie ihren Mann allerdings nie vom Fußball losbekommen. Dieser kündigte bereits an, er möchte zu seinem Heimatverein, dem FC Bayern, zurück. (Louisa Genthe)