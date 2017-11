Jupp-Nachfolge: So stellt Heynckes sich das vor

Jupp Heynckes hat den FC Bayern zurück in die Erfolgsspur geführt.

Unter Jupp Heynckes läuft es für die Bayern wie am Schnürchen. Doch wie geht es in der nächsten Saison weiter? Die Frage nach seinem Nachfolger treibt auch den Trainer-Veteranen um.

München - Kann „Don Jupp“ seine bisher sensationelle Comeback-Bilanz (sieben Siege in sieben Pflichtspielen, mit einem Torverhältnis von 22:3) aufrechterhalten, dürfte es dankbarere Aufgaben geben, als dem Triple-Coach in der kommenden Saison nachzufolgen.

In der Sportbild hat der 72-Jährige für die sportliche Leitung des Rekordmeisters einen Rat parat. „Einer dieser jungen, deutschen Trainer wäre sicher prädestiniert dafür, den FC Bayern zu trainieren. Die jungen Trainer gehen mit der Zeit, sie sind eine Inspiration für die Liga“, erneuert Heynckes seinen Wunsch nach einem einheimischen Coach an der Säbener Straße. Ein ähnliches Nachfolgerprofil hatte der Trainer-Veteran bereits bei seiner Vorstellung im September skizziert.

„Sie arbeiten akribisch, sind innovativ“

Jung, deutsch und talentiert - auch Hoffenheims Senkrechtstarter Julian Nagelsmann erfüllt dieses Profil. Heynckes hatte allerdings jüngst betont, dass der TSG-Coach sich mit einem Engagement an der Säbener Straße Zeit lassen solle. Neben Nagelsmann tummeln sich in der deutschen Eliteklasse weitere einheimische Trainertalente, unter ihnen auch der Schalker Domenico Tedesco, oder der Stuttgarter Übungsleiter Hannes Wolf - ein Trend, der Heynckes Freude bereitet. „Sie arbeiten akribisch auf dem Trainingsplatz, sind innovativ“, lobt „Don Jupp“.

Ob die Bayern in der kommenden Spielzeit tatsächlich wieder auf einen einheimischen Mann auf der Kommandobrücke setzen werden, hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic zuletzt offen gelassen. Nachdem die Bayern in Liga, Pokal und Champions League zurück in die Erfolgsspur gefunden haben, können die Macher im Hintergrund mit aller Sorgfalt die Weichen für die Zukunft stellen.

lks