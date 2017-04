Diesen Spieler schnappte der BVB den Bayern weg

München - Alexander Isak ist im Januar für 8,6 Millionen Euro zum BVB gewechselt. Doch nun wurde bekannt, dass auch der FC Bayern seine Fühler nach dem schwedischen Talent ausgestreckt hatte.

Als im vergangenen Januar der 17-jährige Schwede Alexander Isak für 8,6 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte, war die Aufregung groß. Isaks Transfer war ein Fingerzeig für Dortmunds Transfer-Strategie: junge hochtalentierte Spieler früh verpflichten und diese bestmöglich ausbilden, um so wieder um die Meisterschaft mitspielen zu können - und den Bayern wieder Paroli zu bieten.

Nun ist bekannt geworden, dass auch der FC Bayern großes Interesse an dem jungen Schweden hatte. Der Onlineseite fussballtransfers.com zufolge wäre Isak fast beim deutschen Rekordmeister gelandet. „Wir waren hier und haben ihn beobachtet“, wird der schwedische Bayern-Scout Björn Andersson von Fotbollskanalen zitiert. Isak sei ein interessanter Spieler. Das Problem sei, dass Isak im Kader der Münchner keinen Platz und somit keine Spielzeit bekommen hätte. „Lewandowski und Müller stünden regelmäßigen Einsätzen im Weg.“

„Ja, wir hatten Interesse“

Andersson wird weiter zitiert: „Ja, wir hatten Interesse und waren auch persönlich hier, um einen Blick auf ihn zu werfen.“ Somit landete das große Talent beim BVB, spielte dort bisher aber nur einmal für vier Minuten im DFB-Pokal. Dass sich der 17-Jährige noch nicht durchsetzen konnte ist aber keine Überraschung. Der BVB kommunizierte von Beginn an, dass der Spieler langsam aufgebaut und dann an den Profibereich herangeführt werden soll. Mittlerweile ist der Jungprofi schwedischer Nationalspieler, hat sogar schon getroffen für die Mannschaft um den großen Star Zlatan Ibrahimovic.

Da Ibrahimovic sich kürzlich schwer verletzte, winkt dem Talent in der Nationalmannschaft vielleicht sogar schon die große Chance, international Erfahrung zu sammeln. Einer großen Zukunft scheint also nichts im Weg zu stehen. Vielleicht holen ihn die Bayern ja in ein paar Jahren, wenn Isak ein gestandener Bundesliga-Profi ist. Das wäre ja auch nicht der erste Transfer von Schwarz-Gelb zu Rot-Weiß.