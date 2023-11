„Kein Regen, wunderbar“: Pressesprecher Nikles sorgt bei Bayern-PK für Schmunzler

Von: Florian Schimak

Das DFB-Pokalspiel des FC Bayern beim FC Saarbrücken steht aktuell wegen Regens noch auf der Kippe. Pressesprecher Dieter Nickles reagierte diesbezüglich lässig.

München – Dieter Nickles hat beim FC Bayern inzwischen schon fast Kultcharakter. Natürlich einerseits wegen der guten Zusammenarbeit mit den Journalisten und Reportern im FCB-Kosmos. Aber nicht nur deswegen. Seit 2016 ist der inzwischen 60-Jährige fast täglich zu sehen.

Egal ob vor dem Spiel auf dem Rasen kurz vor den TV-Interviews der Bayern-Stars oder Trainer Thomas Tuchel. Aber auch bei den Pressekonferenzen an der Säbener Straße und in der Allianz Arena, Nickles ist einfach immer mittendrin und stets dabei.

Dieter Nickles Geburtsdatum: 1. März 1963 (Alter: 60 Jahre) Position: Pressesprecher beim FC Bayern München seit: 1. Juli 2016 Vorherige Stationen : Sat.1, DSF, Premiere, Sky (u. a.)

Dieter Nickles bei Bayern-PK vor Pokalspiel: „Kurz das Handy checken“

Insofern war es fast schon ungewohnt, als Nickles im Frühjahr diesen Jahres auf einmal nicht mehr derart omnipräsent war. Das hatte aber den Grund, dass sich der Pressesprecher der Rekordmeister damals von einem Fahrrad-Unfall erholte. Holger Quest vertrat ihn zu dieser Zeit.

Am Dienstagmittag vor dem DFB-Pokalspiel beim FC Saarbrücken war Nickles aber schon längst wieder im Einsatz und begrüßte daher die anwesenden Reporter im Pressestüberl. Dabei wählte der einstige DSF- und Sky-Journalist einen ungewöhnlichen Auftakt.

Dieter Nickles (l.) sorgte mit einem Witz bei der Bayern-PK für Schmunzler. © Screenshot/fcb.de

Bayern-Pressesprecher Dieter Nikles sorgt bei Bayern-PK für Schmunzler

In der Regel eröffnet Nickles die Bayern-PK recht sachlich, in dem er die Journalisten lediglich zur Fragerunde der anstehenden Partie der Bayern begrüßt. Doch so nicht dieses Mal.

Bevor Nickles die PK eröffnete, schaute er zunächst aufs Handy und sagte: „Moment, mal ganz kurz das Wetter checken. Kein Regen, wunderbar“ und schaute mit einem verschmitzen Lächeln in die Runde.

Dieter Nickles bei Bayern-PK vor dem Pokalspiel mit guter Laune

Eine Anspielung auf die Ungewissheit vor dem Pokal-Auftritt in Saarbrücken. Dort hatte es in den vergangenen Tagen derart viel Niederschlag gegeben, weshalb das Spiel derzeit noch auf der Kippe steht. Erst am Mittwochmorgen wird final entschieden, ob die Partie im Ludwigsparkstadion angepfiffen werden kann.

Nickles‘ lässiger und witziger Auftakt der PK sorgte bei den anwesenden Kollegen für Schmunzler. So durfte Sky-Reporter Uli Köhler die Eröffnungsfrage stellen, da er nach dem kleinen Scherz des Bayern-Pressesprechers vermeintlich am lautesten gelacht hatte. „Habt ihr ausgemacht, dass er laut lachen soll“, witzelte selbst Trainer Tuchel, bevor die PK dann startete.

Auch wenn die Austragung des Pokalspiels noch in den Sternen steht, die Stimmung beim FC Bayern ist bestens. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak.