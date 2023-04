Dieter Nickles feiert PK-Comeback: „Uppsala“ – Bayern-Pressesprecher passiert kleines Missgeschick

Von: Christoph Klaucke

Dieter Nickles ist nach Fahrradunfall zurück auf dem Podium: Der Pressesprecher des FC Bayern feierte vor dem Hoffenheim-Spiel sein PK-Comeback.

München – Wer die Pressekonferenzen beim FC Bayern in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt hat, dürfte eine Konstante beobachtet haben. Während fast im Jahresrhythmus ein anderer Trainer auf dem Podium zu sehen ist, sitzt daneben gewohntermaßen Dieter Nickles. Zuletzt glänzte der FCB-Pressesprecher aber durch Abwesenheit. Jetzt feierte Nickles sein PK-Comeback.

Name: Dieter Nickles Geboren: 1. März 1963 (Alter: 60 Jahre), Bamberg Pressesprecher beim FC Bayern München seit: 1. Juli 2016 Stationen (u. a.): Sat.1, DSF, Premiere, Sky

Dieter Nickles feiert Tuchel-Premiere: Bayern-Pressesprecher von Fahrradunfall erholt

Vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim war wieder alles beim Alten. Dieter Nickles führte wie gewohnt souverän durch die Pressekonferenz beim deutschen Rekordmeister. Eine Sache war allerdings anders.

Der 60-Jährige erschien mit roten Krücken im Presse-Stüberl an der Säbener Straße. Als Nickles gerade Platz nehmen wollte, rutschte die neben ihm platzierte Gehhilfe ein wenig weg. Mit einem „Uppsala“ reagierte der Pressesprecher unaufgeregt, bevor er den Start in die Medienrunde einleitete. Danach machte die Krücke erneut ein Geräusch, woraufhin auch Cheftrainer Thomas Tuchel einen kurzen Blick zur Seite warf.

Bayern-Pressesprecher Dieter Nickles gibt sein PK-Comeback. © Mladen Lackovic/Imago/FC Bayern/Youtube

Dieter Nickles feiert PK-Comeback: Bayern-Pressesprecher mit Krücken auf dem Podium

Es war Nickles erste Pressekonferenz seit der Entlassung von Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und damit auch seine Premiere an der Seite von Thomas Tuchel. Zuletzt saß Holger Quest (Leiter internationale Kommunikation und Medienrechte) regelmäßig mit auf dem Podium. Quest hatte Nickles bereits vertreten, als dieser im Januar 2022 positiv auf Corona getestet worden war.

Das wurde auch dieses Mal nötig, weil sich Nickles im Krankenstand von einem Fahrradunfall erholen musste. Welche Verletzung sich der gebürtige Bamberger, der 2016 die Nachfolge von Markus Hörwick als Bayern-Pressesprecher antrat und zuvor unter anderem für Sat.1 und Sky arbeitete, genau zugezogen hat, ist nicht bekannt. Es dürfte sich aber um eine Blessur am linken Bein handeln.

Nickles geht auf Tuchfühlung mit Tuchel: Worüber sprechen Pressesprecher und Bayern-Coach da?

Auch während der Partie zwischen dem FC Bayern und Hoffenheim in der Allianz Arena saß Nickles mit der Gehilfe am Spielfeldrand. Beim folgenden Pressetalk nach der Hoffenheim-Blamage, als Nickles mit Tuchel flüsterte, positionierte er die Krücke so, dass diesmal nichts verrutschen konnte. Gelernt ist gelernt. Die nächste Bayern-PK ist am Dienstag, um 17.30 Uhr, vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City. Mit dabei aller Voraussicht: Nickles und Tuchel. (ck)