Hamann: Vidal ist in Ancelottis Mittelfeld gesetzt

München - In seiner Experten-Kolumne schreibt Ex-Fußballer Dietmar Hamann in der tz über das Mittelfeld des FC Bayern und warum Arturo Vidal darin gesetzt ist.

In ihrem Erfolgssystem haben die Bayern zum Ende der Hinrunde gute Leistungen gezeigt. Deswegen glaube ich, dass Carlo Ancelotti dem 4-2-3-1 treu bleibt. Hinter der offensiven Dreierreihe bedarf es dabei der richtigen Balance. Arturo Vidal ist für mich auf einer der beiden Sechser-Positionen gesetzt, denn er ist ein anderer Spielertyp als Xabi Alonso und Joshua Kimmich. Die beiden sind sich sehr ähnlich und denken eher defensiv, Vidal dagegen sucht meist den Weg nach vorne. Wenn Ancelotti auf extreme Stabilität in der Defensive bedacht ist, macht das Duo Alonso/Kimmich durchaus Sinn.

Doch auch Vidal ist ein Spieler, der defensiv enorm wertvoll ist. Ich war bei seiner Verpflichtung im Sommer 2015 eher reserviert, doch der Chilene hat mich eines Besseren belehrt. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für den FC Bayern geworden. Einen Typen wie ihn brauchst du in der Mannschaft, gerade in den ganz wichtigen Spielen. Vidal spielt immer am Rande der Legalität und ist dazu noch enorm torgefährlich. Auch Kimmich hat in der Hinrunde einige Treffer erzielt, doch Vidal trifft konstant. Mit seiner Art gibt er der ganzen Mannschaft mehr Selbstvertrauen. Am ehesten ähnelt ihm noch Renato Sanches, doch der Portugiese ist spielerisch noch nicht gut genug für die Bayern. Er ist noch jung, ein bisschen Zeit muss man ihm noch geben. Aber seine Vorliebe, mit dem Ball am Fuß durch das Mittelfeld zu marschieren, passt nicht zum Stil des FC Bayern.

Neben Vidal sehe ich Alonso in der Startelf. Zum einen, weil seine Erfahrung für ihn spricht. Die Mitspieler suchen ihn und haben großes Vertrauen in seine Passstärke. Zum anderen, weil er den Rhythmus braucht. Xabi ist 35 Jahre alt, da ist es nach zwei Spielen auf der Bank umso schwerer, wieder auf den Platz zu kommen und direkt bei 100 Prozent zu sein. Auch wenn er nicht mehr der Schnellste ist und ihm das Spiel der Bayern unter Ancelotti, der die Räume nicht mehr so eng machen lässt wie noch Pep Guardiola, durch die weiten Wege nicht entgegenkommt: Wenn der FCB bis zum Ende auf allen drei Hochzeiten tanzen will, braucht er Alonso. Kimmich hat eine große Zukunft vor sich, auch ich sehe ihn irgendwann als Nachfolger des Spaniers. Aber noch ist Alonso der Taktgeber – und Kimmich durch seine Flexibilität derjenige, der von der Bank aus mehr bewirken kann als der positionsstarre Routinier.

Von Dietmar Hamann, Sky-Experte und Ex-FCB-Spieler