Hamann liefert Begründung gleich mit: Dortmund verliert gegen Bayern nicht

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Das Bundesliga-Topspiel wirft seine Schatten voraus. Dietmar Hamann legt sich fest und glaubt nicht an einen Sieg des FC Bayern in Dortmund.

München – Der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wird gespannt erwartet. Fußball-Fans in der ganzen Republik diskutieren im Vorfeld, wer im deutschen Spitzenspiel als Sieger hervorgeht. Auch die Experten haben natürlich eine Meinung zum Ausgang des Spiels. Dietmar Hamann legt sich fest: Der Ex-FCB-Spieler glaubt nicht an einen Bayern-Sieg in Dortmund.

Dietmar Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter 49 Jahre), Waldsassen Beruf: Sky-Experte Spiele für den FC Bayern: 143 (zehn Tore) Größte Erfolge: 2x Deutscher Meister 1994 und 1997, Champions-League-Sieger 2005 (mit Liverpool), 2x UEFA-Cup-Sieger 1996 und 2001 (mit Bayern und Liverpool)

Dietmar Hamann: Kein Bayern-Sieg in Dortmund

„Dortmund wird den Bayern einen Kampf liefern. Ich gehe nicht davon aus, dass sie verlieren werden“, sagte Dietmar Hamann der Deutschen Presse-Agentur vor dem Fußball-Kracher am Samstagabend (18.30 Uhr auf tz.de im Live-Ticker). Beim Blick auf die jüngste Vergangenheit in diesem Duell eine durchaus gewagte These. Der letzte BVB-Sieg gegen die Bayern in der Bundesliga ist fast vier Jahre her, seitdem hagelte es sieben Pleiten am Stück.

Dietmar Hamann rechnet nicht mit einem Bayern-Sieg in Dortmund. © Frank Hoermann/Imago

Hamann liefert jedoch direkt die Begründung für seine Prognose hinterher. „Aber diesmal haben sie zum ersten Mal seit Langem eine Basis mit drei, vier guten Innenverteidigern, einen hervorragenden Torwart und mit Salih Özcan einen wichtigen Arbeiter“, sagte der Sky-Experte. „Dortmund hat alles, um Bayern über die ganze Saison zu ärgern.“ Mit Niklas Süle vom FC Bayern und Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg wurden vor der Saison zwei deutsche Nationalspieler für die Innenverteidigung verpflichtet. Salih Özcan vom 1. FC Köln sorgt für die nötige Stabilität im defensiven Mittelfeld.

FC Bayern: BVB-Duell für Hamann „der erste wahre Test“

Und die Bayern? Der Rekordmeister beendete zuletzt auf beeindruckende Weise seine Ergebniskrise und fertigte Leverkusen mit 4:0 und Viktoria Pilsen mit 5:0 ab. Für Hamann ist das Top-Duell gegen den BVB nun der erste wahre Test für die Verfassung der Münchner. „Leverkusen und Pilsen waren dankbare Gegner. Dortmund wird jetzt eine andere Nummer“, meinte der 49-Jährige, der einst 143 Spiele für die Bayern bestritten hat.

Oktoberfest-Besuch des FC Bayern: de Ligt mit Model-Freundin, die Müllers, Nagelsmann und Kahn da Fotostrecke ansehen

Die Bayern selbst werden sich von Hamanns Ausführungen wohl nicht aus der Fassung bringen lassen. Kapitän Manuel Neuer nennt vor dem Dortmund-Knaller das Rezept zum Sieg. Allerdings stellt sich die Frage, ob Joshua Kimmich und Thomas Müller in Dortmund dabei sind. Beide bangen wegen ihrer Corona-Infektion noch um einen Einsatz.