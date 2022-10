Dietrich Mateschitz, Uli Hoeneß und ihre gemeinsame Bier-Wette

Von: Alexander Kaindl

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Er hinterlässt einen Sohn – und ein Imperium, das über den Sport hinausgeht.

Salzburg – Dietrich Mateschitz ist tot. Der Red-Bull-Gründer ist im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Mateschitz hinterlässt einen Sohn – und unzählige Geschichten.

Dietrich Markwart Eberhart „Didi“ Mateschitz Geboren: 20. Mai 1944, Sankt Marein im Mürztal, Österreich; verstorben: 22. Oktober 2022 Vermögen: 25 Milliarden Euro Gegründete Organisationen (u. a.): Red Bull GmbH

Dietrich Mateschitz ist tot: Österreicher hatte großen Einfluss im Sport

Mateschitz‘ Einfluss im Sport ist gigantisch. Vor allem in der Formel 1 hat das Wirken des Österreichers große Spuren hinterlassen. Sebastian Vettel wurde im Red Bull vier Mal Weltmeister, Max Verstappen hat sich gerade zum zweiten Mal zum Champion gekrönt.

Am Sonntag könnte Red Bull in Texas sogar noch die Konstrukteurs-WM gewinnen – ein Ziel, das die Verantwortlichen um Teamchef Christian Horner nach der traurigen Nachricht fest im Blick haben. Motorsportchef Helmut Marko sagte am Rande des Großen Preises der USA: „Jetzt schauen wir, dass wir zu seinen Ehren an diesem Wochenende noch den Konstrukteurstitel holen.“

Dietrich Mateschitz ist tot: SAP Garden war eines seiner letzten großen Projekte

Mit AlphaTauri gibt es sogar noch einen zweiten Rennstall in der Königsklasse, der die Mateschitz-Handschrift trägt. Aber natürlich prägt Red Bull seit Jahren auch andere Sportarten. RB Leipzig ist amtierender DFB-Pokalsieger, mit Red Bull Salzburg und den New York Red Bulls gibt es weitere bekannte Fußballmannschaften. Im Eishockey tragen Klubs aus Salzburg und München den Firmennamen.

Mateschitz schuf ein Imperium – und tauschte sich natürlich mit den Allergrößten der Szene aus. Der Österreicher trieb zuletzt noch das Großprojekt SAP Garden in München voran. Einer seiner wichtigsten Ansprechpartner beim Bau der neuen Multifunktionsarena für Eishockey und Basketball war Uli Hoeneß. Bei den gemeinsamen Treffen sprachen die beiden aber natürlich auch über Fußball.

Gemeinsam im Stadion: Dietrich Mateschitz, hier mit Lebensgefährtin Marion Feichtner, und Uli Hoeneß beim Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München im Mai 2017. © Christian Schroedter / Imago

Dietrich Mateschitz und Uli Hoeneß: Es ging um ein Bier

2019 soll es sogar eine Wette gegeben haben. Mateschitz war sich sicher, dass RB Leipzig in den kommenden drei Jahren mindestens einmal Deutscher Meister werden würde. Hoeneß hielt selbstredend dagegen – und sollte Recht behalten. Der FC Bayern holte sich 2020, 2021 und 2022 die Schale. Wetteinsatz soll ein Glas Bier gewesen sein. Ob die beiden noch gemeinsam angestoßen haben, ist nicht überliefert.

Fakt ist, dass es dem gebürtigen Steirer seit Monaten schlecht ging. Mateschitz soll zuletzt stark an Gewicht verloren haben, seine engsten Vertrauten wussten, wie es um ihn stand. In der Nacht auf Sonntag, 23. Oktober, informierte die Red-Bull-Geschäftsleitung dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Tod des Gründers. (akl)