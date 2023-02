Basler platzt wegen Nagelsmann-Diskussionen der Kragen: „Total schwachsinnig“

Von: Alexander Kaindl

Mario Basler hat in Bezug auf Bayern-Trainer Julian Nagelsmann eine klare Meinung. Der Experte kann die aktuellen Diskussionen überhaupt nicht verstehen.

München – Spätestens mit dem Achtelfinale in der Champions League (alle TV-Infos zur Übertragung) beginnt die heiße Phase der Fußball-Saison. Für den FC Bayern München kommt es im Februar und März zum großen Duell mit Paris Saint-Germain: Am Valentinstag steht das Hinspiel in der Stadt der Liebe (im Live-Ticker bei tz.de) an – am 8. März gibt es das Wiedersehen in München. Vorab hat sich Mario Basler zur aktuellen Bayern-Situation geäußert.

Mario Basler Geboren: 18. Dezember 1968 (Alter: 54 Jahre), Neustadt an der Weinstraße Stationen als Spieler (u. a.): 1. FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen, FC Bayern München Größte Erfolge: Europameister, Deutscher Meister (3), DFB-Pokalsieger (2)

Mario Basler spricht über aktuelle Situation beim FC Bayern München

Wie man es vom früheren Nationalspieler und heutigen Experten gewohnt ist, spricht Basler im Interview mit Sport1 Tacheles.

Nach einer sportlichen Durststrecke (drei Unentschieden zum Jahresauftakt) und vielen Baustellen abseits des Platzes (Neuer-Interview, Torwarttrainer-Diskussion, Gucci-Gnabry, Express-Kabinenansprache) steht Trainer Julian Nagelsmann aktuell besonders im Fokus. Ein Umstand, der Basler – früher selbst Profi bei den Bayern – überhaupt nicht gefällt.

Mario Basler bricht Lanze für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

„Diese öffentlich geführte Diskussion, der Trainer müsse jetzt liefern, geht mir total auf die Nerven. Müssen die Spieler jetzt etwa nicht liefern, oder was?“, fragt „Super-Mario“ im Sport1-Interview.

Und weiter: „Alle sind gefordert, auch der Trainer in der Vorbereitung auf das Spiel, aber er steht ja nicht auf dem Platz. Wenn der Goretzka drei Meter am leeren Tor vorbeiköpft, kann der Nagelsmann doch nichts machen. Die, die spielen, müssen es in erster Linie richten!“

Mario Basler vertritt in der Diskussion um Julian Nagelsmann eine klare Haltung. © Rene Schulz / Sven Simon / Imago

Basler platzt wegen Nagelsmann der Kragen: „Total schwachsinnig“

Basler hält Nagelsmann für einen „hervorragenden Trainer“, ein Zeugnis, das er auch aus dem „Umfeld des Vereins und der Mannschaft höre“.

Für den mittlerweile 54-Jährigen gibt es aktuell auch „keinen besseren Trainer auf dem Markt“. Baslers abschließendes Klartext-Urteil: „Die Diskussion um Nagelsmann finde ich total schwachsinnig.“

Nagelsmann vor CL-Achtelfinale unter Druck

Fakt ist: Vor dem Hinspiel im CL-Achtelfinale ist bei den Bayern trotzdem mächtig Druck auf dem Kessel. Nagelsmann weiß, dass ein vorzeitiges Aus in der Königsklasse (im Vorjahr flog man im Viertelfinale gegen Underdog Villarreal raus) enorme Unruhe bedeuten würde. Auf der anderen Seite war der 35-Jährige der absolute Wunschtrainer der Münchner – die Rückendeckung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic erscheint grenzenlos. Und mit Mario Basler hat Nagelsmann nun noch einen zusätzlichen Fürsprecher. (akl)